Trump diz que eleição no Brasil 'pareceu ter fraude', mas afirma gostar de Lula - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou nesta segunda (26/10) sobre o resultado das eleições brasileiras.

Perguntado por repórteres, Trump disse que a eleição vencida no domingo (25) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parecia "ter sido fraudada".

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"Eu não tomei partido, mas pareceu mais uma eleição fraudada", afirmou, sem apresentar evidência.

Depois, Trump disse: "Eu gosto do Lula. Me dou bem com ele".

Esta reportagem está em atualização