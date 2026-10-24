Por que o uso de canetas emagrecedoras está afetando as vendas de produtos de beleza, segundo a L'Oreal

O uso de medicamentos para emagrecer, conhecidos como GLP-1, ganhou popularidade nos últimos anos.
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A gigante do setor de beleza L'Oréal afirma que o aumento do uso de medicamentos para emagrecer afetou as vendas de produtos de beleza e cuidados com a pele. A empresa está desenvolvendo produtos voltados especificamente para combater alguns dos efeitos colaterais da perda rápida de peso.
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O presidente-executivo da companhia, Nicolas Hieronimus, afirmou que o mercado de beleza tem demonstrado resiliência em um cenário global desafiador e que o uso de GLP-1 é "um fenômeno muito importante para nós".
Em uma conversa com investidores, ele disse que o aumento do uso desses medicamentos estava "tendo impacto no consumo de produtos de beleza e, em particular, no consumo de produtos para cuidados com a pele".
A L'Oréal, dona de outras marcas populares, como Maybelline e La Roche-Posay, anunciou na quinta-feira (22/10) que suas vendas cresceram 7,7% nos três meses encerrados em setembro, superando as expectativas dos analistas.
A popularidade dos GLP-1 disparou nos últimos anos, depois que medicamentos desenvolvidos para tratar o diabetes, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, também demonstraram provocar perda significativa de peso por suprimirem o apetite.
Embora não seja um efeito provocado diretamente pelos medicamentos GLP-1, a perda rápida de peso pode causar, em algumas pessoas, flacidez da pele, inclusive na região do rosto.
Hieronimus afirmou que as marcas SkinCeuticals e Kiehl's, pertencentes à L'Oréal, oferecem produtos "desenvolvidos para atuar em conjunto com os GLP-1 e complementar seus efeitos sobre a flacidez da pele", além de outros efeitos associados à perda rápida de peso.
A L'Oréal também ampliou sua atuação no segmento de estética clínica, aumentando sua participação na empresa de dermatologia Galderma para 20% em dezembro do ano passado.
Segundo a agência de notícias Reuters, as duas empresas vêm testando produtos em ensaios clínicos distintos com usuários de GLP-1 preocupados com a flacidez da pele.
A Galderma é dona de produtos estéticos populares, incluindo o Sculptra, um injetável destinado a estimular a produção de colágeno, e o Restylane, um preenchedor dérmico injetável.
No ano passado, a empresa de estética divulgou um relatório sobre o aumento do uso de GLP-1 e as preocupações relacionadas às mudanças na aparência facial.
Uma pesquisa própria da companhia com usuários de medicamentos para emagrecer constatou que a grande maioria havia percebido mudanças na aparência do rosto após utilizar esses medicamentos.
- Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).
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