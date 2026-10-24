Debate da Globo: quem ganhou e quem perdeu no último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Especialistas avaliam que Flávio adotou postura mais amena no debate da TV Globo em relação ao debate realizado pela Rede Bandeirantes no último domingo (18/10) - (crédito: TV Globo/Reprodução)

O último debate entre os candidatos à Presidência da República, realizado pela TV Globo nesta sexta-feira (23/10), reuniu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e foi marcado pela oscilação de bons momentos entre os candidatos. Isso fez com que especialistas consultados pela BBC News Brasil divergissem sobre quem teria vencido o confronto.

O debate foi o último antes da votação do segundo turno, que acontecerá no domingo (25/10).

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Lula chegou com a tarefa de reverter o resultado negativo do primeiro turno, quando terminou em segundo lugar, atrás de Flávio — o senador obteve 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% do petista. Para isso, sua missão era conquistar os indecisos e reverter alguns dos votos dados a Flávio.

Segundo o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, Flávio está dois pontos percentuais à frente de Lula.

O presidente também precisava melhorar a impressão deixada no debate anterior, realizado no último domingo (18/10) pela Rede Bandeirantes, quando seu desempenho foi considerado aquém do desejado por integrantes da sua própria campanha e entre analistas.

Flávio, por sua vez, chegou ao debate da Globo com a missão de preservar a vantagem criada no primeiro turno e tentar impedir uma recuperação de Lula no segundo turno.

As avaliações dos especialistas ouvidos pela reportagem mostram que o debate não produziu um consenso sobre um vencedor.

O professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Eduardo José Grin, viu uma pequena vantagem de Lula no conjunto da apresentação.

A professora de Ciência Política da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Denilde Holzhacker, diz ter identificado uma pequena vantagem em favor de Flávio.

A avaliação é semelhante à do cientista político Murilo Aragão, da consultoria Arko Advice.

Já o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortez, avaliou que o confronto não produziu uma superioridade evidente de nenhum dos dois.

Para Grin, o impacto mais relevante pode ter ocorrido justamente entre a pequena parcela do eleitorado indecisa, alvo das duas campanhas, mas cobiçado ainda mais pela equipe de Lula.

"Lula ganhou os indecisos. Vi algumas pesquisas qualitativas sobre o debate e elas indicam que Lula fez o dever de casa. Não ganhou de goleada. Talvez pudesse ter feito mais gols. Podia ter feito isso se seguisse propositivo no quarto bloco", diz Grin.

Holzhacker fez uma leitura diferente. "Os candidatos apresentaram desempenhos consistentes, mas Flávio pode ter levado uma pequena vantagem, especialmente pelo esforço em apresentar propostas e pelo melhor controle do tempo ao longo do debate", afirma.

Cortez, por sua vez, não viu um momento capaz de desequilibrar o confronto. "Foi um debate que não gerou grandes ondas, nem para um lado e nem para o outro. Agora, a reta final vai depender muito de como as campanhas vão trabalhar os pontos fracos de ambos que apareceram ao longo do programa."

Para Murilo Aragão, a vantagem foi de Flávio. "Flávio adotou como estratégia explorar o desgaste do governo Lula e conseguiu apresentar mais propostas para o futuro do que o adversário. Ele ainda usou boas frases de efeito", diz. "Como Flávio está em vantagem [nas pesquisas de intenção de voto], o debate foi melhor para ele."

TV Globo/Reprodução Especialistas avaliam que Flávio adotou postura mais amena no debate da TV Globo em relação ao debate realizado pela Rede Bandeirantes no último domingo (18/10)

Estratégias e momentos positivos e negativos

Para Grin, a atuação de Lula foi superior nos três primeiros blocos, nos quais os candidatos tinham que fazer e responder perguntas sobre temas ou regiões pré-definidas.

"Até o terceiro bloco, a estrutura favoreceu Lula. O presidente tem mais experiência administrativa, tinha mais entregas e mais sobre o que falar. Esse formato foi positivo para ele", diz o professor.

Cortez avalia que as estratégias adotadas pelos candidatos refletiram as trajetórias políticas de Lula e Flávio.

"Lula buscou a estratégia de focar a diferença de biografia entre ambos e os atributos pessoais de Flávio. Ele também tentou colocar Flávio em armadilhas como as perguntas sobre políticas sociais e as comparações entre o governo Lula e o governo de Jair Bolsonaro", diz Cortez.

O analista afirma que percebeu uma mudança na postura de Flávio em relação ao debate da Band, quando sua atuação foi classificada por especialistas como relativamente agressiva e supostamente inspirada no influenciador digital Pablo Marçal.

"Flávio teve uma fala mais amena do que no debate da Band. Mas ainda assim a forma como ele fazia algumas perguntas tinha um aspecto caricato e parecia bastante ensaiado", avalia.

Holzhacker diz que Lula tentou transformar o debate em uma espécie de plebiscito sobre ele e Flávio. "A principal estratégia de Lula foi explorar a rejeição ao bolsonarismo e questionar a capacidade do adversário de governar o país."

Para Grin, Lula teve ao menos dois bons momentos ao longo do debate. O primeiro foi quando ele criticou Flávio por ter feito um comentário sobre o fato de Lula ter apenas nove dedos das mãos.

O petista perdeu o dedo mindinho da mão esquerda em um acidente de trabalho aos 17 anos de idade.

O segundo foi quando Flávio se justificou por defender um policial militar processado por supostamente ter assassinado uma menina de cinco anos com um tiro de fuzil durante uma ação da PM no Rio de Janeiro.

O senador advogou na defesa do militar que alega ser inocente, e a mãe da menina foi levada ao debate pela equipe de campanha de Lula.

"Flávio defender o policial que matou uma menina foi um tiro no pé. O outro foi quando ele se referiu a Lula como alguém com nove dedos. Isso pegou mal, porque há muita gente que passou por experiências semelhantes e vivências de humilhação no ambiente de trabalho", disse o professor.

Grin avalia, porém, que a vantagem que Lula teria tido nos três primeiros blocos se dissipou no trecho final do confronto. No quarto bloco, os candidatos tiveram oito minutos livres para perguntarem e responderem perguntas feitas por eles mesmos.

Neste bloco, Lula começou questionando Flávio sobre seu suposto envolvimento em uma disputa por uma ilha no Rio de Janeiro entre o jogador de futebol Richarlison e o advogado Willer Tomaz, amigo do senador.

Flávio e Willer são investigados pela PF por suspeitas de lavagem de dinheiro, embora tanto Flávio quanto o advogado neguem irregularidades.

Por outro lado, Flávio questionou Lula sobre seu suposto envolvimento com o banqueiro preso Daniel Vorcaro. O senador indagou se o presidente teria bebido um uísque de R$ 500 mil que, segundo mensagens extraídas do telefone celular do banqueiro pela PF, teria sido comprado para presentear o presidente.

Neste momento, o debate ficou praticamente travado. "No quarto bloco, eu acho que o Lula errou a estratégia. Não tinha que puxar o Flávio para o lodaçal. Tinha que seguir a estratégia dos três blocos iniciais, que ele estava indo bem."

Para os analistas, Flávio teve seus principais pontos positivos quando conseguiu evitar as comparações feitas por Lula com o governo de Jair Bolsonaro e ao tentar mostrar que tem uma agenda própria.

Na avaliação de Holzhacker, essa foi uma das principais estratégias do candidato do PL ao longo do debate. "Flávio, buscou demonstrar preparo técnico e capacidade de liderança, apresentando-se como uma alternativa de governo, e não apenas como herdeiro político do pai", disse.

A escolha dos temas ao longo do debate também favoreceu o senador, segundo Grin. "Ele teve dois méritos: falar de segurança pública e de economia. Custo de vida e segurança de fato são temas importantes da sociedade brasileira e ele falou bem ao abordar esses assuntos", disse.

Holzhacker também diz que Flávio conseguiu direcionar parte de suas falas para problemas concretos do cotidiano, como perda de poder de compra, endividamento das famílias e empreendedorismo.

A estratégia, segundo ela, permitiu que ele tentasse levar sua mensagem para além da base fiel do bolsonarismo. Os especialistas também afirmam que Flávio levou vantagem em relação a Lula no quesito "apresentação".

Ao longo do debate, Lula demonstrou certa confusão ao seguir as regras. Em diversos momentos, deixou de utilizar o tempo disponível e chegou a criticar o tema "educação integral", selecionado previamente como um dos possíveis tópicos a serem abordados.

"Ele é mais jovem e mais performático. Flávio tem mais domínio de mídia na forma. Nesse quesito, ele foi melhor", diz Grin.

Holzhacker também destacou o controle do senador durante o confronto. "Flávio adotou um discurso mais direcionado ao eleitor, enfatizando uma perspectiva de futuro", afirmou.

Essa estratégia, acrescenta, permitiu ao candidato contrastar sua candidatura com a longa trajetória de Lula no poder e reforçar uma das mensagens centrais de sua campanha: a de que representaria uma alternativa ao atual governo.

Holzhacker considera que as considerações finais condensaram a diferença que os dois tentaram apresentar durante o confronto. "Lula reforçou sua trajetória política e a defesa da democracia, enquanto Flávio adotou um discurso mais direcionado ao eleitor, enfatizando uma perspectiva de futuro."

Grin cita dois assuntos nos quais o senador conseguiu apresentar uma mensagem mais clara. "Flávio teve dois méritos: foi falar de segurança e de economia, ou seja, custo de vida e segurança de fato são temas importantes da sociedade brasileira. E ele falou bem nesse sentido."

Cortez também identificou um terreno em que o senador conseguiu levar a discussão para assuntos mais associados à sua campanha. "Flávio conseguiu colocar alguns temas que lhe eram favoráveis, sobretudo segurança pública."

Holzhacker chama a atenção para a tentativa do senador de dialogar com segmentos distintos do eleitorado. "Flávio deu destaque ao custo de vida, ao poder de compra, ao endividamento das famílias e ao empreendedorismo, temas com potencial de mobilização entre os insatisfeitos com a economia."

Para Murilo Aragão, a estratégia da campanha de Lula em apostar em programas sociais para pressionar Flávio não teria sido de todo ruim. Por outro lado, o petista não teria conseguido responder às perguntas do senador do PL sobre um governo que, na visão dele, sofre por causa da reprovação.

TV Globo/Reprodução Lula apostou na comparação entre seus governos e o governo do pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o debate na TV Globo

A busca pelos indecisos

Grin diz que as primeiras informações recebidas por ele de pesquisas qualitativas indicavam diferenças na percepção sobre a forma e o conteúdo apresentados pelos dois candidatos.

"Flávio soa mais superficial para os indecisos. Lula, por outro lado, soou mais confuso. A avaliação é de que ele foi melhor na forma, mas perdeu no conteúdo", diz.

Holzhacker avalia que a batalha pelos indecisos segue aberta mesmo após o debate. "Lula pode ter sido mais bem-sucedido entre aqueles que temem a perda de direitos e percebem um eventual governo do adversário como insensível às demandas sociais", diz.

Por outro lado, ela avalia que Flávio também acenou a essa faixa do eleitorado. "Já Flávio pode não ter agradado aos setores mais radicais de sua base, mas conseguiu manter a estratégia de sua campanha de apresentá-lo como um candidato mais sério e preparado para governar, embora ainda distante da imagem de estadista que parte de seus aliados procurou projetar", diz a professora.

Cortez considera que o efeito do debate ainda dependerá de como as campanhas irão explorar o episódio. "O resultado efetivo vai depender muito de como a campanha vai trabalhar até o último momento."

Grin diz acreditar que a comparação sobre "conteúdo" expresso pelos dois candidatos pode favorecer o petista entre eleitores indecisos. "No fim, Lula conseguiu passar uma ideia de alguém que conhece do que está falando, que conhece política pública e que tem a experiência", diz.

Holzhacker faz uma ressalva sobre o desempenho de Lula. "Ele demonstrou dificuldades com a dinâmica do debate, recorreu frequentemente às anotações e, em algumas situações, não conseguiu concluir suas respostas. Esses aspectos podem pesar na avaliação dos eleitores indecisos, especialmente em uma disputa tão acirrada."