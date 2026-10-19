Cindy Crawford fala pela primeira vez sobre morte do filho: 'Estou arrasada' - (crédito: BBC Geral)

A ex-supermodelo Cindy Crawford afirmou que ela e sua família estão "arrasados" após a morte de seu filho, Presley Gerber.

"Ele é uma alma doce e linda que amou e é amado, agora e para sempre", ela publicou no Instagram, ao lado de uma foto dele em preto e branco. "Estamos muito orgulhosos de como ele se apresentou ao mundo, com bondade e vulnerabilidade."

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O jovem de 27 anos morreu em 20 de setembro em uma clínica de reabilitação na Califórnia. A polícia informou que as autoridades estão investigando a morte como um possível caso de overdose.

Gerber trabalhou como modelo, assim como sua mãe e sua irmã mais nova, Kaia, fazendo sua estreia nas passarelas para a marca italiana Moschino com apenas 16 anos.

Crawford escreveu na postagem no domingo (18/10): "Nos sentimos muito abençoados por termos tido Presley em nossas vidas por 27 anos."

"Agradecemos a demonstração de amor e apoio de tantas pessoas que conhecem e amam nossa família, e até mesmo de estranhos que compartilham nossa dor."

"Até nos encontrarmos novamente, nosso doce menino. Nós te amamos para sempre, mamãe, papai e Kaia", escreveu ela, com um emoji de asas de anjo.

A homenagem também listava as datas de seu nascimento e morte.

O Instituto Médico-Legal do Condado de Los Angeles informou que o caso de Gerber ainda está sob investigação. Já o Departamento de Polícia de Santa Monica afirmou que não há indícios de que sua morte tenha envolvido ação criminosa.

A irmã de Gerber, Kaia, também dedicou uma publicação a ele no domingo, que incluía um vídeo dos dois irmãos quando crianças dançando juntos, uma foto deles perto do oceano e uma carta de quatro páginas para "Prez" (apelido do irmão) digitada em um fundo azul.

Na carta, ela disse que tinha medo de furar as orelhas, então "você foi primeiro".

"Mas quando segurei o brinco que tiraram do seu corpo, tudo o que consegui pensar foi: Isso pertence a você", escreveu ela.

"Estou aprendendo a te amar quando não posso te ver", escreveu ela também. "Como te dizer algo sem precisar pegar o telefone para te ligar. Como ser sua irmã em um mundo onde não posso te encontrar", escreveu ela.

Nos últimos anos, Gerber falou abertamente sobre seus problemas de saúde mental e uso de drogas, e frequentemente postava vídeos no Instagram para o que ele chamava de "Segundas-feiras da Saúde Mental".

Seu pai, Rande Gerber, um empresário renomado, foi cofundador da marca de tequila Casamigos com George Clooney.