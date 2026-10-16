Atirador mata crianças de 5, 7 e 11 anos em escola nos EUA; o que se sabe

Pessoas participam de uma vigília comunitária após o tiroteio. - (crédito: BBC)

Um jovem de 16 anos matou a tiros três crianças e uma professora em uma escola primária no Oregon, nos Estados Unidos, na quinta-feira (16/10). Ele foi morto por uma pessoa que passava pelo local, informou a polícia.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, invadiu a escola primária Silver Rail, na cidade de Bend, e começou a atirar contra portas trancadas, confirmou o chefe da polícia local, Mike Krantz.

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O adolescente foi morto a tiros por um membro da comunidade que "o perseguiu até a escola e o confrontou", disse Krantz. A polícia chegou três minutos depois.

As três crianças mortas tinham cinco, oito e 11 anos. Uma criança de sete anos e uma professora de 54 anos foram levadas para o hospital em estado grave. Não se sabe se o agressor tinha alguma ligação com a escola.

Foram registrados 235 incidentes com armas de fogo em escolas americanas no ano passado e pelo menos 140 até agora neste ano, de acordo com o banco de dados K-12 School Shooting Database.

O grupo de defesa do controle de armas Everytown for Gun Safety classificou o Oregon em 12º lugar na lista dos 50 Estados americanos com base na rigidez de suas leis sobre porte de armas.

Mas a taxa de violência armada no Estado está próxima da média nacional, com 14,2 mortes por 100 mil habitantes, apesar do endurecimento das leis de armas nos últimos anos, segundo o grupo.

Segundo a Everytown, no Oregon, as armas devem ser armazenadas em local seguro quando não estiverem sob o controle imediato do proprietário, e as universidades têm autoridade para proibir armas em seus campi.

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"Estamos chocados e com o coração partido por esta tragédia sem sentido", disse Steven Cook, da liderança do distrito escolar de Bend, em um comunicado.

"Nenhuma palavra consegue expressar adequadamente a dor que nossa comunidade está sentindo."

A polícia informou que o agressor era um rapaz de 16 anos da região, mas não divulgou mais detalhes sobre ele ou a identidade das vítimas.

A polícia foi alertada sobre o atirador ativo na Escola Primária Silver Rail às 12h59 do horário local de quinta (15h59 GMT), disse a porta-voz do Departamento de Polícia de Bend, Sheila Miller, a repórteres.

A primeira ligação partiu de uma pessoa que relatou que um suspeito desconhecido estava atirando contra seu carro com uma arma longa, informou a polícia. Fotos divulgadas do local mostram uma caminhonete vermelha com marcas de tiros.

Minutos depois, a central de emergência local recebeu ligações para o 911 informando que o agressor havia entrado na escola.

A polícia disse que ele atirou nas fechaduras das portas para forçar a entrada.

Segundo relatos da mídia local, a escola recebeu novas portas para as salas de aula em 2022, que podem ser trancadas com o simples toque de um botão.

Uma pessoa que passava pela rua viu o tiroteio começar, perseguiu o agressor até a escola e o matou a tiros, explicou a polícia.

Três minutos depois, os primeiros policiais chegaram ao local. Eles confirmaram que o agressor havia sido morto e, em seguida, revistaram a escola.

A governadora do Oregon, Tina Kotek, elogiou o pedestre que "interveio heroicamente" para evitar mais mortes.

"Suas ações carregam um grande peso emocional e eu só quero que você saiba que meus pensamentos estão com você também", disse ela em uma coletiva de imprensa ao lado de outros funcionários.

EPA Pessoas participam de uma vigília comunitária após o tiroteio.

Um repórter de um jornal local disse ao programa Today da BBC Radio 4 que a escola foi colocada em confinamento quando os tiros começaram e que os alunos conseguiram se comunicar com os pais do lado de fora usando seus relógios Apple.

Michael Kohn, repórter do jornal Bulletin, disse que o incidente deixou os pais atônitos.

"Esta é uma escola de bairro. Os pais estão perplexos. É algo que você simplesmente não espera que aconteça em Bend, Oregon. É uma cidade montanhosa", disse ele.

As escolas em Bend foram fechadas nesta sexta-feira (16/10). As autoridades disseram que a comunidade precisava de tempo para se recuperar.

Segundo a polícia, cerca de 450 crianças frequentam a Escola Primária Silver Rail, que conta com mais de 40 funcionários adultos.