Homem mata uma pessoa e deixa 4 feridos ao abrir fogo em área próxima a Paris

Policiais intervêm em um local onde um homem abriu fogo a partir de seu carro, matando uma pessoa e ferindo outras quatro — segundo fontes policiais —, em Trappes, subúrbio de Paris, no dia 23 de outubro de 2026. - (crédito: AFP)

Um homem, "claramente com vontade de provocar uma carnificina", matou uma pessoa e feriu quatro nesta sexta-feira (23) em localidades próximas a Paris, ao abrir fogo de dentro de um carro antes de ser detido, informaram as autoridades.

Os ataques aconteceram por volta das 10h30 locais em Trappes e La Verrière, ao sudoeste de Paris, e o homem foi rapidamente detido a poucos quilômetros de distância, na localidade vizinha de Coignères, segundo uma fonte policial.

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"Na manhã desta sexta-feira, um indivíduo atirou de seu veículo contra várias pessoas que cruzaram seu caminho", escreveu no Instagram o prefeito de Trappes, Ali Rabeh.

O homem "claramente atirava ao acaso e com vontade de provocar uma carnificina", em vários bairros da cidade, afirmou o prefeito ao canal BFMTV.

O atirador disparou rajadas a partir de um carro, confirmou à AFP uma fonte policial.

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, informou o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, na rede social X.

O balanço de vítimas poderia mudar, já que as equipes de emergência permanecem na área, informou a prefeitura departamental de Yvelines.

"É um milagre que não tenhamos mais vítimas", disse Rabeh, que, apesar de não querer se pronunciar sobre uma eventual motivação racista, afirmou que duas vítimas tinham "um perfil particular".

"A pessoa falecida é de origem africana e a pessoa em estado crítico é de origem magrebina", declarou.

Investigação por terrorismo

Os motivos dos disparos são desconhecidos, mas a Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat, na sigla em francês) assumiu o caso.

A investigação foi aberta por "assassinato vinculado com um ato terrorista", motivado por "um real ou suposto pertencimento a uma determinada raça, etnia, nação ou religião".

Na última década, a França sofreu uma onda de atentados jihadistas, incluindo o massacre executado no coração de Paris em novembro de 2015, que deixou mais de 130 mortos.

Nos últimos anos foram registrados menos incidentes, mas as autoridades advertiram que o risco persiste. O trabalho de inteligência também permitiu frustrar atentados.

Desde o ataque do movimento islamista Hamas em Israel em outubro de 2023 e a guerra israelense em Gaza, os atos antissemitas e antimuçulmanos aumentaram na França, caixa de ressonância do conflito israelense-palestino.

Em 2025, os atos antimuçulmanos cresceram 88%, chegando a 326, em um contexto de avanço da extrema direita.