As pesquisas para presidente na reta final do 2º turno — o que diziam em 2018, 2022 e o que mostram agora

Na semana que antecede o segundo turno da eleições, as pesquisas de intenção de voto mostram uma disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
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As três pesquisas divulgadas nesta segunda-feira (19/10) mostram ligeira vantagem do senador em relação ao presidente.
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A pesquisa AtlasIntel, feita com a Bloomberg, aponta Flávio com 51,1% dos votos válidos e Lula com 48,9%, com margem de erro de 1 ponto percentual. O instituto ouviu 4.998 pessoas, de 13 a 18 de outubro, pela internet.
Um cenário parecido foi observado pela BTG/Nexus, com Flávio liderando a preferência de 50,3% do eleitorado e Lula registrando 49,7%, com margem de erro de 2 pontos percentuais. A pesquisa foi realizada por telefone, de 16 a 18 de outubro, com 2.002 eleitores.
O PoderData, por fim, mostra Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%. O instituto ouviu, por telefone, 3.000 eleitores, de 16 a 18 de outubro. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual.
Os votos válidos, vale lembrar, excluem os brancos, os nulos e ainda aqueles eleitores que estão indecisos ou não vão votar.
Para os próximos dias, estão previstas novas rodadas de institutos como a Quaest, na manhã quarta-feira (21/10), e Datafolha, na tarde de quinta-feira (22/10).
Mas como a situação atual se compara com o mesmo período da campanha eleitoral das últimas duas eleições, em 2018 e 2022? Veja abaixo.
Lula liderava em 2022
Em 2022, após o primeiro turno no dia 2 de outubro, foram para o segundo turno Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.
Na reta final do segundo turno, ambos os institutos Datafolha e Quaest apontavam Lula na liderança, com 53% dos votos válidos, ante os 47% registrados por Bolsonaro.
A preferência do eleitorado por Lula nas pesquisas foi confirmada nas urnas no segundo turno, mas com uma margem bem mais estreita, como mostram os gráficos abaixo.
Jair Bolsonaro estava à frente em 2018
Quatro anos antes, Jair Bolsonaro enfrentava, pelo PSL, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.
Na reta final da campanha, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Bolsonaro aparecia com 56% dos votos válidos, e Haddad, com 44%.
A pesquisa realizada pelo Ibope também mostrava favoritismo de Bolsonaro, que detinha 57% dos votos válidos, enquanto Haddad registrava 43%.
A preferência do eleitorado por Bolsonaro se confirmou nas urnas, no dia 28 de outubro, como mostram os gráficos abaixo.
O que mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil
No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que leva em consideração as pesquisas divulgadas até esta segunda-feira (19/10), Flávio tinha 47% dos votos e Lula somava 46%.
A diferença entre os números do Agregador em relação às pesquisas se dá porque a ferramenta compila dados de uma série de pesquisas e mostra os votos totais, não apenas os válidos.
Os eleitores sem candidato somam 8%. Essa categoria inclui votos brancos e nulos, aqueles que não sabem em quem vão votar ou que não responderam às pesquisas, e ainda quem disse que não vai às urnas.
Veja, no Agregador, a evolução de Lula e Flávio em intenções de votos para o segundo turno nos últimos três meses. A página também mostra a oscilação dos eleitores sem candidato.
Gráficos por Carlos Serrano, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil