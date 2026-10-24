As pesquisas para presidente na véspera do 2º turno — o que diziam em 2018, 2022 e o que mostram agora - (crédito: BBC Geral)

Na véspera do segundo turno das eleições, as pesquisas de intenção de voto mostram uma disputa acirrada entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

As pesquisas Datafolha e Quaest, divulgadas neste sábado (24/10), indicam ligeira vantagem do senador em relação ao presidente.

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O Datafolha sugere Flávio com 51% dos votos válidos e Lula, 49%. Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos. O instituto entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro, com nível de confiança de 95%.

Pela primeira vez, o Datafolha divulgou também os números de votos válidos com propensão ao voto. O modelo estatístico ajusta os resultados de Lula e Flávio Bolsonaro, considerando efeitos da distância do local de votação e o comparecimento declarado dos eleitores no 1º turno.

No segmento com alta propensão a votar, que reúne 76% dos eleitores, que moram perto de onde votam e foram votar no primeiro turno, Flávio Bolsonaro aparece com 52% das intenções de voto e Lula, com 48%.

Já a Quaest indicou resultado similar ao Datafolha: Flávio tem 51% dos votos válidos, enquanto o petista pontua 49%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%

Os votos válidos, vale lembrar, excluem os brancos, os nulos e ainda aqueles eleitores que estão indecisos ou não vão votar.

Mas como a situação atual se compara com o mesmo período da campanha eleitoral das últimas duas eleições, em 2018 e 2022? Veja abaixo.

Lula liderava em 2022

Em 2022, após o primeiro turno no dia 2 de outubro, foram para o segundo turno Jair Bolsonaro, do PL, e Lula, do PT.

Na véspera do segundo turno, ambos os institutos Datafolha e Quaest apontavam Lula na liderança, com 52% dos votos válidos, ante os 48% registrados por Bolsonaro.

A preferência do eleitorado por Lula nas pesquisas foi confirmada nas urnas no segundo turno, mas com uma margem bem mais estreita, como mostram os gráficos abaixo.

Jair Bolsonaro estava à frente em 2018

Quatro anos antes, Jair Bolsonaro enfrentava, pelo PSL, Fernando Haddad, do PT, no segundo turno.

Na véspera do segundo turno, o Datafolha divulgou uma pesquisa em que Bolsonaro aparecia com 55% dos votos válidos, e Haddad, com 45%.

A pesquisa realizada pelo Ibope também mostrava favoritismo de Bolsonaro, que detinha 54% dos votos válidos, enquanto Haddad registrava 46%.

A preferência do eleitorado por Bolsonaro se confirmou nas urnas, no dia 28 de outubro, como mostram os gráficos abaixo.

O que mostra o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil

No Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil, que leva em consideração as pesquisas divulgadas até esta sexta-feira (23/10), Flávio tinha 49% dos votos e Lula somava 45%.

A diferença entre os números do Agregador em relação às pesquisas se dá porque a ferramenta compila dados de uma série de pesquisas e mostra os votos totais, não apenas os válidos.

Os eleitores sem candidato somam 7%. Essa categoria inclui votos brancos e nulos, aqueles que não sabem em quem vão votar ou que não responderam às pesquisas, e ainda quem disse que não vai às urnas.

Veja, no Agregador, a evolução de Lula e Flávio em intenções de votos para o segundo turno nos últimos três meses. A página também mostra a oscilação dos eleitores sem candidato.

Gráficos por Carlos Serrano, da equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil