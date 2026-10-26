Quem é quem no palanque de Lula durante discurso da vitória - (crédito: BBC)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu dezenas de apoiadores para seu discurso de vitória, na noite deste domingo (25/10) na capital paulista, após vencer o senador Flávio Bolsonaro (PL) de virada nas urnas.

Estava ao lado do presidente, além de seu vice Geraldo Alckmin, uma série de deputados e senadores não só do Partido dos Trabalhadores, mas também do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), do Partido Comunista do Brasil (PC do B) e do Partido Democrático Trabalhista (PDT).

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Lula obteve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu 48,21%, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Veja, na foto e nas descrições abaixo, quem é quem.

BBC

Fernando Haddad: Ex-ministro da Fazenda, foi candidato do PT ao governo de São Paulo, mas perdeu a disputa no primeiro turno para Tarcísio de Freitas;

João Campos: Ex-prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, disputou o governo de Pernambuco em 2026, mas foi derrotado por Raquel Lyra;

Tabata Amaral: Deputada federal do PSB-SP, foi reeleita em 2026;

Simone Tebet: Ex-ministra do Planejamento e ex-senadora, disputou uma vaga no Senado por São Paulo pelo PSB, mas terminou em terceiro lugar e não se elegeu;

Aloizio Mercadante: Economista, ex-ministro da Educação e da Casa Civil, é presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social);

Alexandre Padilha: Médico e ex-ministro das Relações Institucionais, é ministro da Saúde e deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo;

Humberto Costa: Médico, jornalista e ex-ministro da Saúde, é senador pelo PT de Pernambuco e foi reeleito em 2026;

Dandara Tonantzin: Professora e ativista dos direitos das mulheres e da população negra, é deputada federal pelo PT de Minas Gerais e foi reeleita;

Jandira Feghali: Médica e vice-presidente do PCdoB, é deputada federal pelo Rio de Janeiro e foi reeleita em 2026;

Guilherme Cortez: Deputado estadual pelo PSOL de São Paulo, foi eleito deputado federal em 2026, com mandato previsto para começar em fevereiro de 2027. Foi um dos responsáveis por mobilizar eleitores jovens e artistas na campanha de Lula;

Edinho Silva: Ex-prefeito de Araraquara (SP) e presidente do PT, foi eleito deputado federal por São Paulo em 2026, com mandato previsto para começar em fevereiro de 2027. Coordenou nacionalmente a campanha de Lula;

Rosângela da Silva (Janja): Socióloga e primeira-dama, tornou-se uma das figuras mais influentes da campanha, com presença frequente nos comícios e discursos;

André Janones: Deputado federal pela Rede em Minas Gerais, ganhou projeção nacional por sua atuação nas redes sociais. Em 2026, administrou o canal de WhatsApp "Exército do Lula", que chegou a 10 milhões de seguidores na reta final do segundo turno;

Ana Júlia Ribeiro: Deputada estadual pelo PT do Paraná desde 2023, ganhou projeção ainda adolescente no movimento estudantil de 2016. Foi eleita deputada federal em 2026;

Guilherme Boulos: Líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e ex-candidato à Presidência, é ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Licenciou-se temporariamente do cargo para se dedicar à campanha de Lula;

Rafael Fonteles: Governador do Piauí, foi reeleito no primeiro turno de 2026. No segundo turno presidencial, integrou o núcleo de coordenação de Lula, com atuação na comunicação da campanha e na mobilização de prefeitos e lideranças municipais;

Camilo Santana: Ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação, é senador pelo PT cearense. Foi incorporado à coordenação da campanha do presidente;

Geraldo Alckmin: Médico, ex-governador de São Paulo e antigo adversário eleitoral de Lula, é vice-presidente da República, representando o PSB e ajudando a sustentar a aliança entre setores da esquerda e do centro político.

Lu Alckmin: Esposa de Geraldo Alckmin, foi primeira-dama de São Paulo durante os períodos em que ele governou o estado;

Rosa Amorim: Deputada estadual pelo PT de Pernambuco e militante ligada ao MST, foi eleita deputada federal em 2026, com mandato a partir de fevereiro de 2027;

Teresa Leitão: Professora, ex-dirigente sindical e senadora pelo PT de Pernambuco, tornou-se líder do governo no Senado em junho de 2026;

Randolfe Rodrigues: Senador pelo PT do Amapá e líder do governo no Congresso Nacional, é um dos antigos aliados de Lula no Legislativo. Disputou a reeleição ao Senado em 2026, mas terminou em terceiro lugar e não se elegeu;

Marília Arraes: Ex-deputada federal e ex-candidata ao governo de Pernambuco, foi eleita senadora pelo PDT em 2026, com posse prevista para fevereiro de 2027. Aliada de Lula em Pernambuco, ajudou a ampliar a presença da frente política que apoiou o presidente no estado.

Fernanda Machiaveli: Especialista em políticas públicas e gestora federal, foi secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário antes de assumir a pasta em abril de 2026, tornando-se a primeira mulher a comandá-la;

Reginaldo Lopes: Economista e deputado federal pelo PT de Minas Gerais, foi reeleito em 2026 para a legislatura que começa em fevereiro de 2027;

Jorge Messias: Advogado-geral da União, é responsável pela representação jurídica do governo federal. Foi indicado por Lula para integrar o Supremo Tribunal Federal (STF), mas não obteve aprovação do Senado;

Maria Marighella: Gestora cultural, atriz e ex-vereadora de Salvador, foi presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) antes de ser eleita deputada federal pelo PT da Bahia em 2026, com mandato previsto para começar em fevereiro de 2027; é neta do líder guerrilheiro Carlos Marighella.