Os primeiros líderes mundiais a parabenizarem Lula pela vitória - (crédito: BBC Geral)

Presidentes de países latino-americanos foram os primeiros líderes mundiais a parabenizar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua vitória na eleição presidencial deste domingo (25/10).

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, escreveu na rede social X: "Viva a democracia, ganhou o povo do Brasil. Parabéns, presidente Lula!".

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Sheinbaum é alinhada à esquerda, assim como o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que também anunciou no X ter parabenizado Lula.

Presidente do Chile considerado de direita, José Antonio Kast escreveu no X ter conversado com Lula e parabenizado-o após a vitória: "Chile e Brasil têm muito futuro em comum e continuaremos trabalhando por uma agenda que potencialize as relações entre nossos países em integração econômica e combate ao crime organizado na região."

Outros líderes da direita latino-americana, como Rodrigo Paz, presidente da Bolívia; Santiago Pena, do Paraguai; e José Raúl Mulino, do Panamá, também parabenizaram Lula nas redes sociais.

"Bolívia e Brasil são países vizinhos e irmãos, unidos por uma história e desafios em comum. Seguiremos trabalhando juntos para fortalecer nossa relação e gerar mais oportunidades para nossas nações", escreveu Paz.

"Parabéns Lula por sua eleição como presidente do Brasil. Saúdo o povo brasileiro por essa grande jornada democrática. Paraguai e Brasil compartilham uma agenda comum de integração e desenvolvimento. Seguiremos trabalhando juntos pelo bem-estar de nossa gente", publicou o presidente da Bolívia, país que também faz fronteira com o Brasil.

Nome importante da esquerda americana e ex-candidato à Presidência nos EUA, Bernie Sanders também exaltou a vitória: "Parabéns a Lula pela sua extraordinária vitória na reeleição nas eleições presidenciais brasileiras. Lula defendeu os trabalhadores brasileiros e a democracia — e continuará a fazê-lo nos próximos quatro anos."