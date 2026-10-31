Derretimento de geleiras revela 250 explosivos da 1ª Guerra na Itália

O Exército da Itália removeu 250 artefatos explosivos remanescentes da 1ª Guerra Mundial, que ficaram expostos com o derretimento das geleiras na região de Trentino-Alto Ádige, no norte do país, onde estão localizadas as Dolomitas.

Durante o verão europeu deste ano, especialistas militares realizaram uma operação para recolher e neutralizar os materiais encontrados na área. Os trabalhos foram encerrados em 16 de outubro, segundo comunicado da Brigada Alpina Julia divulgado à imprensa italiana e à emissora americana CNN.

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De acordo com o Ministério da Defesa italiano, em duas semanas, mais de 200 itens foram localizados, entre eles projéteis de artilharia de diferentes calibres, granadas de mão e outros armamentos de fabricação italiana e austríaca.

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A operação ficou a cargo de especialistas do 2º Regimento de Engenharia Alpina, unidade vinculada à Brigada Alpina Julia.

As equipes também atuaram no Carè Alto e na Vedretta di Lares, ambos no Maciço de Adamello-Brenta, além de outras áreas da Val Martello e do Parque Nacional do Stelvio, na província de Bolzano.

Segundo a CNN, o primeiro artefato identificado neste ano foi um projétil de morteiro de 90 milímetros, encontrado em junho, após um carro cair em um barranco nas proximidades de Caldonazzo. Depois de remover o veículo, bombeiros avistaram a munição no pé de uma árvore. Uma equipe especializada foi acionada para removê-la.

Na última semana, em Canal San Bovo, na região de Primiero, os militares neutralizaram 18 projéteis de artilharia italianos de 75 milímetros e outros 37 de bombarda Thevetot, de fabricação francesa, mas também utilizados pelo Exército italiano durante a guerra.

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Ainda de acordo com a CNN, os artefatos são provenientes dos combates na frente alpina da 1ª Guerra, conhecidos como Guerra Branca e travados entre os exércitos italiano e austro-húngaro entre 1915 e 1918. Os itens estavam concentrados em área coberta de neve e gelo por mais de 100 anos.

A baixa precipitação de neve durante o inverno de 2025, somada às temperaturas extremas registradas no verão de 2026, acelerou o derretimento das geleiras na região de Trentino.

Segundo o Exército italiano, munições remanescentes das duas guerras mundiais voltam a ficar expostas todos os anos. No entanto, as operações especializadas de remoção só podem ser realizadas entre o fim do verão e o início do outono.