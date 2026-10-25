Transporte na eleição 2026: O que se sabe sobre as denúncias sobre falta de ônibus pelo Brasil? - (crédito: Divulgação)

Relatos de falta de ônibus neste domingo (25/10) de 2º turno das eleições presidenciais foram registrados em cidades na Bahia e em São Paulo.

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prorrogação do horário de votação nas cidades que registraram irregularidades.

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"Isso é um pedido ao ministro Kassio e o André Mendonça [presidente e vice-presidente do TSE]: eles têm, se for verdade, que prorrogar esse horário eleitoral para não permitir que as pessoas que foram prejudicadas de manhã pelo banditismo de alguns empresários ou de alguns prefeitos sejam prejudicados", disse Lula em declaração em São Paulo durante a tarde.

"Nós não vamos aceitar banditismo, mau-caratismo nem de prefeito, nem de governador e nem de empresário. Essas pessoas precisam aprender a respeitar a democracia neste país", afirmou o presidente.

Há também relatos nas redes sociais de reclamações em relação ao transporte público em cidades de Alagoas e Sergipe e em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

O que acontece na Bahia?

Na capital baiana, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão em flagrante de Pablo Souza, secretário municipal de Mobilidade de Salvador, segundo informações publicadas por Globo, UOL e CNN Brasil.

A BBC News Brasil pediu esclarecimentos ao TRE-BA e aguarda resposta.

A decisão foi tomada após representação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que denunciou uma redução superior a 50% na frota de ônibus em relação aos dias úteis.

O tribunal determinou o restabelecimento imediato de 100% da frota, com frequência equivalente à dos dias úteis e gratuidade para os passageiros. A ordem prevê multa de R$ 1 milhão por hora de descumprimento para a prefeitura e para cada empresa responsável pelo transporte. Também determinou que a Polícia Civil fiscalize o cumprimento da decisão, inclusive com uso de drones.

A Prefeitura de Salvador informou que a circulação foi interrompida temporariamente em algumas garagens por causa de ônibus que receberam adesivos de candidatos, o que, segundo a gestão, configuraria propaganda eleitoral irregular.

A BBC News Brasil também cobrou esclarecimentos da prefeitura de Salvador. A Secretaria Municipal de Mobilidade afirmou que a operação já havia sido normalizada.

Divulgação

Também foram registrados relatos de problemas em Feira de Santana e Lauro de Freitas.

A campanha do presidente Lula pediu ao TSE a prorrogação da votação nos três municípios da Bahia diante da falta de transporte para os eleitores.

E em São Paulo?

Em São Paulo, a coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representa a candidatura de Lula, acionou a Justiça Eleitoral com a denúncia de que empresas de transporte da capital estariam operando com apenas 60% da frota na capital paulista neste domingo de 2º turno.

A BBC News Brasil pediu esclarecimentos à Justiça Eleitoral de São Paulo, mas ainda não recebeu resposta.

O PT pediu também à Justiça a prisão do secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, Celso Jorge Caldeira.

No sábado (24/10), o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Tiago Ducatti Machado, determinou que a cidade disponibilizasse 100% da frota à população.

A decisão previa multa de R$ 100 mil e responsabilização pessoal por descumprimento.

A Prefeitura de São Paulo informou, em nota, que encaminhou comunicado ontem para todas as empresas de ônibus da cidade, conforme determinação do TRE-SP.

A SPTrans afirma que o planejamento da frota de ônibus para o domingo foi elaborado com base em "critérios técnicos e dados de demanda, considerando a organização das jornadas de trabalho e o direito à folga dos profissionais". Além disso, a administração municipal alega que a demanda foi comunicada com "antecedência inferior a 12 horas".