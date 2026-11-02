Quem era a filha de brasileiros, copilota de avião que caiu na Flórida deixando 9 mortos - (crédito: BBC Geral)

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 anos, era a copilota do jato particular que caiu na Flórida no domingo (1/11), deixando nove mortos, conforme confirmado pela CBS News, parceira de mídia da BBC.

Segundo reportagem do G1 e da CNN, Nathalia era filha de brasileiros. Ela pilotava aviões desde antes de saber dirigir um carro, tendo obtido sua licença de piloto aos 17 anos.

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"Ela amava a liberdade", disse sua mãe, Camila Corteleti, ao New York Times nesta segunda-feira. "Era algo completamente diferente ver o mundo lá de cima."

A BBC tentou entrar em contato com vários familiares para confirmar a identidade de Filgueiras; uma das pessoas respondeu brevemente: "Não estou pronta para falar".

Em uma entrevista de 2023 a uma afiliada local da CBS News, Nathalia falou com orgulho sobre ter obtido sua licença de piloto ainda no ensino médio.

"Gosto de ser diferente de todo mundo", disse ela. "Algumas pessoas acham estranho que eu saiba pilotar aviões, mas não saiba dirigir um carro — quer dizer, até sei, mas muita gente acha isso engraçado."

Esta reportagem está em atualização.