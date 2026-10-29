As propostas do presidente Lula para o seu quarto mandato

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato de campanha no Rio de Janeiro: o evento "Lula em São Paulo: O Brasil Pronto Pra Mais", realizado na Avenida Paulista, São Paulo (SP) - (crédito: Ricardo Stuckert)

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026, em uma virada inédita na disputa presidencial brasileira. O presidente foi reeleito para um quarto mandato, que começa em 5 de janeiro de 2027.

A vitória, porém, não elimina os desafios políticos e econômicos que Lula terá pela frente. O presidente precisará negociar com um Congresso de oposição fortalecida para avançar em sua agenda, além de lidar com a pressão por um ajuste nas contas públicas, o custo de vida e o endividamento dos brasileiros, em um cenário de desaceleração econômica previsto para 2027.

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Entre as propostas apresentadas por Lula estão medidas para renegociar dívidas, valorizar o salário mínimo, ampliar o acesso à saúde e à educação, combater o crime organizado e fortalecer a atuação internacional do Brasil.

Veja abaixo as principais propostas de Lula, organizadas por tema.

As propostas foram levantadas a partir do programa de governo divulgado pela campanha e também de declarações públicas feitas pelo candidato em eventos, entrevistas, transmissões ao vivo pela internet e postagens em redes sociais, entre outros meios.