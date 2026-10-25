'Só consegui votar com carona': eleitores esperam horas por transporte público e recorrem a redes sociais e até 40 km de bicicleta para chegar às urnas

'Tinha muita gente no ponto', relata Pedro Rocha, morador do bairro da Graça, em Salvador - (crédito: Arquivo pessoal)

Eleitores em São Paulo e na Bahia relataram à BBC News Brasil horas de espera e muita dificuldade para pegar transporte público e chegar às suas zonas eleitorais neste domingo (25/10) de segundo turno.

Em Salvador, Pedro Rocha, morador do bairro da Graça, diz ter ficado mais de 2 horas e meia esperando um ônibus para se deslocar até a sua zona eleitoral no Trobogy.

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O percurso de cerca de 21 quilômetros leva em torno de 25 minutos de carro em um dia sem trânsito, mas o soteropolitano precisaria de um metrô e um ônibus de transporte público.

Pedro não teve dificuldades com o metrô, mas ao chegar à estação Tamburugy, encontrou dezenas de pessoas esperando pelo transporte. "Só passaram 3 ônibus em 2 horas e meia, mas não pararam porque estava escrito garagem no letreiro", relata. "Tinha muita gente no ponto."

Ele só conseguiu se deslocar para votar depois que cinco carros passaram pelo local e se ofereceram para levar os passageiros até suas seções. "Só consegui votar por causa de uma carona", diz.

Taynan Carvalho de Sá, 38 anos, também moradora de Salvador, disse ter passado o dia esperando o ônibus passar próximo à sua casa em Boca do Rio, na região da orla central da cidade.

"Fiquei desde as 8 da manhã tentando chegar ao meu local de votação", contou a eleitora que vota no Colégio Estadual Vitor Soares, na Ribeira.

A enfermeira ainda tentou chamar um carro por aplicativo, mas os preços estavam mais elevados do que o normal. "Carro estava dando R$ 150 e moto R$ 89", disse.

Taynan disse que já tinha desistido de ir votar quando viu uma postagem nas redes sociais sobre uma iniciativa de caronas solidárias na cidade. "Foi aí que um participante do grupo veio me buscar em casa", afirmou a enfermeira.

"Mas mesmo no trajeto de carro, não vi um ônibus circulando pela cidade", disse.

Arquivo pessoal 'Tinha muita gente no ponto', relata Pedro Rocha, morador do bairro da Graça, em Salvador

Com todas as dificuldades, Taynan só conseguiu chegar ao seu local de votação por volta das 18h20 e não foi autorizada a votar – apesar da determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, para a prorrogação das eleições até às 19h.

"A escola estava aberta, os funcionários estavam presentes, porém as urnas já tinha sido encerradas às 17h e alegaram que não tinha como reiniciar", disse. "Eu e outra eleitora não conseguimos votar."

"Fiquei muito triste", desabafou. "Eu tentei muito."

O caso de Taynan foi registrado em ata pela responsável pela seção eleitoral.

Além de problemas com os ônibus, relatos nas redes sociais apontam muitos atrasos no ferry boat que faz a travessia entre Salvador (Terminal de São Joaquim) e a Ilha de Itaparica (Terminal de Bom Despacho).

Vicente foi um dos eleitores prejudicados pela demora. "O ferry boat saiu com 1 hora e meia de atraso", contou á BBC News Brasil.

Após diversos relatos de problemas com o transporte público em Salvador, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou a prisão em flagrante de Pablo Souza, secretário municipal de Mobilidade da capital.

A decisão foi tomada após representação da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, que denunciou uma redução superior a 50% na frota de ônibus em relação aos dias úteis.

A BBC News Brasil pediu esclarecimentos ao TRE-BA e aguarda resposta.

A Prefeitura de Salvador informou que a circulação de ônibus foi interrompida temporariamente em algumas garagens por causa de ônibus que receberam adesivos de candidatos, o que, segundo a gestão, configuraria propaganda eleitoral irregular.

Também foram registrados relatos de problemas em Feira de Santana e Lauro de Freitas.

40 km de bicicleta e ônibus lotados

A reportagem também recebeu relatos de transtornos no Estado de São Paulo.

Ricardo Leite de Moraes vota em Campinas, mas estava em Jundiaí para passar o final de semana. Ele afirma não ter conseguido encontrar nenhum ônibus de linha ou particular disponível para fazer o trajeto na tarde deste domingo.

"Sempre faço esse trajeto de ônibus e nunca tive esse problema de voltar domingo à tarde", contou o getsor de projetos sociais à BBC News Brasil. "Mas dessa vez só encontrei passagens para amanhã."

A solução encontrada por Ricardo foi pegar sua bicicleta e pedalar por cerca de 1 hora e 30 minutos em um trajeto de cerca de 40 quilômetros.

"Quase não consegui votar", disse. "Cheguei 16h [na seção eleitoral]".

Thiago Oliveira de Souza, de 42 anos, conseguiu chegar à urna com mais facilidade, mas relatou lotação e muitas filas no ponto de ônibus.

O analista de sistemas mora no bairro de Jardim Mitsutani, na zona sul da cidade de São Paulo, e vota no CEU Campo Limpo, na mesma região.

Ele afirma fazer o trajeto de 2 quilômetros com tranquilidade em dias normais, mas neste domingo encontrou todos os ônibus em lotaçao máxima. Ainda assim conseguiu chegar na seção eleitoral, mas na volta para casa precisou ir a pé.

"As pessoas estavam se empurrando para conseguir entrar no ônibus, fiquei esperando uma opção mais vazia no ponto por um bom tempo, mas acabei desistindo", disse.

Paulo Pinto/Agência Brasil

Em São Paulo, a coligação Brasil Pronto Pra Mais, que representa a candidatura de Lula, acionou a Justiça Eleitoral com a denúncia de que empresas de transporte da capital estariam operando com apenas 60% da frota na capital paulista neste domingo de 2º turno.

A BBC News Brasil pediu esclarecimentos à Justiça Eleitoral de São Paulo, mas ainda não recebeu resposta.

O PT pediu também à Justiça a prisão do secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, Celso Jorge Caldeira.

No sábado (24/10), o juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Tiago Ducatti Machado, determinou que a cidade disponibilizasse 100% da frota à população.

A decisão previa multa de R$ 100 mil e responsabilização pessoal por descumprimento.

A Prefeitura de São Paulo informou, em nota, que encaminhou comunicado ontem para todas as empresas de ônibus da cidade, conforme determinação do TRE-SP.

A SPTrans afirma que o planejamento da frota de ônibus para o domingo foi elaborado com base em "critérios técnicos e dados de demanda, considerando a organização das jornadas de trabalho e o direito à folga dos profissionais". Além disso, a administração municipal alega que a demanda foi comunicada com "antecedência inferior a 12 horas".