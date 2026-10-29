Eleição em Israel tem impasse sobre maioria — 4 cenários possíveis para o futuro do país - (crédito: BBC Geral)

Israel parece estar vivendo um impasse político.

Com mais de 85% dos votos apurados após as eleições de terça-feira (27/10), nem a coligação do atual primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nem o bloco do seu principal adversário, Gadi Eisenkot, parecem estar no rumo de conseguir uma maioria no Parlamento.

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Para formar um governo, parece provável que um dos principais partidos terá que quebrar suas promessas de campanha. Isso significa que o resultado mais provável pode muito bem ser a realização de novas eleições.

Aqui estão quatro cenários possíveis.

1. Governo de unidade nacional liderado por Netanyahu

Será que Netanyahu conseguiria persuadir Eisenkot a se juntar a ele em um governo de unidade nacional?

Para isso, Eisenkot teria que abandonar sua principal plataforma. Ele se apresenta como a única alternativa a Netanyahu e construiu sua campanha em torno da ideia de destituí-lo do poder.

Na noite passada, ele subiu ao palco em seu quartel-general de campanha e pediu a Netanyahu que "anunciasse sua aposentadoria da vida política hoje", dizendo à multidão que os israelenses estão fartos da "cultura de mentiras", da "divisão e da incitação" de Netanyahu.

Mas isso foi antes de uma das principais pesquisas de boca de urna — que inicialmente previa uma vantagem para o bloco de Eisenkot — ser revisada, e ele ser ultrapassado por Netanyahu.

Netanyahu poderia tentar persuadir o Partido Yashar de Eisenkot a se juntar ao seu Partido Likud em um governo de unidade, abandonando os partidos de extrema-direita e ultraortodoxos com os quais está atualmente em coalizão.

Mas, na noite passada, na sede do Likud, ele agradeceu a seus "parceiros leais" e pediu um "governo de direita forte" — declarações que alguns interpretaram como uma intenção de preservar sua aliança com eles.

Um fator que poderia aumentar a probabilidade de um governo de unidade nacional seria a retomada do conflito com o Irã, o que poderia pressionar seriamente os líderes partidários a deixarem de lado suas diferenças políticas e trabalharem juntos.

Nos dias que antecederam a eleição, a mídia israelense e americana noticiou que Netanyahu estava pressionando por novos ataques ao país e que havia pedido a Donald Trump que aprovasse o envolvimento dos EUA.

Isso seria interpretado pelos críticos de Netanyahu como uma tentativa de salvar a própria pele politicamente, entrando em mais um conflito regional.

2. Coligação liderada por Eisenkot com partidos árabes

Esse cenário seria uma mudança radical na política israelense. Apenas um partido árabe independente chegou a fazer parte formalmente de uma coalizão, em 2021, e sua participação não durou muito.

Eisenkot e todos os outros partidos judeus do seu bloco (com exceção de um) já descartaram a possibilidade de formar governo com eles. Mas, neste momento, esse é o único caminho da oposição para alcançar a maioria.

Os partidos árabes foram o destaque da noite de eleição. Eles parecem ter desafiado as expectativas e podem conquistar um número recorde de 19 cadeiras — impulsionados por uma participação sem precedentes da população árabe de Israel, que representa cerca de um quinto do país e frequentemente se descrevem como "cidadãos palestinos de Israel".

Durante anos, muitos boicotaram as eleições israelenses, alegando que votar legitimaria um sistema que, segundo eles, os trata como cidadãos de segunda classe. Mas a participação deles na noite passada foi motivada pelo desejo de derrubar a coalizão governista mais à direita da história de Israel.

A Lista Árabe Unida, que atualmente tem previsão de conquistar cerca de 7 cadeiras, afirmou que se juntaria a um governo de oposição, enquanto a Lista Conjunta, que tem previsão de conquistar 12 cadeiras, afirmou que apoiaria um novo governo.

No entanto, o único líder judeu que defende esse cenário neste momento é Yair Golan, do Partido Democrata. E uma coalizão como essa seria muito frágil, especialmente em questões como Gaza e a Cisjordânia ocupada.

O fato de existir uma frente tão unida por parte dos partidos judaicos contra a participação árabe revela o quão profundas são as divisões em Israel entre judeus e árabes.

3. Maioria liderada por Netanyahu, com direitistas da oposição

Será que Netanyahu conseguiria persuadir os partidos de direita do bloco de Eisenkot a romperem com ele e se juntarem à sua coligação?

Os dois candidatos mais prováveis para este cargo são Naftali Bennett, co-líder da aliança política Beyachad, e Avigdor Lieberman, líder do partido Yisrael Beiteinu. Ambos são de direita, adotam uma linha dura em questões de segurança e compartilham algumas afinidades políticas com Netanyahu.

Mas ambos fizeram campanha explicitamente para destituí-lo e para estender o serviço militar obrigatório aos ultraortodoxos, o que os colocou em conflito direto com os dois partidos ultraortodoxos que já faziam parte do governo de Netanyahu. Portanto, é difícil imaginar que eles se juntem ao premiê.

Alguns sugeriram que os partidos de Bennett e Lieberman poderiam substituir os partidos ultraortodoxos, mas os cálculos eleitorais atuais indicam que essa aliança pode não ter as cadeiras necessárias para formar maioria.

4. Novas eleições

Caso nenhum dos cenários acima possa ser negociado, o resultado será a realização de novas eleições.

Muitos veriam isso como uma vitória tácita para Netanyahu, que permaneceria como primeiro-ministro interino até que novas eleições fossem realizadas, ainda com chances de vencê-las.

Alguns analistas acreditam que a alta participação árabe não se repetiria, especialmente se sua representação recorde no Parlamento não resultasse em mudanças. Além disso, isso poderia mobilizar mais eleitores de direita em uma segunda eleição.

Netanyahu também pode apostar que os cerca de 70 mil israelenses que voltaram do exterior para votar, e que se acredita serem contrários a ele, não o fariam novamente.

Além disso, vários partidos de direita que não conseguiram ultrapassar a cláusula de barreira eleitoral de 3,25% podem atrair menos votos ou até mesmo não concorrer, o que resultaria em mais votos para o Likud e seus aliados.

Entre 2019 e 2022, Israel realizou cinco eleições.