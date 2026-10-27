Lula precisará transformar partidos bolsonaristas em aliados para conseguir governar, aponta Sérgio Abranches

Derrotado nas urnas, Flávio Bolsonaro não conseguiu conter o crescimento digital da campanha de Lula no segundo turno e, em paralelo, viu a queda da abstenção impactar o resultado, diz cientista político - (crédito: Bloomberg via Getty Images)

Passada a euforia da sua reeleição, no domingo (25/10), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve começar a se preparar para o seu último mandato como presidente do Brasil, que, para muitos, pode ser o mais difícil de todos.

Para conseguir construir maiorias significativas dentro de um Legislativo com uma oposição fortalecida, Lula precisará contornar a rivalidade acirrada que se formou na eleição para atrair legendas bolsonaristas, como parte do próprio PL, e montar uma coalizão funcional junto com o PT.

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Essa é a análise do sociólogo e cientista político Sérgio Abranches, autor de Presidencialismo de coalizão: Raízes e evolução do modelo político brasileiro (Companhia das Letras, 2018), livro que carrega o nome do conceito que ele criou, nos anos 1980, para descrever as relações institucionais entre Executivo e Legislativo no desenho político brasileiro.

"Lula vai precisar colocar mais os partidos que elegeram poucos deputados [na sua coalizão] e ainda transformar alguns partidos bolsonaristas em aliados ao governo no Centrão, porque, se não, ele não conseguirá governar", diz Abranches em entrevista à BBC News Brasil.

O próprio Lula indicou que pretende seguir esse caminho. "Eu não escolhi o Congresso. Foi o povo que escolheu e é com ele que eu vou votar, vou trabalhar e vou aprovar as coisas", disse em seu discurso após a oficialização do resultado, em um hotel de São Paulo.

Abranches prevê que boa parte dos congressistas dos partidos de direita, como o próprio PL, por exemplo, tenderão a aceitar se integrar à coalizão governista.

"O PL ficou muito forte no Congresso: fez a maior bancada da Câmara [com 121 deputados] e fez vários senadores [19]. Isso deu uma sobrevida parlamentar à extrema-direita, mas a centro-direita vai migrar para a coalizão do Lula, e é aí que ela poderá usar as suas lideranças democráticas para fazer um contraponto conservador, de centro-direita, ao PT e ao PSB", argumenta.

"Eles ainda querem ir para o governo, ainda querem ser ministros, ainda querem dirigir certas organizações, etc", completa. Será nessa relação institucional que, acredita o cientista político, uma "direita democrática" pode se impor sobre a direita radical.

Na entrevista que concedeu à BBC News Brasil, Sérgio Abranches também discutiu os motivos que levaram o petista à segunda reeleição da sua história política e a continuidade do bolsonarismo, como força política, depois da sua segunda derrota seguida nas urnas.

Leia trechos da conversa a seguir.

BBC News Brasil – Nunca havia acontecido uma virada do primeiro para o segundo turno. Como Lula conseguiu fazer isso?

Sérgio Abranches – O fator fundamental foi a mudança do tom da campanha dele, que foi muito gelada no primeiro turno. Flávio Bolsonaro teve uma presença mais intensa nas ruas.

BBC News Brasil – Por que isso aconteceu?

Abranches – Lula achou que ia ganhar já no primeiro turno. Inclusive, parte da abstenção ali [de 21,08%] se deveu a isso. Os idosos pensaram que ele já estava reeleito e sequer se preocuparam em ir votar. Daí, quando viram a ameaça da derrota, compareceram [às urnas no segundo turno]. A redução da abstenção também foi fundamental para a reeleição.

Soma-se a isso a digitalização da campanha. No primeiro turno, uma parte da campanha do Flávio foi digital, enquanto a do Lula foi quase nada [digital]. No segundo, ele foi totalmente para o digital. Um dos problemas das pesquisas [de intenção de voto em acertar os resultados], inclusive, é que elas não veem o digital.

É que estamos em um sistema híbrido: o digital está avançando muito rápido, enquanto alguns aspectos da velha sociedade analógica continuam funcionando. Não é à toa que o fator rua foi muito fundamental também. A ausência de Lula nas ruas no primeiro turno foi o que o fez perder. Da mesma forma, a ida da campanha para a rua no segundo turno, do jeito que foi — com entusiasmo, com empolgação — fez toda a diferença.

Essas duas coisas foram decisivas: a digitalização da campanha e a rua.

BBC News Brasil – O cientista político Marcos Nobre disse à BBC, há alguns dias, que essa digitalização da campanha do Lula, sobretudo no WhatsApp, com o André Janones, não tem o mesmo tamanho do "partido digital bolsonarista". Como essa digitalização tardia conseguiu competir com essa estrutura consolidada?

Abranches – Na verdade, ele (Lula) conseguiu neutralizar o partido digital bolsonarista, principalmente quando ganhou alguns políticos digitais, como a Ana Elisa [segunda deputada mais votada em Minas Gerais, pelo PT, com 524.219 votos] ou o próprio Janones. Imagine 10 milhões de pessoas seguindo as recomendações dele e indo para o digital? O efeito multiplicador disso é muito grande. Há um conjunto desses políticos digitais que se elegeram, gente da nova geração, que ganhou votos predominantemente no digital.

A Ana Elisa, por exemplo, fez campanha séria mesmo em apenas dois municípios de Minas Gerais, e mesmo assim foi eleita. Esse partido digital que está se formando dentro do PT — e que também vai se formar em outros partidos da centro-direita — fica 24 horas no ar, não só no período eleitoral. Isso faz uma grande diferença.

BBC News Brasil – Lula melhorou seu desempenho nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, justamente os dois colégios eleitorais onde ele e Flávio Bolsonaro fizeram mais atos de rua nos últimos dias. Essa presença foi mais importante do que a digitalização?

Abranches – Sim, foi fundamental. Mais do que isso: quando Lula percebeu que perdeu [no primeiro turno], ele formou uma equipe melhor que resolveu fazer uma campanha mais focada no Rio, em São Paulo e em Minas e na expansão no Nordeste — onde ele precisava compensar os votos que não já teria no Rio e em São Paulo. Essa combinação das estratégias de levar a campanha para a rua e ir para o digital ao mesmo tempo fez a diferença. Nós costumamos dizer que o segundo turno é outra eleição, mas, dessa vez, foi uma novíssima eleição.

BBC News Brasil – Por quê?

Abranches – Porque houve um comportamento totalmente diferente do candidato incumbente no segundo turno, enquanto Flávio, o candidato opositor, manteve o mesmo tom da campanha do primeiro turno, apenas melhorando algumas ênfases aqui e ali.

BBC News Brasil – A campanha de Flávio cometeu algum erro decisivo?

Abranches – Sim. Um erro grave: ele achou que já estava eleito e, aí, entrou no segundo turno muito arrogante. Já estava distribuindo ministérios... Esse foi o erro do Lula no primeiro turno, inclusive, e que o Flávio reproduziu no segundo. Eles empataram nesse erro.

BBC News Brasil – As denúncias que ele enfrenta no STF e em inquéritos da Polícia Federal colaboraram com isso em algum sentido?

Abranches – O Flávio era um candidato muito vulnerável por conta dessas acusações, que são de processos judiciais em andamento, muito lesivos, que contrariam até o que ele diz sobre si. Era natural que saíssem mais informações [conforme a campanha seguisse]. Lula foi muito leal, inclusive, porque não usou o poder que tem para pegar mais informações com a Polícia Federal e vazá-las. Ele se comportou como um estadista.

Bloomberg via Getty Images Derrotado nas urnas, Flávio Bolsonaro não conseguiu conter o crescimento digital da campanha de Lula no segundo turno e, em paralelo, viu a queda da abstenção impactar o resultado, diz cientista político

BBC News Brasil – Foi a segunda derrota seguida de um Bolsonaro. Como fica o bolsonarismo, agora, a nível institucional?

Abranches – Flávio perdeu a eleição e o mandato. Ficará ao relento. Por outro lado, o mais radical da família [Bolsonaro], Carlos, foi eleito senador [por Santa Catarina, com cerca de 1,9 milhão de votos], além da Michele [Bolsonaro, ex-primeira dama e eleita para o Senado pelo Distrito Federal]. Embora eles não se gostem muito, são polos que podem tentar manter o bolsonarismo vivo, embora ele fique mais fraco agora. Isso vai dar espaço para a direita democrática crescer.

É que, no governo [de Jair] Bolsonaro [entre 2019 e 2022] e depois, ao longo desse atual governo Lula, com a oposição bolsonarista e o crescimento do Flávio como candidato, eles engoliram a direita democrática. O PSD, por exemplo, é um partido com várias lideranças democráticas que ficou vendido para a extrema-direita. O [Gilberto] Kassab [presidente do PSD] cometeu um erro grave ao decidir ficar do lado do Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo] e do Flávio.

O avanço da extrema-direita sobre a direita democrática prejudicou o processo democrático brasileiro, porque se o Brasil tem uma população de direita importante, significativa, ela precisa ser absorvida pelos partidos da direita democrática — o PSD, o MDB...

BBC News Brasil – Mas existe chance de isso acontecer agora?

Abranches – Agora sim, porque eles terão que fazer uma coalizão com o Lula. O PL ficou muito forte no Congresso: fez a maior bancada da Câmara [com 121 deputados] e fez vários senadores [19]. Isso deu uma sobrevida parlamentar à extrema-direita, mas a centro-direita vai migrar para a coalizão do Lula, e é aí que ela poderá usar suas lideranças democráticas para fazer um contraponto conservador, de centro-direita, ao PT e ao PSB.

BBC News Brasil – Mas, depois dessa eleição tão acirrada, o PL migraria para a coalizão do governo?

Abranches – Um pedaço dele pode, sim. O pedaço não bolsonarista, isto é, o pedaço adesista. O Centrão que migrou para dentro do PL. Esses deputados já têm algumas divisões importantes entre eles que provavelmente vão se acentuar, segundo informações que eu tenho. Não ficaria tão surpreso, inclusive, se alguns parlamentares do PL migrassem para outros partidos de centro-direita em meio à janela de mudanças de legendas no Senado e na Câmara.

BBC News Brasil – Nos últimos dias da campanha, o Senado aprovou uma série de medidas que beneficiou Lula — a maioria por intermédio de Davi Alcolumbre (União-AP). Por que ele resolveu apoiar o governo depois de entrar em colisão com ele por diversas vezes?

Abranches – O Alcolumbre perdeu a eleição no Estado dele [seus aliados candidatos a governador e senador no Amapá não foram eleitos]. Ficou fraco lá e precisa do Lula para se fortalecer. Se, de um lado, ele tem o trunfo de já ser o presidente do Senado e, portanto, ter condições de se reeleger, de outro ele terá que se contrapor à bancada bolsonarista, que vai querer fazer seu presidente — provavelmente o Rogério Marinho (PL-RN). Alcolumbre tem toda a razão em continuar apoiando o Lula, porque é a única saída dele.

Na Câmara dos Deputados, porém, a sucessão do presidente [Hugo Motta, do Republicanos-PB] é mais complicada, porque a bancada do PL é muito forte e muito grande. A gente vai ver como tudo se organizará agora no final do Lula 3.

Getty Images Lula precisará compor alianças com partidos bolsonaristas para ter governabilidade, afirma Abranches

BBC News Brasil – Quais são as condições de governabilidade desse novo governo?

Abranches – Vai ter que ser um governo muito diferente do Lula 3. Ele terá que construir uma coalizão mais líquida — principalmente em relação aos dois primeiros governos dele [entre 2003 e 2010] — e em um Congresso mais adverso. Ele já teve uma coalizão líquida nesse mandato atual, com muita dificuldade em aprovar coisas, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Agora, terá que dar mais espaço para a centro-direita e, por isso, será um governo mais pluralista, mais mitigado, com menos PT.

BBC News Brasil – Mas isso não vai gerar uma reação de quem foi à rua defendê-lo neste segundo turno e que demandava, em paralelo, um governo "mais PT" caso Lula vencesse?

Abranches – Não sei se a rua estava querendo um governo mais à esquerda, Dessa vez, a rua não foi comandada pelo PT e pelas centrais sindicais, mas, sim, pelos movimentos sociais mais independentes, como os estudantes, e aquelas pessoas mais democratas que não queriam o Flávio de jeito nenhum. O antibolsonarismo não petista e não-esquerda também foi às ruas apoiá-lo.

A demanda, na verdade, é que Lula preserve a democracia. Para isso, ele terá que fazer uma aliança mais forte com os partidos de representação no Congresso.

BBC News Brasil – O novo governo, embora legitimado pelas urnas, terá condições de fazer isso?

Abranches – Se você pegar os principais partidos do Congresso, o PL fez 121 deputados — um aumento de 88 parlamentares na sua bancada que o transformou em uma força respeitável. Ele dificulta qualquer formação de maioria que não seja firme o suficiente. Isso significa que, para qualquer maioria do Lula 4 ser forte, terá que colocar mais gente dentro dela. Isso significa ceder mais aos partidos de centro-direita. Ele vai ter que conversar seriamente com o Kassab, sobretudo.

O PSDB não existe mais: fez 11 deputados. Está fora do jogo. O MDB fez 36 deputados. É muito pequeno. O PSD fez 43 e o PT, 70 parlamentares. Então, para construir maioria, Lula vai precisar colocar mais partidos que elegeram poucos deputados [na sua coalizão] e ainda transformar alguns partidos bolsonaristas em aliados ao governo no Centrão, porque, se não, ele não conseguirá governar

O problema do presidencialismo de coalizão é que um presidente sem maioria, sem coalizão majoritária, não passa nada no Congresso. É por isso que eu presumo que Lula vá tentar tomar algumas medidas importantes já agora, logo depois da eleição, assim que o velho Congresso voltar a funcionar, negociando com o Alcolumbre e com o presidente da Câmara.

BBC News Brasil – O quê, por exemplo?

Abranches – Ele vai indicar logo o ministro do Supremo que está faltando desse mandato, por exemplo, para ficar mais tranquilo no STF. Também vai aprovar algumas questões que ele vai querer manter no Lula 4. Na verdade, ele vai ter que antecipar parte da agenda do seu quarto mandato para agora, no fim desse terceiro, aproveitando a força da reeleição, porque terá mais dificuldades no governo seguinte com o Congresso mais à direita.

O quarto mandato vai ser mais complicado do que o terceiro. É fato.

BBC News Brasil – Mas é possível construir essa relação com os partidos bolsonaristas?

Abranches – De cara, não, mas quando o novo Congresso vier, o PL terá necessidade de ter apoio do governo. A parte mais moderada do PL, que não é bolsonarista fanática, poderá até migrar do PL para outros partidos justamente para ajudar o governo Lula.

É preciso entender que a política funciona com base em duas coisas: uma é [quem está] no poder do momento — porque ele (o presidente) tem o Tesouro, ou seja, poder para alocar verbas, por exemplo. O Congresso até ficou mais independente do Executivo nos últimos tempos por causa das emendas, que cresceram muito, mas ele continua precisando [de uma relação saudável com o Executivo]. Continua precisando de alguns cargos estratégicos para influenciar seus colégios eleitorais contra opositores, por exemplo. Eles ainda querem ir para o governo, ainda querem ser ministros, ainda querem dirigir certas organizações, etc. Então, o poder de agora conta.

A outra coisa é a expectativa de poder futuro — e, agora [com a derrota de Flávio], o PL perdeu sua expectativa de poder futuro. Com [Jair] Bolsonaro doente e preso, sem a possibilidade de um indulto, com Flávio derrotado e sem mandato e um Bolsonaro muito menos hábil e mais radical no Congresso, o Carlos, além da Michele — uma populista religiosa da qual não sabemos a real capacidade de fazer política, mas que deve ser um canal de condução do Jair —, a expectativa futura de poder está vazia.

Provavelmente surgirão lideranças com capacidade de disputar as eleições em 2030 que, ao se mostrarem interessadas, vendo crescer a sua influência nacionalmente, provavelmente até vão viajar mais pelo Brasil, vão fazer mais campanha digital. Essa expectativa de poder construirá lideranças que servirão como polos. Podemos até ver o surgimento de uma liderança mais significativa de oposição.

Isso sem contar o papel do [Geraldo] Alckmin.

BBC News Brasil – O senhor vê ele como um futuro protagonista?

Abranches – Ele mudou para o PSB para ficar mais confortável. Tem 73 anos. Quando terminar o Lula 4, estará com 77 anos, isto é, ainda terá condições de disputar uma eleição. Pode vir a ser uma alternativa. Ele já disputou um pleito presidencial e, embora tenha perdido [em 2006, para Lula], teve uma votação importante [cerca de 39,9 milhões de votos no segundo turno]. Tem ainda um recall nacional de ser o atual vice do Lula, de ter sido ministro, etc. É uma figura para prestar atenção.

BBC News Brasil – E a crise do Supremo? É de se esperar que o Congresso mais à direita paute o impeachment de ministros à revelia de Lula?

Abranches – Eu acho que não. Isso já está resolvido. Lula vai nomear rapidamente um novo ministro para STF para garantir uma maioria tranquila. Essa crise vai ser apagada.

BBC News Brasil – Esse mandato também será determinante para os sucessores de ambos os movimentos: do PT e do bolsonarismo?

Abranches – Sim. Todos os partidos terão que produzir lideranças para essa nova fase. Estamos vivendo um encerramento do ciclo PT e Lula e, em especial, daqui em diante, o PT não será mais o partido competitivo que vem sendo até hoje. Os outros partidos, que nunca foram tão competitivos nos pleitos presidenciais, precisarão disputar esse espaço com o PL. Isso vai resultar em um processo de busca por lideranças com capacidade eleitoral presidencial. Vai mudar muito a natureza das eleições futuras.