Por que os alemães não pagam rodadas de cerveja para a mesa toda

A tradição alemã de cada um pagar suas próprias bebidas também se estende a encontros informais em bares de Berlim - (crédito: Getty Images)

De bares em Berlim a cervejarias ao ar livre na Baviera, a questão de quem paga o quê é levada a sério na Alemanha. E dividir a conta pode ser, na verdade, um sinal de amizade.

Imagine a seguinte situação: você está viajando pela Alemanha e saiu para jantar com um novo grupo de amigos alemães. Todo mundo comeu, tomou uma ou duas bebidas e deu boas risadas.

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Então, chega a conta.

Não existe um "vamos dividir tudo igualmente". Em vez disso, a primeira pessoa diz ao garçom exatamente o que pediu — um espaguete e duas cervejas — e paga o valor exato. A próxima paga pela própria pizza e pela taça de vinho. E assim por diante, até que todos à mesa tenham pagado.

Bem-vindo à Alemanha, um país que celebra a precisão até mesmo entre amigos que saem para aproveitar uma noite juntos.

Dividir a conta igualmente não é um hábito que se popularizou por aqui. Tampouco oferecer uma rodada de bebidas uns aos outros tem o mesmo significado de generosidade que em outros países.

Para visitantes acostumados a dividir a conta em partes iguais, ou a se revezar na hora de pagar as bebidas no bar, essa contabilidade item por item pode parecer estranhamente formal.

E, em um país com uma cultura cervejeira tão celebrada, surge uma pergunta inevitável: por que os alemães não pagam bebidas uns para os outros?

Getty Images A tradição alemã de cada um pagar suas próprias bebidas também se estende a encontros informais em bares de Berlim

Essa regra não escrita se aplica até mesmo às situações mais informais.

Na descontraída Berlim, é comum que, nas noites de verão, os mais jovens deixem de lado a ideia de passar a noite pulando de bar em bar e prefiram se reunir do lado de fora de um Späti (loja de conveniência que funciona até tarde).

Mesmo se alguém entrar para comprar a próxima rodada de bebidas, não presuma que a generosidade substituiu a matemática.

"As pessoas certamente vão ficar contando quantas rodadas cada um pagou", diz Julian Berger, bartender do Orania Berlin, um hotel de luxo no descolado bairro de Kreuzberg, na capital alemã.

O Dr. Harald Pitters, pesquisador austríaco de tendências casado com uma alemã, diz que esse comportamento está ligado ao senso de justiça e ao desejo de manter o controle da situação. Ele também já percebeu como a incerteza pode tornar desconfortável a prática de pagar rodadas para os outros.

"Dois dos meus melhores amigos são alemães, e esse sempre foi um ponto de discórdia quando saíamos juntos", conta.

"Eles não gostavam da ideia de pagar rodadas quando não havia certeza de quanto tempo ficaríamos ou de quantas rodadas tomaríamos. Se cada um paga o que consome, não há espaço para decepções."

"Os alemães têm um senso de justiça muito forte", acrescenta Berger. "Eles se sentem mais confortáveis quando cada um paga a própria conta. Não gostam quando há um desequilíbrio."

Em outras palavras, manter as contas claras não é necessariamente visto como falta de generosidade. Pode ser uma maneira de proteger a amizade. Há até um ditado alemão que resume essa mentalidade: Klare Rechnung, gute Freunde (contas claras, bons amigos).

Getty Images Pagar rodadas inteiras é mais comum no sul da Alemanha, especialmente nas tradicionais cervejarias ao ar livre e em festivais

Mas, como acontece com qualquer hábito, essa regra tem algumas exceções.

Nos Biergärten (jardins de cerveja) do sul da Alemanha, onde a bebida tradicionalmente servida é uma caneca de cerveja de um litro, pagar rodadas é mais comum. Na verdade, é nas regiões mais tradicionais do país, incluindo a Baviera, que há mais chances de encontrar amigos oferecendo bebidas uns aos outros.

Isso é especialmente comum em festas populares tradicionais, que, segundo Pitters, estão vivendo um renascimento entre os jovens.

"Em uma Erntedankfest (festa da colheita, em que a cerveja é a bebida tradicional), é muito comum pagar rodadas. Você seria visto como alguém muito rígido se comprasse uma bebida apenas para você e seu parceiro", diz.

"O mesmo vale para o Karneval (Carnaval), em Colônia, ou o Hafengeburtstag (aniversário do porto), em Hamburgo — qualquer evento coletivo que envolva bebida e dança."

Então, o que os visitantes devem fazer?

Berger aconselha partir do princípio de que cada um vai pagar o que consumir — a menos que alguém deixe claro o contrário.

"Se você estiver saindo com alguém e essa pessoa disser Ich lade dich ein (estou te convidando), significa que ela vai pagar", explica.

E também não há motivo para ficar constrangido ao pedir ao garçom para dividir a conta. A maioria deles pergunta automaticamente: Getrennt oder zusammen? (separado ou junto).

Para muitos alemães, a resposta natural continua sendo: Getrennt, bitte (separado, por favor).