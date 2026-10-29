Ícone de 'X-Men' e 'Star Trek', ator Patrick Stewart morre aos 86 anos - (crédito: BBC Geral)

O ator britânico Patrick Stewart, conhecido por seus papéis em filmes e séries como X-Men e Star Trek, morreu aos 86 anos, os Estados Unidos.

O anúncio nesta quinta-feira (29/10) diz que Stewart morreu em sua casa em Los Angeles na quarta (29/10), após lutar contra a doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy.

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Ele estaria "sob os cuidados amorosos de sua amada esposa, Sunny", anunciou a conta do ator no Instagram.

A publicação acrescenta: "Ele esteve cercado pelo carinho de familiares e amigos, por música ao vivo, orações, lágrimas, risos e pelo tipo de emoção profunda que somente ele poderia inspirar após uma vida inteira de dedicação a todos nós."

"Nós celebraremos para sempre a serenidade e a expressão contemplativa em seu rosto, uma lembrança duradoura de sua graça inabalável."

Vida e carreira

Patrick Hewes Stewart nasceu em Mirfield, em Yorkshire, na Inglaterra, em 13 de julho de 1940.

Sua mãe, Gladys, era operária da indústria têxtil. Ela participava ativamente de grupos amadores de teatro e incentivava seus três filhos a fazer o mesmo.

Seu pai era um ex-sargento do Regimento de Paraquedistas cuja experiência durante a evacuação de Dunquerque, na Segunda Guerra Mundial, havia devastado sua saúde mental.

"Meu pai era uma figura muito imponente", recordou Stewart mais tarde. "Diziam que, quando ele entrava marchando no campo de parada, os pássaros paravam de cantar."

Mas Alfred Stewart havia se tornado um homem de temperamento explosivo, sofrendo do que hoje seria chamado de transtorno de estresse pós-traumático.

Ele era propenso ao consumo excessivo de álcool e frequentemente descarregava suas frustrações na família, embora Patrick nunca tenha sido alvo de agressões físicas.

O amor do jovem Patrick pelo teatro surgiu na escola, quando um de seus professores o apresentou a Shakespeare e o incentivou a atuar.

Sua primeira apresentação pública foi em uma produção local de Cinderela realizada em uma igreja.

Ele deixou a escola aos 15 anos e acabou conseguindo emprego como repórter e redator de obituários no jornal Dewsbury Reporter.

Ao mesmo tempo, mergulhou com entusiasmo na vibrante cena teatral local.

"Eu costumava recitar Shakespeare de memória", disse. "Simplesmente decorava todos aqueles grandes discursos."

A carreira de Patrick Stewart incluiu vários papéis de destaque na Royal Shakespeare Company, além de atuações no cinema em filmes como X-Men e sua célebre interpretação do capitão Jean-Luc Picard em Star Trek.

Ele interpretou o capitão espacial em mais de 170 episódios da série de ficção científica entre 1987 e 1994, além de quatro longas-metragens, antes de retornar ao personagem em Star Trek: Picard, exibida entre 2020 e 2023.

A carreira do ator se estendeu por quase sete décadas.

Stewart também estava escalado para reprisar seu papel como o Professor Charles Xavier, da franquia X-Men, no aguardado filme dos Vingadores, Avengers: Doomsday, com estreia prevista para dezembro.

Esta reportagem está em atualização