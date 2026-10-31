As famílias que trocaram de parceiros e de casas após passar férias juntas: 'Isso nos destruiu'

O pai de Rachel, Rex, e seu irmão, Ian, permaneceram na antiga casa da família, enquanto ela se mudou com a mãe para a casa ao lado. - (crédito: Rachel Stone)

Rachel Stone tinha 5 anos e seu irmão, Ian, 10 quando os pais os levaram para passar férias em um trailer com os vizinhos, no País de Gales.

Foram duas semanas de muita diversão juntos. Mas, quando voltaram, as duas famílias se dividiram ao meio e trocaram de casa.

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Rachel e sua mãe, Kay, foram morar com o vizinho Eddie e a filha dele, Alison.

A mulher de Eddie, Irene, e a filha do casal, Dawn, foram morar com Rex, pai de Rachel, e Ian, irmão dela.

Em entrevista ao podcast Life Changing, da BBC, Rachel conta sobre o trauma da separação da família, o caos que se instalou e como conseguiu perdoar os pais.

Rachel Stone O pai de Rachel, Rex, e seu irmão, Ian, permaneceram na antiga casa da família, enquanto ela se mudou com a mãe para a casa ao lado.

Rachel e Ian ficaram muito felizes quando uma nova família se mudou para a casa vizinha. "Nós quatro nos demos bem com eles desde o primeiro momento."

Eles estavam empolgados com a ideia de viajar juntos nas férias.

Rachel se lembra de dois trailers estacionados lado a lado e de um passeio ao monte Snowdon.

Pânico, medo e angústia

Rachel se lembra de sua mãe se inclinando no banco do passageiro e dizendo: "Vamos ter uma nova família. Vamos morar na casa número 8 com Eddie e Alison. Alison vai ser sua nova irmã".

"E seu pai e seu irmão vão continuar morando na casa número 10. A tia Irene e Dawn também vão morar lá. E Dawn será a nova irmã do seu irmão."

Rachel sentiu imediatamente "muito pânico, medo e angústia" e se lembra de ter caído no choro.

Enquanto o carro seguia fazendo barulho, ela se sentia "confusa, mas também um pouco animada". Gostava de Alison e sempre quisera ter uma irmã.

Naquela noite, Alison deixou Rachel dormir na cama de cima do beliche. Na manhã seguinte, os adultos trocaram os pertences entre as casas.

Rachel diz que ficou muito confusa. "É inevitável pensar que a culpa é sua".

A vida na casa número 8, onde Rachel passou a morar, era muito diferente da que levava na casa número 10.

A antiga casa era limpa, enquanto a nova tinha "pelos de cachorro, restos de gordura, coisas de carro".

Sua mãe era "firme, mas justa" e muito prática.

Seu padrasto, Eddie, nunca foi mau com ela. "Mas eu nunca o chamei de pai. Eu não era filha dele".

Ela sentia muita falta de Ian. "Eu tinha muito orgulho dele. Ele era meu irmão mais velho".

"Quando eu era pequena, costumava esperá-lo no jardim da frente até ele voltar da escola".

Uma nova vida caótica

Rachel Stone Rachel, que aparece na foto aos 9 anos, diz que a vida com sua nova família na casa número 8 era muito diferente da que levava antes.

Rachel tinha 7 anos quando os dois casais foram juntos ao tribunal e se divorciaram.

Depois, cada um se casou com o novo parceiro em cerimônias simples e discretas no cartório.

Rachel nem sequer sabia que seu pai havia se casado com Irene até ver a foto do casamento.

As visitas à antiga casa foram ficando menos frequentes quando ela tinha cerca de 11 ou 12 anos. Era difícil visitar o pai, e ela não se dava bem com Irene.

Enquanto isso, a vida com a mãe, Kay, e Eddie era caótica.

"[Ele] era bastante possessivo e controlador. Quando eu tinha 13 anos, ela [minha mãe] disse: 'Isso é insustentável, não podemos continuar vivendo assim'".

Rachel Stone Rex e Kay no dia do casamento. Mais tarde, os dois se divorciaram e se casaram com seus vizinhos.

Rachel dizia que a escola era seu "refúgio". Tirava boas notas e se tornou professora. Casou-se e teve dois filhos, mas hoje está separada e trabalha como consultora empresarial.

A pergunta que ficou sem resposta

Ao longo de toda a vida, a mãe de Rachel nunca falou sobre a troca de famílias. "Fiz muitas perguntas a ela. Ela me dizia que era complicado".

Décadas depois, durante uma viagem de férias com os próprios filhos, Rachel voltou a tocar no assunto.

"Eu disse à minha mãe: 'Joseph já tem 10 anos... Ian tinha 10 anos quando você o deixou ir morar com meu pai e Irene'."

Sua mãe estava "fora de si, consumida pela culpa e pela vergonha por causa de suas decisões egoístas".

"Anos depois, ela me disse as palavras que eu praticamente passei a vida inteira esperando ouvir: 'Sinto muito por ter decepcionado você e quero tentar compensar isso'".

Rachel conta que aquele foi o início da reconstrução de uma relação "maravilhosa" com a mãe.

Rachel Stone Apesar de terem sido separados na infância, os irmãos Rachel e Ian continuam muito unidos.

Rachel nunca teve uma relação próxima com o pai. "Ele me disse que precisava escolher entre a esposa e os filhos. Infelizmente para mim, escolheu a esposa".

Ele e Irene permaneceram juntos até a morte dele, aos 81 anos.

Mas, ao falar no funeral do pai, Rachel disse que sentia que lhe devia um pedido de desculpas.

"Imaginei a figura de um pai perfeito que havia sido tirado de mim. Criei um ser sobre-humano, que poderia ser tudo."

"E eu queria que ele fosse assim. Mas também acho que precisamos aceitar as pessoas como elas são."

"Acredito que os pais fazem o melhor que podem. Não podemos esperar que nossos pais sejam algo que não são."