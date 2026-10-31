'Tenho 96 anos e o TikTok paga minhas contas': as 'vovós' que estão dominando as redes sociais

Viv Truran compartilha seus looks coloridos com seus mais de 800 mil seguidores - (crédito: Viv Truran)

A americana Lillian Droniak, de 96 anos, conhecida como "Vovó Droniak" por seus seguidores nas redes sociais, viralizou em junho após afirmar que seu lar de idosos a ameaçou de despejo por dar festas.

O lar de idosos confirmou a ameaça, mas disse que chegou a um acordo com Droniak que permitiu que ela continuasse dando festas, mas sem bebidas alcoólicas.

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Com 15 milhões de seguidores no TikTok, Droniak transformou sua personalidade em um negócio lucrativo, ganhando o suficiente nas redes sociais para cobrir as despesas com sua casa de repouso, que chegam a US$ 12 mil (R$ 60 mil) por mês.

A idosa de Connecticut é uma das muitas mulheres mais velhas que encontraram fama inesperada online, com amplo público jovem, muitos com idade para serem seus netos.

Falando sobre temas variados — de moda e gastronomia aos encontros amorosos e tarefas domésticas — elas estão conquistando novos públicos e, em alguns casos, ganhando uma nova perspectiva nas suas vidas.

'Estou mostrando que envelhecer não é tão ruim assim'

"Eu sempre soube que tinha potencial para ser famosa, só não imaginava que isso aconteceria aos 90 anos", diz Droniak, explicando que seu neto começou a ajudá-la a postar vídeos em 2020, inicialmente por tédio.

Ela acredita que seu apelo reside em mostrar aos mais jovens que a vida não para quando se envelhece.

"Eles pensam que os idosos só ficam sentados olhando para a parede, mas eu estou mostrando que envelhecer não é tão ruim assim. Nós aceitamos isso, ainda podemos nos divertir e eu vou a festas e confraternizo de vez em quando."

Seu neto edita o conteúdo patrocinado que ela publica, incluindo parcerias com marcas de alimentos e beleza. Além de pagar as despesas do asilo, o dinheiro também é destinado a um fundo universitário para seus bisnetos.

Apesar de ser reconhecida pelos fãs em público, ela diz que a fama é sentida de forma diferente no lar de idosos.

"Eles não entendem, pois não usam o TikTok."

'Sou muito exigente em relação a contratos com marcas'

Do outro lado do Atlântico, no País de Gales, está Viv Truran, uma senhora de 82 anos igualmente ousada e alegre, da cidade de Cardiff.

Ela começou a postar no Instagram depois de perder o marido. Sua vizinha sugeriu que ela filmasse seus looks coloridos.

Viv Truran Viv Truran compartilha seus looks coloridos com seus mais de 800 mil seguidores

Agora ela grava dois vídeos por dia em seu quarto, que virou um estúdio, exibindo suas roupas, 22 pares de óculos e duas gavetas de lenços.

"Eu levanto de manhã e nunca desço as escadas até terminar meu vídeo matinal, e sou muito rigorosa com isso."

Ela também mantém um caderno registrando seus seguidores e visualizações – e já está no quinto livro.

Truran é frequentemente abordada por estranhos, muitos deles mulheres na faixa dos 20 e 30 anos, que lhe dizem ter "medo de envelhecer". Ela responde que "não é tão ruim assim".

As marcas também perceberam isso. Truran diz que seria "tola" se não fechasse acordos comerciais, mas é seletiva.

Ela publica alguns posts patrocinados por mês, priorizando marcas e instituições de caridade locais, como a Age UK, que lhe pagou milhares de libras esterlinas por uma campanha recente.

"Já recusei grandes propostas porque não é a minha praia. Sou muito exigente com quem trabalho, preciso realmente amar a marca."

'Eu choro quando as pessoas me enviam mensagens de todo o mundo'

Naomi Baker, da agência de marketing de influencers We Are Social, afirma que criadores de conteúdo mais experientes são atraentes para as marcas, pois geralmente possuem comunidades "profundamente estabelecidas e altamente leais", com maior poder aquisitivo, o que "agrega um valor considerável".

Nonna Gracie Nonna Gracie foi apelidada de "a avó italiana da internet"

Grace Geramita, de 85 anos, tem milhões de seguidores que a assistem cozinhar receitas que ela faz há décadas.

Conhecida como Nonna Gracie, ela se mudou da Itália para os EUA aos 18 anos e trabalhou em vários empregos simultaneamente para sustentar suas duas filhas. Agora, ela ganha mais do que jamais ganhou em seu emprego anterior.

Seu neto Matthew sugeriu que começassem a filmá-la cozinhando há seis anos, mas Geramita não estava muito entusiasmada, pois não sabia nada sobre redes sociais e não "fala inglês muito bem". Mas os vídeos foram um sucesso.

"Eu sempre choro quando as pessoas me enviam mensagens de todo o mundo", diz ela.

Grande parte do seu conteúdo vai além da comida – ela diz que quer transmitir a "tradição de reunir a família à mesa".

'Avó virtual' para seguidores

Baker, da We Are Social, diz que isso faz parte do apelo das "vovós do TikTok", já que elas "oferecem conforto em um mundo incerto".

Ela afirma que o conteúdo saudável que elas publicam também pode funcionar como uma "avó virtual" para seus seguidores.

Barbara Costello Barbara Costello diz que muitas pessoas a veem como a mãe ou avó que nunca tiveram

Esse certamente é o caso de Barbara Costello. A ex-professora de 77 anos agora compartilha vídeos sobre culinária, limpeza e tarefas domésticas em suas contas Brunch with Babs.

Seus seguidores dizem que ela os faz lembrar de suas próprias mães e avós, e alguns a chamam de "a mãe que eu nunca tive".

"Recentemente, uma estudante universitária me abordou em um restaurante para me dizer que meu livro de receitas a ajudou durante seu primeiro ano morando sozinha, e eu fiquei muito feliz."

Costello trabalha com marcas, mas diz que precisa pensar cuidadosamente se é algo em que deseja colocar seu nome.

Ela diz que a melhor parte de ser criadora é ver ex-alunos em suas sessões de autógrafos com seus próprios filhos.

"É um momento de fechamento de ciclo. Eu realmente não consigo acreditar que esta é a minha vida."