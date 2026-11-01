'Esqueci segredos de Estado em um trem: sou a prova de que é possível se recuperar do maior erro da sua vida'

Richard Jackson agradece à sua esposa, Maddie, que o ajudou a se recuperar do pior erro da sua vida - (crédito: Simon Gilbert)

Importante: esta reportagem contém uma referência a suicídio.

Em uma terça-feira como outra qualquer, o funcionário público britânico Richard Jackson cometeu o maior erro da sua vida, quando viajava de trem a caminho do trabalho.

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Jackson esqueceu no trem documentos altamente secretos. Quando percebeu o erro, ele entrou em pânico, mas já era tarde demais.

Cometido em uma fração de segundo, o erro se transformou em notícia nacional no Reino Unido. A vida de Jackson mergulhou no caos e ele foi consumido pela vergonha e pela humilhação.

Quase 20 anos depois, ele conta aquele fatídico dia e suas consequências em entrevista a Sian Williams para o programa Life Changing, da BBC Rádio 4.

Jackson afirma ser a prova viva de que, mesmo depois de cometer o pior erro da vida, é possível reconstruí-la.

Na época em que tudo desmoronou, Jackson tinha 37 anos e morava em Yateley, no sul do Reino Unido, com sua esposa Maddie e sua enteada Charlotte, de 15 anos. Sua outra enteada, Becky, de 20 anos, estava na universidade.

"Nós éramos muito felizes", recorda ele. "Mas eu estava muito concentrado na minha carreira."

"Meus méritos e meu valor provinham daquela carreira, daquele cargo, daquela posição e da responsabilidade", ele conta. "Por um período, cheguei a trabalhar 100 horas por semana. Eu não me desconectava."

O Ministério da Defesa britânico havia transferido Jackson para o Gabinete do governo. Ali, ele passou a ocupar um posto relacionado ao terrorismo global, onde tinha acesso a informações de primeira mão, procedentes dos serviços de inteligência britânicos GCHQ, MI5 e MI6.

Ao sair do seu escritório em Londres, na segunda-feira à tarde, ele levou consigo uma pilha de formulários que precisava preencher para formalizar seu cargo.

De volta a casa, ele percebeu que, no meio do pacote, havia "dois documentos sobre temas classificados, ambos ultrassecretos".

Simon Gilbert Richard Jackson agradece à sua esposa, Maddie, que o ajudou a se recuperar do pior erro da sua vida

Examinando hoje o que aconteceu, Jackson conta que deveria ter telefonado para o Gabinete e pedido a alguém que fosse recolher os documentos de forma segura.

Mas ele atribuiu o que fez posteriormente a um "certo instinto de sobrevivência".

"Quem sabe se eu os devolver, ninguém nunca ficará sabendo", pensou ele.

Jackson guardou os documentos ultrassecretos em uma pasta de papelão de cor laranja brilhante e, na manhã seguinte, se sentou no trem pensando repetidamente: "Não esqueça isto."

Ele desceu do trem e caminhou rapidamente para o seu escritório. Até que se deu conta de que não tinha mais a pasta...

"Por um instante, eu me senti como se o mundo tivesse ficado paralisado", relembra Jackson.

Ele foi a todas as estações de parada do trem e perguntou se alguém havia entregue uma pasta, sem resultados.

"Eu estava desesperado", ele conta. "Tudo, cada movimento, parecia muito brusco... Eu me sentia mal."

Quando viu sua esposa, Maddie, ele desmoronou. "Eu disse a ela que havia arruinado nossas vidas", relembra Jackson.

"Ela simplesmente me abraçou. Me disse que tudo ficaria bem e que seguiríamos adiante."

Becky Birch Richard conta que tem sorte por ter em sua vida pessoas maravilhosas como suas enteadas, Charlotte e Becky

Nas mãos da BBC

No dia seguinte, no trabalho, Jackson descobriu que os documentos haviam sido encontrados e entregues para a BBC.

Ele conta que sua primeira sensação foi de "alívio por saber que os documentos estavam novamente em um lugar seguro". Até que se deu conta de que eles "passariam a ser públicos".

"Fui a principal notícia do informativo das seis da tarde", relembra Jackson. "E fui suspenso, aguardando uma investigação."

Jackson se escondeu em casa. Na hora do almoço, Maddie o encontrou sentado com as pernas cruzadas no sofá, soluçando.

"Passei a manhã tentando encontrar uma forma de morrer sem sentir dor", ele conta.

"Pensei muitas vezes no que teria acontecido se ela não tivesse voltado para casa na hora do almoço... mas imagino que nunca irei saber."

"Passamos aquela tarde conversando", prossegue ele. "E acredito que foi ali que pensei pela primeira vez: 'Se quiser superar isso, não posso fazer sozinho.'"

O Gabinete do Governo considerou que aquela era uma falta grave e o rebaixou de categoria em três níveis. Ele respondeu processo de acordo com a Lei de Segredos Oficiais, evitou a prisão e foi multado em 2,5 mil libras (cerca de R$ 16,9 mil, pelo câmbio atual).

Teoricamente, tudo havia terminado. Mas Jackson não conseguia se livrar da vergonha, do arrependimento e da humilhação.

Ele agradece às muitas pessoas que se preocuparam com ele e o ajudaram a reconstruir sua vida.

"Eu mesmo consertei muito pouco. Muitas pessoas me ajudaram a consertar tudo."

Jackson voltou para o Ministério da Defesa, em um cargo no setor de recursos humanos. Posteriormente, ele foi transferido para o Departamento de Cultura, Meios de Comunicação e Esporte, para trabalhar nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Jackson, então, deixou o funcionalismo público e passou a trabalhar para os samaritanos.

Posteriormente, ele assumiu a direção de uma equipe de analistas que estudavam os riscos do terrorismo global. E, nas horas vagas, começou a estudar para ser coach de desenvolvimento pessoal.

Quando foi demitido, Jackson fundou uma empresa de coaching, a NewDay, que ajuda as pessoas a superar o estresse causado por gerenciar material perturbador.

"Eu podia contar a minha história... e fazia sentido", ele conta. "Havia uma razão para o que fiz."

Richard Jackson Richard Jackson guarda um quadro de evidências das suas conquistas e das palavras gentis que recebeu das pessoas, para ajudá-lo a recordar o seu sucesso e seu valor

Jackson deseja que as pessoas saibam que existem formas de corrigir o maior erro que alguém cometer na vida.

"Você pode estar em uma situação realmente ruim e, ainda assim, se erguer e superar", explica ele. "Existem formas de ajudar a si próprio e obter ajuda."

Quando alguém pergunta se ele perdoou a si próprio, Jackson responde que não, mas que voltou a ser feliz.

Maddie também está satisfeita porque ele não trabalha mais 100 horas por semana.

"Minha vida não é definida pela minha carreira e estou mais presente em casa", ele conta. "Agora, valorizo muito mais a sorte que tenho de ter pessoas maravilhosas na minha vida."

Você cometeu um erro? Aqui estão algumas formas de se recuperar

Richard Jackson compartilhou os passos que o ajudaram a superar seu episódio traumático: