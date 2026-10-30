Binance sofre ataque de US$ 6,3 bilhões em possível maior roubo da história das criptomoedas

Yi He, co-CEO da Binance, agradeceu a vários emissores de criptomoedas pelo congelamento dos ativos - (crédito: Bloomberg via Getty Images)

A gigante das criptomoedas Binance afirmou na quinta-feira (29/10) que US$ 6,3 bilhões (R$ 33 bilhões) em ativos digitais foram afetados pelo que se acredita ser o maior ataque hacker a criptomoedas da história.

A maior corretora de criptomoedas do mundo afirmou que cerca de metade desses ativos foram congelados, mas que muitos permanecem em poder dos hackers, acrescentando que "cobrirá todas as perdas".

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As primeiras checagens de segurança feitas pela corretora indicam que o incidente pode ter envolvido o laptop de um engenheiro, que foi comprometido, permitindo que um hacker fizesse saques não autorizados, disse a Binance.

Duas empresas de análise atribuíram o incidente — que supera o ataque recorde de US$ 1,5 bilhão à corretora Bybit em 2025 — a um grupo de hackers da Coreia do Norte chamado TraderTraitor.

A empresa de cibersegurança Check Point afirmou que o grupo também é conhecido no setor como Lazarus Group, responsável pelo ataque cibernético de 2025.

O diretor de segurança da informação da Check Point, Jayant Dave, afirmou que as perdas estimadas pela Binance tornam este o "maior roubo de criptomoedas da história".

A empresa de investigações baseadas em inteligência artificial TRM Labs afirmou em um relatório que vários elementos do ataque à Binance se assemelham a incidentes anteriores ligados à Coreia do Norte, incluindo o ataque à Bybit.

Ari Redbord, chefe global de políticas do laboratório, disse à BBC que o ataque à Binance é um momento sem precedentes na indústria. Segundo ele, os esforços para rastrear e recuperar os fundos estão longe de terminar.

A Binance, fundada na China em 2017, permite que os usuários negociem ativos digitais como criptomoedas. Estima-se que a corretora tenha mais de 300 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

A empresa afirmou em 2024 que possui mais de US$ 160 bilhões em ativos sob sua custódia. Ela tem sido alvo de escrutínio regulatório em todo o mundo.

Coreia do Norte e criptomoedas

A Chainalysis, uma empresa de análise de criptomoedas, também afirmou ter "alto nível de confiança" de que o grupo norte-coreano está ligado ao ataque cibernético.

Nos últimos anos, agentes ligados à Coreia do Norte têm se concentrado em atacar empresas de criptomoedas para roubar grandes quantidades de tokens digitais.

Agências de segurança ocidentais já afirmaram que os fundos roubados são usados para financiar os programas de desenvolvimento de armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte.

O regime negou qualquer envolvimento em ataques cibernéticos no passado.

Eric Jardine, chefe de pesquisa da Chainalysis, alertou todas as corretoras para que permaneçam vigilantes, pois as plataformas são alvos atraentes para hackers devido ao alto valor dos ativos.

A Binance não respondeu diretamente às perguntas da BBC sobre as possíveis ligações do incidente com a Coreia do Norte, mas afirmou: "Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros da lei para confirmar a identidade desses criminosos e processá-los na justiça."

O incidente diz respeito à Binance.com. Já a Binance.US — uma plataforma de criptomoedas muito menor que oferece serviços de negociação especificamente para residentes americanos — afirmou que sua plataforma não foi afetada pelo problema.

Bloomberg via Getty Images Yi He, co-CEO da Binance, agradeceu a vários emissores de criptomoedas pelo congelamento dos ativos

O co-CEO da Binance, Richard Teng, disse que uma investigação preliminar da empresa indica que o ataque começou com o laptop de um engenheiro que foi comprometido.

"Isso deu ao invasor acesso a um ambiente de serviço, onde ele enviou transações de saque não autorizadas", disse ele em um comunicado.

"Para que fique claro: o hacker não se limitou a usar as permissões de um único engenheiro, e não se tratou de uma ação simples de "um clique". Tudo envolveu um processo de ataque mais complexo. Nossa investigação não atribuiu responsabilidade a nenhum indivíduo. Até o momento, não encontramos nenhuma evidência de vazamento da chave privada da carteira."

Ele afirmou que um relatório detalhado será divulgado assim que a apuração for concluída.

Dave, da Check Point, afirmou que esse ataque também se assemelha ao feito à plataforma de câmbio de criptomoedas Bitget em setembro, no qual foram perdidos US$ 388 milhões (R$ 2 bilhões): "Isso implica que os invasores não precisam mais das chaves do cofre. Eles visam os sistemas e as pessoas com autoridade para usá-los."

Em uma série de publicações, Yi He, co-CEO da Binance, agradeceu a vários emissores de criptomoedas pelo congelamento dos ativos.

"Segurança em primeiro lugar: os saques estão temporariamente suspensos até que se confirme a segurança do ambiente", disse ela.

Outras duas grandes plataformas de criptomoedas, Tether e Circle, disseram ter congelado um total de cerca de US$ 2,4 bilhões em ativos em resposta ao potencial ataque hacker à Binance.

A World Liberty Financial, empresa de criptomoedas ligada ao presidente dos EUA, Donald Trump, e sua família, afirmou ter trabalhado com seus parceiros para congelar os fundos roubados.

A corretora de criptomoedas Coinbase afirmou que não foi afetada pelo incidente e que está monitorando a situação.

Diversos observadores do setor de criptomoedas já haviam manifestado preocupação com um possível ataque hacker à Binance horas antes de a corretora confirmar o problema de segurança.

O Bitcoin caiu mais de 4% após os alertas. O preço de outras criptomoedas importantes, incluindo Ethereum e Solana, também caiu acentuadamente.