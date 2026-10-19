'Caótico' e 'tenso': o que imprensa internacional disse sobre debate entre Lula e Flávio Bolsonaro - (crédito: BBC Geral)

O primeiro debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) realizado no domingo (18/10) pela Band foi destaque da imprensa internacional.

Lula e Flávio Bolsonaro não haviam participado de debates até agora na eleição. Segundo o agregador de pesquisas da BBC News Brasil, ambos aparecem empatados na corrida, a uma semana da votação final.

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A versão em inglês do jornal francês Le Monde noticiou que os candidatos "trocaram insultos" no debate.

"Um embate caótico entre os dois candidatos — que, em diversas ocasiões, chamaram um ao outro de mentiroso, acusaram-se mutuamente de corrupção e trouxeram à tona vários escândalos — sintetizou o tom de uma campanha eleitoral acirrada em uma nação profundamente polarizada", afirma o Le Monde.

O jornal francês destacou que Flávio Bolsonaro tentou desestabilizar Lula ao longo do debate "ao caminhar de um lado para o outro atrás dele durante todo o debate, sob o olhar das câmeras, balançando a cabeça, exibindo um sorriso irônico e demonstrando escárnio enquanto o adversário falava".

"Lula, que, aos quase 81 anos, busca um quarto mandato no poder, se esforçou para controlar sua irritação em alguns momentos e pediu repetidamente aos espectadores que 'pesquisassem no Google' para comprovar que seu adversário estava mentindo."

O jornal argentino Clarín disse que o debate foi marcado por um "clima de tensão".

"Os dois candidatos trocaram acusações de suposta corrupção, com o presidente Lula tentando assumir a dianteira — uma estratégia para recuperar pontos junto ao eleitorado após ter perdido, de forma surpreendente, o primeiro turno", escreveu o jornal argentino.

"No primeiro embate direto, o presidente associou seu rival aos interesses dos EUA e também o vinculou à 'motosserra' do [presidente] argentino Javier Milei. Bolsonaro recorreu a denúncias de corrupção no governo do líder do PT."

O também argentino La Nación destacou que "Milei e a corrupção marcaram o debate áspero entre Bolsonaro e Lula".

"Mais do que um confronto de ideias, foi uma troca de acusações mútuas, golpes baixos e provocações, na qual ambos apostaram na mesma estratégia: aumentar a rejeição ao adversário. Houve pouquíssimas propostas e pouco debate sobre políticas públicas", escreveu o La Nación.

"O debate terminou rendendo vários trechos para as redes sociais de ambos os candidatos, mas sem provocar um deslize ou erro decisivo que pusesse a balança a pender para um lado."

O jornal espanhol El País destacou na manchete de uma reportagem sobre o debate: "um Lula tecnocrata diante de um Bolsonaro provocador".

"Os candidatos protagonizam um confronto de alta tensão, no qual o senador buscou irritar um presidente que desperdiçou a oportunidade de romper o empate", afirma o El País.

Em outra reportagem sobre o debate, o jornal espanhol afirmou: "O confronto direto não demorou a esquentar e foi marcado por ataques".

"[Flávio] Bolsonaro tentou encurralar Lula com acusações de suposta corrupção ligadas ao seu filho e ao seu partido, enquanto o presidente, irritado, acusou-o de ter ligações com o crime organizado, chamou-o de mentiroso e afirmou que ele participou de conspirações nos EUA."

A rede do Catar Al Jazeera disse que os candidatos "trocaram uma série de ataques pessoais durante o primeiro debate".

"Lula chamou [Flávio] Bolsonaro de 'mentiroso contumaz' e 'bandido', e, no palco, manteve distância física do candidato — a quem classificou como 'miliciano', em alusão aos seus supostos vínculos com grupos paramilitares do Rio de Janeiro."

"[Flávio] Bolsonaro, que liderou o primeiro turno da eleição com 47% contra 45% de Lula, disse que era melhor manter Lula à distância, 'porque minha carteira poderia ser roubada'", escreveu a Al Jazeera.