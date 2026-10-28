O mapa que revela avanço generalizado de Lula no 2º turno: petista só 'piorou' em quatro de 5.571 municípios - (crédito: BBC Geral)

Ao ser vista em detalhe, a inédita virada de um candidato à Presidência do primeiro para o segundo turno reflete um avanço que aconteceu de forma generalizada no país.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu conquistar, no segundo turno, um percentual maior de votos válidos do que havia registrado no primeiro turno em 5.567 municípios, ainda que ele não tenha sido necessariamente o mais votado em todos eles.

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Ou seja, só em quatro municípios Lula não conseguiu ampliar o percentual de votos válidos: Belo Monte (AL), Santo Antônio de Lisboa (PI), Caldeirão Grande (BA) e Nova Ibiá (BA).

O município onde Lula teve o maior ganho proporcional de votos, com 22,1 pontos percentuais, foi Guarani de Goiás (GO) — um município onde no primeiro turno o candidato Ronaldo Caiado (PSD), ex-governador, havia conquistado mais de 30% dos votos.

Já o senador Flávio Bolsonaro (PL), que ficou em primeiro lugar no primeiro turno, teve piora do seu desempenho em 1.737 municípios no segundo turno.

O município onde Flávio Bolsonaro mais ganhou votos, proporcionalmente, foi em Hidrolândia (GO): 13,7 pontos percentuais. Este caso também reflete uma situação de primeiro turno em que Caiado havia tido um alto percentual de votos (25,8%).

Abaixo você confere em quantos municípios cada candidato perdeu e ganhou percentual de votos válidos de um turno para outro.

A análise acima compara o desempenho do candidato com o resultado que ele mesmo teve no turno anterior, e por isso é útil para ver onde cada um conseguiu avançar mais.

Para visualizar onde cada candidato foi o preferido dos eleitores, a BBC News Brasil montou o mapa abaixo, onde você pode checar quem foi o mais votado em cada turno.

Lula virou em 213 municípios do primeiro para o segundo turno, enquanto Flávio virou em um (Uraipuru, em Goiás, onde teve 50,42% dos votos). E houve empate em Marquinho, no Paraná.

E, na análise por Estado, Minas Gerais é o destaque da virada de Lula: Flávio Bolsonaro foi o mais votado no primeiro turno (48,24% dos votos válidos), mas no segundo Lula foi o preferido, com 50,39%.

Gráficos por Caroline Souza e Laís Alegretti, da Equipe de Jornalismo Visual da BBC News Brasil.