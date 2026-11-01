Os eleitores hispânicos ajudaram a eleger Trump. Isso pode estar mudando agora no Texas?

Trump fez campanha no Texas no início deste mês — onde a disputa pelo Senado é acirrada - (crédito: Getty Images)

Era pouco antes do amanhecer no Vale do Rio Grande, no Texas, e os fiéis chegavam para a missa de sexta-feira na pequena Capela Católica de La Lomita.

O edifício branco, que está ali desde os tempos da Guerra Civil Americana, ergue-se em meio à vegetação rasteira ao redor e fica a cerca de 180 metros do próprio rio Grande.

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À medida que os carros chegavam à capela, o som dos cães do padre Roy Snipes latindo anunciava sua chegada. Ele é o padre local há quase meio século e é conhecido localmente como o Padre Cowboy.

"Não sei bem por que escolhi esse apelido, mas é legal", disse ele.

Na verdade, é bastante óbvio o motivo. Snipes usa um chapéu Stetson no lugar do mais tradicional chapéu de padre. E, momentos depois, a capela foi tomada pelo som de uma música de Roy Rogers, o cantor e ator conhecido como o Rei dos Cowboys.

Durante o primeiro governo Trump, Snipes resistiu aos planos de desapropriação do terreno da capela para a construção do muro de fronteira do presidente. Oito anos depois, na celebração matinal de sexta-feira, ele concentrou seu breve sermão nas ações do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE).

"Não há justificativa para deter, encarcerar e deportar pessoas pobres e boas que são nossos vizinhos", disse Snipes à congregação de cerca de 30 fiéis, em sua maioria hispânicos.

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Segundo dados obtidos pelo Deportation Data Project, o Texas respondeu por aproximadamente um terço de todas as prisões realizadas pelo ICE em todo o país em julho de 2026, uma participação maior do que a de qualquer outro Estado.

"Eles disseram que iriam procurar, capturar, deter e deportar os piores dos piores", disse o padre Snipes em seu sermão. "Bem, estamos na fronteira, e o cartel é o pior dos piores. Então pensamos: isso é uma coisa boa."

"Mas acontece que, quase todos os dias, você ouve falar de algum coitado indo trabalhar, e eles o param, o detêm e começam uma grande confusão."

Após o culto, dois membros da congregação pararam para conversar. "Somos educadores e temos muitos alunos que precisam voltar para a escola porque seus pais estão sendo deportados", disse um deles.

"A crueldade que estamos presenciando... acho que isso está mudando a situação, pelo menos espero que sim", acrescentou o amigo deles.

Reverter a situação política é o que os democratas esperam conseguir no Texas nas eleições de meio de mandato, em 3 de novembro. Mas isso não será fácil.

Este trecho do Rio Grande já foi um dos pontos de travessia mais movimentados na fronteira entre os EUA e o México. Sob o governo do ex-presidente Joe Biden, centenas de milhares de migrantes passaram por aqui, com mais de dois milhões e meio de detenções registradas em um único ano.

Trump prometeu acabar com essas travessias ilegais durante sua campanha eleitoral de 2024 e, em grande parte, cumpriu sua promessa.

As travessias de fronteira estão agora no nível mais baixo em décadas. E foi essa promessa que, em parte, impulsionou o nível surpreendentemente alto de apoio a Trump no estado, conquistando cerca de 55% dos votos hispânicos somente no Texas — um recorde para um candidato presidencial republicano.

Javier Villalobos é o prefeito republicano de McAllen, uma das maiores cidades do Vale do Rio Grande. Ele prevê dificuldades para os republicanos desta vez, mas reconhece o papel do governo Trump em conter o problema na fronteira.

"Lembro de ter publicado um vídeo... agradecendo ao governo por ter garantido a segurança da fronteira imediatamente. Isso foi ótimo", disse ele. "E acho que, em geral, a maioria das pessoas concorda com a deportação de criminosos, pessoas violentas ou pessoas que realmente não são produtivas."

Mas se você começar a deportar pessoas produtivas e que respeitam a lei, aí que está o problema, acrescentou ele.

BBC Mario Guerrero votou em Trump três vezes seguidas, mas planeja votar nos democratas em novembro

Pesquisas recentes sugerem que grande parte do apoio a Trump entre os eleitores hispânicos diminuiu desde 2024. Levantamentos realizados desde o final do verão indicam que a maioria dos eleitores hispânicos do Texas desaprova o presidente. Eles também sugerem que os eleitores hispânicos estão favorecendo os democratas em detrimento dos republicanos por uma margem significativa.

"Quando votei no presidente Trump, votei nele porque vimos um aumento na imigração durante o governo Biden", disse Mario Guerrero, um jovem empresário mexicano-americano que lidera a Associação de Construtores do Sul do Texas. Isso precisava ser resolvido, afirmou.

"Pensávamos que estávamos certos ao votar em Trump e que ele faria o melhor para resolver a crise na fronteira."

"E eu penso comigo mesmo: realmente não nos disseram a que extremos eles estavam dispostos a chegar para provar um ponto", acrescentou, antes de mencionar os recentes tiroteios envolvendo agentes do ICE em cidades dos EUA.

Guerrero serve como um lembrete de que, para muitos que vivem e trabalham perto da fronteira entre os EUA e o México, segurança e fiscalização da imigração são duas questões distintas.

Um eleitor aqui pode apoiar a segurança da fronteira e impedir travessias ilegais, mas se opor às ações do ICE e à forma como o governo está aplicando sua repressão à imigração ilegal.

Guerrero votou em Trump três vezes seguidas, mas planeja votar nos democratas em novembro, em parte devido ao seu desconforto com essa repressão.

"Conheço um homem que... no ano passado, tinha 35 funcionários trabalhando para ele todos os dias", disse ele. "Agora mesmo, há dois dias, ele me disse que teria sorte se conseguisse que quatro ou seis deles aparecessem para trabalhar."

Embora Guerrero planeje votar nos democratas, ele se descreve como nem democrata nem republicano. E isso, segundo Mike Madrid, um importante consultor republicano e especialista em eleitores hispânicos, é fundamental para entender o maior grupo étnico votante do país.

"Os latinos são mais propensos do que qualquer outro grupo racial ou étnico a se identificarem como independentes do que como republicanos ou democratas", disse ele.

Foi em parte a crença de que os eleitores hispânicos estavam migrando permanentemente para o Partido Republicano que levou Trump a pressionar estados como o Texas a redesenhar seus distritos eleitorais para o Congresso antecipadamente, antes do censo decenal.

A estratégia visava capitalizar o que os republicanos consideravam uma mudança no comportamento eleitoral dos hispânicos, particularmente nos distritos fronteiriços que haviam sido redutos democratas por mais de um século.

O 15º distrito congressional do Texas foi um dos que foram redesenhados e tornou-se um dos testes mais claros para verificar se os mapas eleitorais podem garantir resultados políticos.

O distrito eleitoral foi redesenhado após o censo de 2020 e conquistado por um republicano em 2022. Foi redesenhado novamente em 2025, criando uma maioria teórica de 18 pontos para os republicanos nestas eleições de meio de mandato. Mesmo assim, as pesquisas atuais sugerem uma vantagem democrata de cinco ou seis pontos.

Bobby Pulido é o candidato democrata que espera vencer no distrito. Como um popular cantor de música tejana e vencedor de dois Grammy Latinos, ele já é um nome conhecido em todo o Vale do Rio Grande.

Em um evento realizado poucas semanas antes da votação, ele fez um discurso político padrão seguido de uma apresentação musical. "Muitas pessoas estão desiludidas com os dois partidos", disse ele à BBC pouco antes de subir ao palco. "E eu as entendo."

Para vencer nesta região do Texas, é preciso ser conservador. Pulido se distanciou da imagem do Partido Democrata em nível nacional e se concentrou de forma deliberada e consistente em questões econômicas.

"Isto não é Nova Iorque, isto não é Los Angeles", disse ele. "Quando se começa com questões como justiça social, alterações climáticas e outros temas, não é isso que as pessoas querem ouvir primeiro. Elas querem ouvir falar da economia."

Essa mensagem está em consonância com o que muitas pesquisas atuais sugerem: a economia, e o custo de vida especificamente, estão no topo da lista de prioridades da maioria dos eleitores.

Em uma festa local do abacate, fruta que é um alimento básico entre as comunidades hispânicas do vale, um casal, Dave Baldwin e Veronica Salazar, começou a discutir o aumento dos preços assim que foram questionados sobre as próximas eleições.

Quando perguntados a quem culpavam pelo aumento dos custos, a resposta foi imediata: "O presidente", disseram.

"Com tudo isso, ele controla o nosso destino, e no momento não está fazendo um bom trabalho", acrescentou Baldwin.

Entre muitos membros do Partido Republicano aqui presentes, existe a sensação de que estão em desvantagem a poucas semanas da votação.

Alexis Uscanga, um estudante voluntário encarregado de bater de porta em porta e verificar a situação de prováveis eleitores republicanos no distrito, foi realista sobre o que está tentando alcançar.

"As eleições de meio de mandato são puramente uma questão de participação", disse ele. "Não se trata tanto de convencer as pessoas a votarem de um jeito ou de outro, mas sim de garantir que a nossa população compareça às urnas."

Tano Tijerina, o candidato republicano no distrito vizinho, o 28º distrito, atualmente controlado pelos democratas, atribuiu a Trump o mérito de "ter superado barreiras", mas reconheceu que "os ventos contrários da política nacional são reais".

A mudança de voto dos hispânicos em direção ao presidente Trump em 2024 foi um dos fatos políticos mais marcantes da última década. Embora esse grupo demográfico em expansão possa não ter muita simpatia por nenhum dos partidos, em um sistema bipartidário os eleitores são, em sua maioria, forçados a fazer uma escolha.

E se as pesquisas estiverem corretas — e não há garantia disso — mesmo uma pequena virada para os democratas em novembro poderia remodelar as eleições não apenas neste estado, mas muito além dele.

No Texas, isso poderia até ser suficiente para colocar em disputa uma vaga no Senado dos EUA – e os democratas não ganham uma dessas cadeiras no estado há mais de 30 anos.