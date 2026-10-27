Como Harry Kane ganhou a Bola de Ouro sem conquistar os principais títulos da temporada - (crédito: BBC Geral)

Harry Kane tornou-se o primeiro jogador inglês a ganhar a Bola de Ouro desde Michael Owen, em 2001, após ser coroado o melhor jogador do mundo em uma cerimônia em Londres.

O atacante do Bayern de Munique, de 33 anos, é o quinto inglês a vencer o prêmio, juntando-se a Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966) e Kevin Keegan (1978 e 1979).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O atacante do Real Madrid e da seleção francesa Kylian Mbappé ficou em segundo lugar, enquanto o jogador de ataque do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal completou o pódio.

"Não muitas pessoas teriam pensado nisso, e talvez nem eu achasse que chegaria tão longe", disse Kane à Dazn.

"Passei por muitos altos e baixos, especialmente no início da minha carreira. Nunca fui a pessoa que muitos achavam que se tornaria uma superestrela como alguns dos jogadores de hoje. Tive que esperar minha vez e trabalhar duro. Muitas vezes era eu contra a minha própria mente, e precisei superar isso. Tive que demonstrar autoconfiança e determinação.

"Acho que isso me manteve com os pés no chão, mesmo depois de alcançar o mais alto nível, para continuar evoluindo e melhorando."

O técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, disse estar "encantado" ao ver Kane ganhar o prêmio e classificou o sucesso do atacante como uma "grande honra".

O príncipe William afirmou que o ex-jogador do Tottenham Hotspur é um "capitão brilhante" e um "jogador extraordinário".

Na última temporada, Kane marcou 61 gols em 51 jogos pelo clube, o maior número de gols marcados por um jogador do Bayern em uma única temporada. Incluindo os jogos pela Inglaterra, foram 73 gols – além de oito assistências – em 65 partidas.

Kane ganhou o prêmio apesar de não ter conquistado nenhum dos maiores troféus do futebol na temporada passada, tendo perdido nas semifinais da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões.

Notavelmente, o capitão dos Três Leões se torna o primeiro jogador do Bayern a ganhar a Bola de Ouro desde Karl-Heinz Rummenigge em 1981.

Para celebrar o sucesso de Kane, os arcos de Wembley foram iluminados em dourado na noite de segunda-feira.

A BBC Sport analisa por que Kane venceu e como é incomum conseguir isso sem conquistar um dos principais troféus.

Temporada recordista de Kane em 2025-26

Em termos de troféus, Kane só conseguiu conquistar a "dobradinha alemã" na última temporada — a Copa da Alemanha e a Bundesliga.

Mas isso mais do que dobrou o total de títulos de sua carreira, já que ele também havia vencido a Bundesliga na temporada anterior.

Em termos de desempenho individual, porém, Kane, cujo melhor resultado anterior na Bola de Ouro havia sido um 10º lugar, foi incomparável na última temporada.

Seus 61 gols em todas as competições pelo Bayern representam 19 gols a mais do que qualquer outro jogador nas cinco principais ligas da Europa.

Na verdade, foi o maior número de gols marcados por alguém desde que Cristiano Ronaldo também fez 61 gols pelo Real Madrid, há 11 anos.

Ele foi o artilheiro da Bundesliga com 36 gols, 17 a mais que qualquer outro jogador. Na Liga dos Campeões, marcou 14 gols pela equipe que foi derrotada nas semifinais.

Na Copa da Alemanha, ele marcou 10 gols, incluindo um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre o Stuttgart na final, e também balançou as redes uma vez na Supercopa da Alemanha.

Nenhum jogador jamais marcou tantos gols em uma temporada pelo Bayern, clube que já contou com artilheiros lendários como Gerd Müller, Rummenigge e, mais recentemente, Robert Lewandowski em suas fileiras.

Os 12 gols de Kane pela Inglaterra na última temporada - incluindo seis na Copa do Mundo - elevam seu total para 73.

Apenas um jogador na história das principais ligas europeias marcou mais gols em uma temporada: Lionel Messi, com 82 gols pelo Barcelona e pela Argentina em 2011-12.

A seguir na lista estão Muller (72 em 1972-73), Cristiano Ronaldo (66 em 2011-12 e 2014-15), Ronaldo (66 em 1996-97), Erling Haaland (64 em 2022-23) e Luis Suarez (64 em 2015-16).

O ex-atacante da seleção inglesa, Alan Shearer, disse recentemente à BBC Sport: "O vencedor da Bola de Ouro deveria ser Harry Kane."

"Seus números nos últimos 12 a 18 meses foram absolutamente sensacionais pelo Bayern e pela Inglaterra. Por esse motivo, ele deveria receber o prêmio."

Outro ex-jogador da seleção inglesa, Danny Murphy, acrescentou: "Seus gols têm sido implacáveis, brilhantes. Ele teve uma das melhores temporadas de sua carreira e será uma grande recompensa para ele se conquistar o troféu."

"Ele tem sido brilhante no Bayern de Munique desde que chegou, adaptou-se muito bem e tem sido o melhor centroavante do mundo nos últimos 12 meses."

Quão raro é ganhar a Bola de Ouro sem conquistar um troféu importante?

A Bola de Ouro esteve restrita a jogadores europeus desde sua criação, em 1956, até 1995, quando foi aberta a atletas de todas as nacionalidades.

Desde então, em quatro das sete temporadas de Copa do Mundo, a Bola de Ouro foi entregue a um campeão mundial, incluindo Messi em 2023 (já que a Copa do Mundo de 2022 foi disputada no final do ano).

No entanto, aquela foi a primeira vez desde 2006 que isso aconteceu, já que Messi, Cristiano Ronaldo e Luka Modric venceram o prêmio nesse período sem terem conquistado a Copa do Mundo naquele ano.

Esta é apenas a quinta vez nos últimos 20 anos em que a Bola de Ouro não foi para um jogador que venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões ou uma Eurocopa/Copa América, com Kane juntando-se a Messi (três vezes) e Ronaldo.

Lamine Yamal, que venceu a Copa do Mundo com a Espanha, era um dos favoritos, mas acabou superado por Kane.

No ano passado, a conquista da Liga dos Campeões ajudou Ousmane Dembélé, do PSG e da seleção francesa, a conquistar o prêmio.

Kane pode conquistar o prêmio duas vezes seguidas?

Kane pode ter acabado de ganhar a Bola de Ouro, mas alguns já se perguntam se ele está em uma boa posição para mantê-la no ano que vem.

O atacante marcou 10 gols em seus 12 primeiros jogos pelo Bayern nesta temporada.

Somando-se a isso os seis gols marcados em quatro jogos da Liga das Nações pela Inglaterra, o total chega a 16 gols em 16 partidas até o momento.

O Bayern está invicto na Bundesliga e na Liga dos Campeões nesta temporada.

Se o clube conquistar a Tríplice Coroa, e Kane continuar marcando aproximadamente um gol por jogo, será difícil ignorar sua candidatura, especialmente em uma temporada sem Copa do Mundo, Eurocopa ou Copa América.

O último jogador, além de Messi ou Ronaldo, a conquistar o prêmio em dois anos consecutivos foi Marco van Basten, em 1988 e 1989.

No entanto, Lamine Yamal espera agora chegar ao topo, depois de terminar em segundo e terceiro lugar nos últimos dois anos.

Ele iniciou a temporada em excelente forma, com 10 gols e 10 assistências em 13 partidas pelo Barcelona na La Liga e na Liga dos Campeões.

E o Barcelona é atualmente o favorito para vencer a Liga dos Campeões, o que pode acabar sendo um fator decisivo.

Se conquistar o prêmio no próximo ano, ele será o jogador mais jovem da história a vencê-lo, aos 20 anos.

Mbappé, do Real Madrid, também têm boas chances de conquistar o prêmio pela primeira vez, com 14 gols em 13 partidas por clube e seleção.

O vencedor mais jovem continua sendo Ronaldo, que tinha 21 anos quando conquistou o título em 1997.

Arsenal, que nunca teve um vencedor da Bola de Ouro, e Paris Saint-Germain são outros dois dos principais candidatos ao título da Liga dos Campeões.