Ciclone provoca ao menos 6 mortes e retirada de 180 mil pessoas na Índia

Um caminhão enguiça em um trecho alagado após a chegada do ciclone Arnab aos arredores do distrito de Kakinada, em Andhra Pradesh, no dia 29 de outubro de 2026 - (crédito: NOAH SEELAM / AFP)

O ciclone Arnab começou a perder força após atingir a costa sudeste da Índia com ventos de força de furacão e chuvas torrenciais. A tempestade deixou ao menos seis mortos, danificou residências e plantações e levou à retirada de pelo menos 180 mil pessoas de áreas de risco no Estado de Andhra Pradesh na quarta-feira (28/10).

O Departamento Meteorológico da Índia (IMD) informou que o ciclone atingiu Andhra Pradesh com ventos sustentados entre 125 e 135 km/h e rajadas de até 150 km/h. Classificado como um sistema ciclônico "muito severo", o fenômeno começou a enfraquecer depois de tocar o solo.

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"Três pessoas morreram e 31 residências foram danificadas", declarou Narendra Singh Bundela, integrante da Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF), à imprensa.

Duas mulheres morreram eletrocutadas em ocorrências distintas na cidade portuária de Visakhapatnam. Outra pessoa morreu após a queda de uma árvore no distrito de East Godavari.

As chuvas provocaram alagamentos em áreas baixas de Visakhapatnam e causaram danos a casas, estradas e à infraestrutura de energia elétrica.

Segundo o governo estadual, 14 distritos costeiros foram fortemente afetados. Em Konaseema, região de produção agrícola, plantações de banana e coco sofreram prejuízos, enquanto árvores e postes de energia foram derrubados.

O ciclone também danificou cerca de 79 mil acres de plantações, o equivalente a aproximadamente 32 mil hectares.

O chefe do governo de Andhra Pradesh, N. Chandrababu Naidu, pediu ajuda urgente ao governo central para atender às áreas atingidas.

O IMD informou que os acumulados de chuva chegaram a 30 centímetros em algumas áreas de Andhra Pradesh e Odisha.

Apesar do enfraquecimento gradual da tempestade, o órgão meteorológico alertou que chuvas intensas e ventos fortes ainda poderiam atingir áreas costeiras dos dois estados.

As autoridades também temem novos alagamentos enquanto as precipitações persistirem.

Retirada de moradores

Antes da chegada do ciclone, as autoridades retiraram cerca de 180 mil pessoas de áreas baixas e sujeitas a inundações em Andhra Pradesh. Em Odisha, Estado vizinho, as autoridades planejavam retirar aproximadamente 48 mil pessoas de regiões sob risco.

Como medida de precaução, alguns serviços ferroviários foram cancelados, barcos de pesca foram protegidos e equipes médicas foram mobilizadas para atender às áreas afetadas.

A autoridade estadual de gestão de desastres informou que mais de 12 milhões de pessoas vivem ao longo da trajetória prevista do ciclone.

Os efeitos do sistema também geraram alertas no Nepal, ao norte da Índia. A agência de gestão de desastres do país advertiu para o risco de chuvas fortes, raios e tempestades em grande parte do território e recomendou que turistas evitassem áreas de grande altitude e regiões do Himalaia. Também foram previstas possíveis interrupções no transporte rodoviário e aéreo.

O Nepal ainda se recupera de enchentes repentinas registradas em agosto, que deixaram mais de 1.400 mortos e milhares de desaparecidos. Novos episódios de inundação também foram relatados no norte do país no início deste mês.

*Com agências internacionais