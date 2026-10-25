Abstenção tem a maior queda entre turnos desde a redemocratização - (crédito: BBC Geral)

A eleição presidencial de 2026 registrou a maior queda na abstenção entre o primeiro e o segundo turno desde a redemocratização: 1,87 ponto percentual, de 21,08% para 19,21%.

Os números foram computados com 99,91% das seções totalizadas, em arquivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) atualizado às 21h40 de Brasília.

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No segundo turno, 30.463.758 eleitores não haviam comparecido às urnas, ante 33.469.244 no primeiro turno.

Esta é a segunda eleição presidencial desde 1989 em que o país registra queda na abstenção entre os turnos.

A primeira foi em 2022, quando o índice caiu 0,36 ponto percentual, de 20,95% para 20,58%, considerando os percentuais sem arredondamento.

Nas demais disputas presidenciais com segundo turno desde 1989, houve aumento da abstenção. Em 1994 e 1998, a eleição foi decidida na primeira rodada.

Em termos percentuais, a abstenção deste segundo turno era a menor desde 2006, quando foi de 18,99%.

O menor índice permanece sendo o de 1989, primeira eleição presidencial direta após a ditadura: 14,39% no segundo turno, ante 11,92% no primeiro.

A campanha do segundo turno deste ano foi marcada por uma forte mobilização de eleitores, particularmente no campo petista, após um primeiro turno marcado pela apatia e por escândalos envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que desviaram o debate público das eleições.

A queda ocorreu mesmo com a disputa para governador já definida na maioria das unidades da Federação. Houve segundo turno para os governos de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e Distrito Federal.

Brancos e nulos

Também caiu a proporção de votos brancos e nulos na disputa presidencial. Os brancos passaram de 1,84% para 1,12%, enquanto os nulos recuaram de 2,93% para 2,12%.

Até às 21h40, o segundo turno registrava 1.429.477 votos brancos e 2.720.934 nulos, somando 4.150.411 — o equivalente a 3,24% dos votos depositados nas urnas.

No primeiro turno, foram 2.300.798 brancos e 3.674.249 nulos, um total de 5.975.047, ou 4,77% dos votos. A proporção conjunta caiu 1,53 ponto percentual.

Considerando a soma de brancos e nulos, é o patamar mais baixo desde a redemocratização.