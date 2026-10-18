Iate com piscina de 50 metros e toboáguas: imagens de satélite revelam o centro de lazer secreto de Kim Jong Un

Um iate de luxo de 80 metros de comprimento foi identificado repetidas vezes em imagens de satélite do litoral de Wonsan, na Coreia do Norte, entre julho e meados de outubro deste ano.

O que mais se destaca na embarcação é sua piscina de 50 metros ao longo do convés, com um conjunto de toboáguas em uma das extremidades.

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Depois de passar meses atracado em um estaleiro de manutenção, o iate se moveu no início do julho, até uma faixa de litoral a leste, conhecida como a península de Kalma.

O local fica próximo a Wonsan, um resort no litoral onde existe uma extensa casa de praia usada pelo líder norte-coreano Kim Jong Un e sua família.

Esta não é a única embarcação de grandes dimensões que vem se movimentando na região. Diversas outras também foram vistas repetidamente perto da casa de praia de Kim, em imagens de satélite analisadas pela BBC.

Acredita-se que os iates sejam usados por Kim e sua família. Ex-autoridades, desertores e especialistas norte-coreanos afirmam que seria difícil para alguém sem conexões com a liderança do regime ser o dono ou usar livremente embarcações deste tamanho.

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"No inverno, os iates eram mantidos no estaleiro. Quando chegava o verão, eles os retiravam e os levavam até a casa de praia de Kim Jong Un ou em direção a Kalma, para serem usados para nadar e como recreação", explica Ri Jong Ho.

Ri foi funcionário do Escritório 39 do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. Acredita-se que este escritório esteja envolvido na obtenção e gestão de moeda estrangeira dos líderes do país.

A riqueza das pessoas nos cargos mais altos da sigilosa ditadura norte-coreana é algo tão difícil de determinar quanto os números da economia do país.

As Nações Unidas e outros organismos se valem de estimativas para classificar a Coreia do Norte como um dos países mais pobres do mundo, mas com um orçamento militar particularmente grande, que financia um programa nuclear objeto de sanções.

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A maior parte dos norte-coreanos, segundo um relatório da ONU de 2025, vive sob "violações graves, disseminadas e sistemáticas dos direitos humanos", com total controle do Estado, trabalhos forçados generalizados e escassez crônica de alimentos. Estima-se que 40% da população sofra de desnutrição.

Mas o regime norte-coreano é conhecido por viver no luxo há muito tempo.

O custo dos navios observados nas imagens de satélite é desconhecido. Mas iates de luxo comparáveis custam de dezenas de milhões até mais de 100 milhões de dólares (cerca de R$ 507 milhões). E o valor do iate de Kim chamado Princess, que é muito menor que o das imagens (ele tem 29 metros de comprimento), já foi estimado em cerca de US$ 7 milhões (R$ 35,5 milhões).

A localização das embarcações, por si só, não permite determinar com clareza o paradeiro da família Kim em um dado momento. Mas as movimentações dos iates, que coincidem com ausências do líder em aparições públicas, sugerem atividades que, de outra forma, permaneceriam fora da visão do público.

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Kim Jong Un passou parte da sua infância em Wonsan com sua mãe, segundo biógrafos e relatórios de inteligência. Um especialista contou à BBC que a cidade é associada à família desde o governo do seu pai, Kim Jong Il (1941-2011).

Um desertor que serviu por 13 anos (durante a década de 1990 até o início dos anos 2000) na chamada Unidade 974, protegendo residências usadas pelo então líder Kim Jong Il, contou à BBC que a elite do país usava as casas de praia perto de Wonsan como retiro. Ele se lembra de ver dezenas de crianças e adolescentes praticando esqui aquático durante o verão.

A imprensa estatal norte-coreana raramente publica reportagens mostrando Kim em férias. Essas visitas são noticiadas como inspeções oficiais ou viagens de orientação.

Mas desertores entrevistados no passado pela BBC aparentemente sabem que a família passa férias em Wonsan, o que sugere que pelo menos alguns norte-coreanos têm conhecimento a respeito.

A imprensa estatal norte-coreana também afirma que Wonsan abriga grandes hotéis, restaurantes, lojas, instalações esportivas e parques aquáticos, e pode acomodar cerca de 20 mil visitantes.

A imprensa estatal e portais de notícias da Rússia publicaram imagens de pequenos grupos de turistas russos visitando o resort de Wonsan Kalma, aberto em julho de 2025. Construído para atrair visitantes do exterior, o resort também está aberto para turistas locais.

AFP via Getty Images Turistas norte-coreanos em uma praia da península de Kalma

Uma reportagem publicada na Coreia do Sul, citando uma fonte não identificada, afirma que moradores locais receberam ofertas de pacotes turísticos de quatro noites por cerca de US$ 100 (cerca de R$ 507), um valor substancial para a maioria dos cidadãos norte-coreanos.

O PIB per capita do país em 2024 era de cerca de US$ 667 (R$ 3,4 mil), segundo as Nações Unidas. Este valor é uma fração do PIB per capita da Coreia do Sul, de US$ 36.227 (cerca de R$ 184 mil).

Por isso, para a maior parte dos norte-coreanos, as férias estão fora de cogitação. Existe uma classe média em crescimento no país, mas eles talvez não tenham muito tempo de lazer.

Os desertores contaram à BBC que trabalhadores, funcionários de escritórios e agricultores cooperativos têm direito legal a 14 dias de férias anuais, o que raramente é respeitado.

Tirar dias consecutivos de folga para viajar é incomum. As pessoas, normalmente, fazem viagens de fim de semana ou nos feriados nacionais, não durante os períodos designados de "férias de verão"

Mesmo quando é concedida a licença, as viagens são restritas. As pessoas precisam ter permissão oficial para viajar para fora da sua cidade ou região. E a livre movimentação, às vezes, é um luxo tão grande quanto as férias em si.

Getty Images Os cidadãos comuns da Coreia do Norte enfrentam dificuldade para ganhar a vida

A BBC acompanhou quatro grandes navios perto de Wonsan, medindo cerca de 50 metros, 55 m, 60 m e 80 m de comprimento. Todos eles apareceram repetidamente perto da casa de praia de Kim em Wonsan este ano.

O navio maior mostrou a atividade mais clara, movendo-se das docas para as águas perto da península de Kalma, onde permanece desde julho.

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Dois outros navios, de 50 m e 55 m, foram observados repetidamente até o final de agosto, no entorno das ilhas Tae e Sin, perto de Wonsan.

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As imagens de satélite também mostraram quatro barcos menores, ao lado do navio de 50 metros de comprimento.

Vantor O iate com 50 metros de comprimento foi observado nas águas próximas à ilha Tae no dia 4 de julho de 2026

O especialista em imagens de satélite Jeong Seong-hak declarou que os navios menores transportavam pessoas, combustível e suprimentos para o navio maior. Ele destaca que as ilhas pequenas, como Tae e Sin, oferecem "retiros marítimos isolados, onde é possível manter a privacidade, fora dos olhares do público".

O navio de 60 metros foi observado repetidamente perto da casa de praia de Kim em Wonsan até a semana passada.

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A Coreia do Norte nunca revelou ao público a propriedade oficial dos navios. Mas a análise de imagens históricas de satélite feita pela BBC encontrou em Wonsan uma grande embarcação com as mesmas características no ano de 2002, quando Kim Jong Il era o governante da Coreia do Norte.

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O antigo astro da NBA Dennis Rodman visitou a Coreia do Norte em 2013. Ele declarou ao jornal britânico The Sun ter passado grande parte da sua visita de sete dias com Kim Jong Un perto de Wonsan, onde eles cavalgaram e praticaram esqui aquático.

O ex-jogador de basquete também descreveu uma embarcação de 60 metros usada por eles como cruzamento entre uma balsa e um barco da Disney. Não se sabe ao certo se este seria o mesmo navio de 60 metros registrado nas imagens de satélite acima.

Para a maioria dos norte-coreanos, o estilo de vida dos Kim (e de outros apoiadores do regime) pareceria não apenas extravagante, mas inimaginável — especialmente considerando que a propaganda estatal da Coreia do Norte se dedica a apresentar o "líder supremo" como um homem abnegado, que sempre coloca a nação em primeiro lugar.

"Kim Jong Un é considerado um 'líder do povo'", segundo Ri Jong Ho. "Mas ele tem quatro navios de luxo como estes, enquanto as pessoas comuns lutam para conseguir apenas uma refeição por dia."

Com ilustrações de Arvin Supriyadi.