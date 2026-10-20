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Padre morre após ser atingido por crucifixo em missa transmitida ao vivo no Equador

Padre Patricio Sánchez Molinari, de 53 anos, estava no altar conduzindo a celebração quando o grande crucifixo de madeira preso à parede atrás dele se desprendeu e caiu diretamente sobre ele em igreja de Guayaquil.

Momento em que o crucifixo se desprendeu e caiu sobre o padre - (crédito: Redes sociais)
Momento em que o crucifixo se desprendeu e caiu sobre o padre - (crédito: Redes sociais)

A queda repentina de um grande crucifixo sobre a cabeça de um sacerdote, que morreu em decorrência do forte impacto sofrido em plena missa, deixou a comunidade católica de Guayaquil, no Equador, de luto.

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O incidente ocorreu na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no centro da cidade equatoriana, onde, no último sábado (17/10), o padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebrava a missa.

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Sánchez Molinari, de 53 anos, estava no altar conduzindo a celebração quando, inesperadamente, o grande crucifixo de madeira se desprendeu e caiu diretamente sobre o sacerdote, que não chegou a perceber o que havia acontecido.

O padre caiu imediatamente no chão, diante da incredulidade dos fiéis presentes na missa e daqueles que acompanhavam uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

A Arquidiocese de Guayaquil confirmou, na noite de sábado, a morte de Sánchez Molinari. "Agradecemos todas as mensagens de condolências vindas de diferentes partes do mundo e, especialmente, as orações pelo eterno descanso da alma do padre Patricio Sánchez."

O cardeal Luis Cabrera, arcebispo de Guayaquil, celebrou uma missa no domingo (18/10), na mesma igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro onde ocorreu o acidente, em memória do sacerdote.

Não foram divulgadas informações sobre o que pode ter causado o desprendimento do crucifixo.

Momento em que o crucifixo se desprendeu e caiu sobre o padre
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Momento em que o crucifixo se desprendeu e caiu sobre o padre

Como aconteceu o acidente

Pouco antes do acidente, o sacerdote havia proferido seu sermão, no qual pediu aos fiéis que refletissem sobre o tempo que dedicam a Deus no dia a dia e se perguntassem se faziam isso tanto quanto se dedicavam a outras coisas passageiras, como o celular ou séries de televisão.

"Queridos irmãos, um dia todos nós que estamos aqui também vamos morrer", disse ele, em certo momento, do púlpito.

"E, às vezes, o tempo que dedicamos a coisas que não têm tanto sentido não se compara ao tempo que dedicamos a Deus. Aquele tempo de qualidade que oferecemos a Deus, aos nossos irmãos, ao esposo, à esposa, aos filhos, à família, esse é o tempo mais bem empregado", acrescentou.

Após terminar o sermão, o sacerdote retornou ao altar e deu início às preces da missa. Foi justamente nesse momento que ocorreu o acidente, dois minutos depois de sua homilia.

"Padre, padre!", exclamou uma mulher que auxiliava o sacerdote perto do altar. "Chamem uma ambulância! Padre, padre!"

Nem as autoridades nem a Arquidiocese de Guayaquil forneceram informações imediatas sobre o que poderia ter acontecido para que o pesado crucifixo se desprendesse.

Na segunda-feira (19/10), a imprensa local exibiu imagens dos trabalhos de recolocação da imagem de Cristo na cruz, dentro da igreja.

Uma missa na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em memória do sacerdote morto.
Arquidiocesi de Guayaquil
O arcebispo Luis Cabrera fez uma missa em memória do padre Sánchez Molinari
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BBC
BBC News Mundo
postado em 20/10/2026 04:45
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