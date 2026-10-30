Atleta que teve incontinência fecal em prova de Hyrox fala sobre trauma e pede desculpas: 'Coloquei outras pessoas em risco'

Uma atleta australiana admitiu ter colocado outras pessoas em risco ao continuar competindo depois de sofrer um episódio de incontinência fecal durante um evento de esportes de resistência conhecido como Hyrox.

No Hyrox, os participantes alternam entre correr um quilômetro e fazer exercícios físicos, incluindo empurrar um trenó, saltos com burpees, remo indoor e agachamentos carregando um saco de areia.

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Em entrevista exclusiva à BBC antes de seu retorno ao esporte, Joanna Wietrzyk sugeriu que sua determinação em vencer a prova de Hyrox em Pequim, em setembro, prejudicou seu julgamento: "Foi minha decisão continuar competindo, então assumo total responsabilidade por isso."

Questionada sobre os motivos de ter continuado, ela disse: "Eu realmente não pensei nas pessoas ao meu redor... a decisão que tomei, olhando para trás, foi a decisão errada e peço sinceras desculpas a todos que foram afetados por ela."

A atleta de 24 anos afirmou que a experiência e a reação negativa subsequente foram "traumáticas". Ela também disse que chegou a considerar abandonar o esporte, no qual detém um recorde mundial.

A competição Hyrox explodiu em popularidade desde que foi fundada em 2017 em Hamburgo, no norte da Alemanha, e agora é realizada em todo o mundo.

Getty Images Wietrzyk disse que sofreu uma infecção bacteriana devido a uma intoxicação alimentar

Na metade do evento do mês passado, Wietrzyk sofreu um ataque de diarreia. Imagens de fezes em partes do seu corpo foram amplamente compartilhadas online.

Questionada sobre se os organizadores deveriam tê-la impedido de continuar, ela disse que ninguém a incentivou a parar naquele momento.

O cofundador da Hyrox, Moritz Fürste, pediu desculpas, afirmando que foi um erro não ter reagido imediatamente durante a corrida.

Novas regras foram introduzidas, dando aos diretores de prova o poder de remover atletas caso o vômito, a urina ou as fezes representem risco de contaminação ou ameacem o bem-estar deles próprios ou de outros em uma corrida realizada principalmente em ambientes fechados com equipamentos compartilhados.

Embora inicialmente tenha adotado um tom desafiador em uma publicação no Instagram que depois foi apagada, Wietrzyk pediu desculpas na semana seguinte ao evento em Pequim e disse que abriria mão da vitória e se retiraria retroativamente da prova.

Com uma competição marcada para sexta-feira em Hamburgo, ela disse estar "nervosa" com seu retorno e espera que o incidente de grande repercussão não marcasse sua trajetória.

"Não quero que isso se torne minha identidade", disse ela.

Em sua primeira entrevista desde o evento em Pequim, Wietrzyk disse que tinha sofrido uma infecção bacteriana devido a uma intoxicação alimentar, mas que entrou na corrida "se sentindo renovada, se sentindo muito, muito bem".

"Foi uma experiência muito repentina", disse ela à BBC.

"Foi só mais ou menos na metade da corrida que tudo aconteceu... Naquele momento, ali mesmo, como uma pessoa muito competitiva... e como atleta de elite que sou, meu único foco é a corrida."

"Obviamente, coloquei outras pessoas em risco", admitiu ela.

Segundo informações, a Hyrox China já reembolsou as taxas de inscrição de alguns competidores.

Getty Images A Hyrox foi criticada por não ter retirado Wietrzyk da competição

Wietrzyk também disse que se arrependeu de uma publicação inicial nas redes sociais feita após a corrida, que incluía as frases "Go hard or go home" ("Vá com tudo ou desista") e "a win is a win" ("vitória é vitória"). Ela afirmou que estava em "modo de luta ou fuga".

"Eu realmente não levei em consideração como o público teria interpretado aquela situação."

Questionada sobre se seu pedido de desculpas poderia ser visto como uma tentativa de minimizar os danos ou se seria tarde demais, ela disse que não esperava tanta repercussão em relação ao incidente.

"Eu precisava desses dias para refletir e processar tudo isso."

Ao falar sobre a mentalidade dos atletas de elite, ela disse: "Eles são extremamente focados em vencer e dar o melhor de si, colocando seu treinamento em prática e mostrando sua forma física para o mundo."

Após refletir sobre as últimas semanas, ela disse: "Há mais na vida... do que apenas corridas e vitórias."

Após a identidade de Wietrzyk ter sido divulgada online, a Hyrox afirmou que qualquer pessoa que enviasse mensagens abusivas ou ameaças à atleta seria banida de eventos futuros.

Ao falar sobre os comentários e compartilhamentos de fotos online, Joanna Wietrzyk disse que recebeu apoio para garantir que estava bem, mas que isso também mostrou que as redes sociais podem ser um lugar muito "tóxico".

Wietrzyk disse à BBC que esse tem sido um "período mental e emocionalmente desgastante" e que não esperava a atenção global, acrescentando que sua família também havia recebido ameaças.

"Foi uma experiência reveladora para mim ver o efeito das redes sociais hoje em dia, especialmente para alguém de 24 anos que está competindo por aí."

"Sim, tomei a decisão errada, mas não acho que deveria ter recebido tanta repercussão negativa e tanta atenção negativa online... No fim das contas, sou apenas humana."

Wietrzyk disse que estava tentando ficar offline e que procurou "se isolar do mundo" por um tempo: "Não posso fazer isso para sempre".

"Ainda tenho muito mais a conquistar neste esporte, então acho que, para mim, minha resiliência mental é a chave para inspirar outras pessoas através da minha experiência."