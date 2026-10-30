Detenta americana Christa Pike afirma ter acordado 'confusa e com dores' após tentativa fracassada de execução

Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada por Pike e Shipp - (crédito: Family handout)

Christa Pike, condenada à morte nos Estados Unidos, divulgou sua primeira declaração pública desde que passou por uma tentativa de execução malsucedida em setembro.

"Desde aquela noite, não houve um momento sequer em que eu não tenha sentido dor", disse ela em comunicado.

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"Meu corpo dói. Meus braços doem. Minhas mãos doem. Minha garganta dói. Ainda tenho dificuldade para falar. E a dor não é apenas física. Há dor na minha mente e na minha alma."

Pike, de 50 anos, recebeu alta do hospital no final do mês passado, após sobreviver a duas injeções letais da droga pentobarbital, que a deixaram em estado crítico.

Ela foi posteriormente enviada de volta para a prisão onde passou os últimos 30 anos por ter assassinado Colleen Slemmer em 1995.

Acredita-se que Pike seja a única pessoa a ter sobrevivido a uma tentativa de execução por injeção letal.

"Estou me recuperando e sei que estou ficando mais forte", disse ela em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (30/10). "Mas se curar não é o mesmo que estar bem."

Seus advogados disseram anteriormente que ela sofreu de pneumonia após a tentativa de execução, apresentava inchaço significativo nos braços e também era incapaz de engolir.

Pike tinha 18 anos quando ela e seu então namorado, Tadaryl Shipp, espancaram, torturaram e mataram Slemmer, de 19 anos. Eles a conheceram em um acampamento de treinamento profissional para jovens de baixa renda.

Shipp escapou da pena de morte porque ainda era legalmente menor de idade quando o crime foi cometido. Ele permanece na prisão.

Family handout Colleen Slemmer foi torturada e brutalmente assassinada por Pike e Shipp

A execução malsucedida de Pike chocou o mundo no mês passado e, claro, também abalou a própria americana.

"Eu não tinha imaginado a vida além daquela noite", disse Pike em seu depoimento. "Estou profundamente magoada com a incompetência que colocou tantas pessoas nesta situação terrível."

O Departamento Correcional do Tennessee ainda não explicou por que a execução não ocorreu conforme o planejado, embora tenha defendido o método utilizado.

Ao ser contatada pela BBC, a empresa se recusou a comentar a declaração de Pike.

Tennesse Department of Corrections Os advogados de Christa Pike entraram com um pedido de clemência buscando a comutação de sua pena antes da data de execução

O governador do Tennessee, Bill Lee, suspendeu todas as execuções pelo resto do ano e ordenou uma revisão independente para "determinar exatamente o que aconteceu".

Questionado por repórteres esta semana sobre uma possível segunda tentativa de execução de Pike, Lee respondeu: "Suspeito que sua sentença será a mesma de antes, a menos que os tribunais determinem o contrário."

Pike foi a primeira mulher com execução marcada no estado do Tennessee em mais de 200 anos.

Seus advogados passaram décadas recorrendo de seu caso. Nos dias que antecederam sua execução, tanto a Suprema Corte dos EUA quanto Lee se recusaram a impedir a execução.