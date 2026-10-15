Pesquisas para presidente a 10 dias do 2º turno — o que diziam em 2018 e 2022 e o que mostram agora - (crédito: BBC Geral)

A segunda rodada das principais pesquisas de intenção de voto para presidente no segundo turno começou a ser divulgada e mostra Flávio Bolsonaro (PL) ligeiramente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — reproduzindo os resultados do primeiro turno, quando o senador ficou à frente do presidente.

A pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (14/10) apontou Flávio com 46% da preferência do eleitorado, e Lula com 44%. Apenas 1% dos eleitores disseram estar indecisos, e 9% afirmaram que votariam em branco.

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O levantamento ouviu 2.154 pessoas, dos dias 10 a 13 de outubro, com uma margem de erro de dois pontos percentuais — neste sentido, Lula e Flávio estão em empate.

A Quaest não divulgou com quantos por cento cada um ficaria no cálculo de votos válidos, que excluem os brancos, nulos, indecisos e abstenções, assim como faz a Justiça Eleitoral no dia da eleição.

A próxima pesquisa a ser divulgada, na noite desta quinta-feira (15/10), será a do instituto Datafolha, seguida pelas do PoderData e do VoxBrasil, na sexta (16/10), e pela do Ipespe, no sábado (17/10).

Mas como a situação atual se compara com o mesmo período da campanha eleitoral das últimas duas eleições, em 2018 e 2022? Veja abaixo.

Lula liderava em 2022

Em 2022, após o primeiro turno no dia 2 de outubro, foram para o segundo turno Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.

A cerca de dez dias do segundo turno, o Datafolha apontava Lula na liderança, com 52% dos votos válidos, seguido por 48% de Bolsonaro.

O cenário era o mesmo na Quaest, que havia calculado 53% dos votos válidos para Lula e 47% para Bolsonaro.

A liderança de Lula nas pesquisas foi confirmada nas urnas no segundo turno, como mostram os gráficos abaixo.

Jair Bolsonaro estava à frente em 2018

Quatro anos antes, Jair Bolsonaro enfrentava, pelo PSL, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.

A cerca de dez dias de os brasileiros voltarem às urnas, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Bolsonaro aparecia com 59% dos votos válidos, e Haddad, com 41%.

A pesquisa realizada pelo Ibope também mostrava favoritismo de Bolsonaro, com os mesmos percentuais identificados pelo Datafolha.

A preferência do eleitorado por Bolsonaro se confirmou nas urnas, no dia 28 de outubro, como mostram os gráficos abaixo.

O que mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil

No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que leva em consideração as pesquisas divulgadas até esta quarta-feira (14/10), Flávio tinha 48% dos votos e Lula somava 46%.

A diferença entre os números do Agregador em relação às pesquisas se dá porque a ferramenta compila dados de uma série de pesquisas e mostra os votos totais, não apenas os válidos.

Isto posto, os eleitores sem candidato somam 7%. Essa categoria inclui votos brancos e nulos, aqueles que não sabem em quem vão votar ou que não responderam às pesquisas, e ainda quem disse que não vai às urnas.

Veja, no Agregador, a evolução de Lula e Flávio em intenções de votos para o segundo turno nos últimos três meses. A página também mostra a oscilação dos eleitores sem candidato.

Gráficos por Carlos Serrano, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil