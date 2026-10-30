Oposição israelense acusa Netanyahu de tentar 'deslegitimar' as eleições com acusações de interferência estrangeira

Os partidos liderados por parlamentares árabes, incluindo a Lista Conjunta encabeçada por Yousef Jabareen (C), conquistaram um número recorde de 19 cadeiras e podem desempenhar um papel decisivo no processo eleitoral - (crédito: EPA)

O principal líder da oposição israelense, Gadi Eisenkot, e líderes de partidos liderados por árabes denunciaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por alegar interferência estrangeira após a eleição que resultou na perda da maioria por sua coalizão.

O partido Likud, de Netanyahu, acusou os partidos liderados por árabes em Israel de "roubarem" as eleições. A agência de segurança interna Shin Bet está investigando se eles receberam financiamento ilegal do Catar e da Turquia.

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O Ministério das Relações Exteriores do Catar negou as alegações "ridículas e perigosas" e acusou políticos israelenses de conduzirem uma campanha de desinformação contra Doha.

Os resultados finais confirmaram que nem o bloco de Netanyahu nem a oposição conquistaram a maioria no Parlamento.

As duas listas partidárias árabes - a Lista Conjunta e o Ra'am - desafiaram as expectativas e conquistaram um número recorde de 19 cadeiras no Knesset, parlamento composto por 120 membros, após um aumento significativo na participação dos eleitores árabes.

Isso os posiciona como potenciais fiel da balança, com o bloco de Netanyahu conquistando 53 cadeiras e o bloco de seu rival, Gadi Eisenkot, garantindo 48.

Na quinta-feira (29/10), o Likud alegou que os eleitores foram "subornados" para votar em partidos árabes, depois que o chefe do Comitê Central de Eleições (CEC) pediu ao serviço de segurança Shin Bet que investigasse "sérias suspeitas" de interferência estrangeira.

Ambos os partidos árabes rejeitaram veementemente a alegação, tendo a aliança Lista Conjunta, de maioria árabe, afirmado que a acusação era infundada.

A disputa está sendo vista pelos críticos de Netanyahu como uma tentativa de deslegitimar os partidos árabes, tornando assim politicamente impossível para Eisenkot unir forças com eles — o que atualmente é a única via de seu bloco para chegar ao poder.

EPA Os partidos liderados por parlamentares árabes, incluindo a Lista Conjunta encabeçada por Yousef Jabareen (C), conquistaram um número recorde de 19 cadeiras e podem desempenhar um papel decisivo no processo eleitoral

A mídia israelense noticiou que a Comissão Eleitoral Central (CEC) recebeu uma denúncia de que o Catar teria fornecido financiamento com o objetivo de aumentar a participação eleitoral nas comunidades árabes. O Ministério das Relações Exteriores do Catar negou "categoricamente" as alegações.

Netanyahu e seu partido Likud classificaram as alegações como um "terremoto político" e um "ataque à democracia", com o objetivo de derrubar seu governo de direita.

Mas o Shin Bet esclareceu posteriormente que sua investigação não envolvia toda uma comunidade que havia votado legalmente, enquanto o diretor-geral interino da Comissão Eleitoral Central, Dean Livne, afirmou que "não havia fundamento para alegações de violações sistemáticas da integridade eleitoral".

Eisenkot, que foi informado sobre a investigação, disse que "é muito cedo para determinar o que aconteceu, ou se algo aconteceu", e acusou Netanyahu de conduzir "uma campanha orquestrada e organizada para deslegitimar os resultados das eleições".

O presidente do Balad, Sami Abu Shehadeh, que faz parte da Lista Conjunta, rejeitou a alegação, dizendo: "O lado perdedor está construindo uma calúnia racista e incitando as agências de segurança a usar a força para anular os resultados da eleição."

Os ataques de Netanyahu contra eleitores e partidos árabes têm sido constantes há dias. Ele passou grande parte do dia da eleição publicando nas redes sociais que a alta participação árabe é uma "emergência" e uma "questão de vida ou morte" para a direita israelense.

Ele também compartilhou imagens geradas por inteligência artificial de eleitores árabes em seções eleitorais, numa tentativa de incentivar os direitistas a votarem.

AFP via Getty Images Nem Gadi Eisenkot (à esquerda) nem Benjamin Netanyahu (à direita) devem conquistar cadeiras suficientes para formar uma maioria

Os árabes israelenses, muitos dos quais se autodenominam cidadãos palestinos de Israel, representam cerca de um quinto da população do país.

Durante anos, muitos boicotaram as eleições israelenses, alegando que votar legitimaria um sistema que, segundo eles, os trata como cidadãos de segunda classe.

Mas a participação deles na eleição de terça-feira (27/10) foi motivada pelo desejo de derrubar a coalizão governista mais à direita da história de Israel, liderada por Netanyahu.

Os resultados finais oferecem apenas três opções plausíveis para a formação de um governo: um governo de unidade nacional envolvendo Netanyahu e Eisenkot, uma coalizão de direita envolvendo Netanyahu e dissidentes do bloco de Eisenkot, ou um governo liderado por Eisenkot e apoiado pelos partidos árabes.

Eisenkot e todos os membros de seu bloco, com exceção de um, recusaram-se anteriormente a entrar em um governo com partidos árabes, mas especula-se nos últimos dias que um acordo ainda possa ser alcançado.

Uma pesquisa relâmpago realizada pela Universidade Hebraica mostrou que a opção mais popular entre os eleitores de todos os partidos do bloco de oposição era a formação de um governo minoritário por Eisenkot com Ra'am, apoiado externamente pela Lista Conjunta.