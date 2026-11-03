Quem é Jesus de Miguel, jogador de futebol espanhol que morreu após choque com goleiro em partida - (crédito: BBC Geral)

O atacante do Tenerife Jesús de Miguel morreu depois de sofrer uma lesão grave durante uma partida da segunda divisão espanhola. Ele tinha 30 anos.

O jogador sofreu lesões na cabeça e no tórax durante uma partida contra o FC Andorra, na segunda-feira, após uma forte colisão com o goleiro Jesús Owono, que foi expulso pelo lance.

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O estado de De Miguel foi descrito na segunda-feira como "estável, mas grave", mas sua saúde piorou na manhã de terça-feira. O espanhol morreu às 8 horas no horário local.

"De coração partido, com um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, o Tenerife anuncia a trágica morte de Jesús de Miguel Alameda", informou o clube, que compete na segunda divisão do futebol espanhol, em comunicado.

"Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode aliviar essa tristeza avassaladora. Estamos ao lado de sua família, de seus entes queridos e de todos em Tenerife que hoje lamentam essa perda cruel."

'Não há palavras'

Tenerife e Andorra empatavam em 2 a 2, aos sete minutos dos acréscimos, quando ocorreu o incidente.

Owono correu em direção ao círculo central para afastar uma bola longa, quando seu joelho aparentemente atingiu De Miguel.

O atacante permaneceu imóvel no gramado enquanto recebia atendimento médico. Em seguida, foi levado de ambulância do estádio Heliodoro Rodríguez López, do Tenerife, para o hospital.

Jogadores das duas equipes ficaram visivelmente abalados com o ocorrido, e vários companheiros de De Miguel choraram.

O árbitro mostrou cartão vermelho direto a Owono e, em seguida, encerrou a partida.

Veículos de imprensa espanhóis, incluindo o Marca, informaram que De Miguel sofreu uma parada cardíaca dentro da ambulância e foi reanimado por paramédicos durante o trajeto até o hospital.

O Andorra, adversário do Tenerife na segunda-feira, declarou: "De coração partido e devastados, queremos enviar nossas mais sinceras condolências à família de Jesús de Miguel, a todos os seus companheiros de equipe, amigos e ao CD Tenerife."

O ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué, um dos donos do Andorra, escreveu: "Sinto muito, de todo o coração. Descanse em paz, Jesús."

O Castellón, ex-clube de De Miguel, afirmou: "É difícil encontrar palavras quando a realidade nos atinge de uma forma tão injusta.

"Nos unimos, com todo o nosso carinho, ao luto de sua família e de seus entes queridos, a quem abraçamos neste momento terrivelmente difícil e a quem enviamos nossas mais profundas condolências."

Javier Tebas, presidente de La Liga, disse: "Hoje, todos compartilhamos a terrível dor de uma perda irreparável.

"Minhas mais profundas condolências à família, aos entes queridos, aos companheiros de equipe e a todo o clube."

O atacante francês do Real Madrid Kylian Mbappé escreveu em suas redes sociais: "Muita tristeza, não há palavras."

A Federação Espanhola de Futebol anunciou, após a morte de De Miguel, que as partidas da Copa do Rei previstas para terça-feira foram adiadas.

Um jogador das divisões inferiores com faro de gol

De Miguel, que nasceu em Madri, começou a carreira no Leganés, em 2015, e passou por outros sete clubes espanhóis.

Depois de jogar pelo Lugo, pelo Fuenlabrada e pelo Internacional de Madrid, voltou ao Fuenlabrada. Em seguida, defendeu Union Adarve, Navalcarnero e Unionistas.

Ele chegou ao Castellón em 2023 e marcou 16 gols, ajudando o clube a conquistar o acesso à segunda divisão espanhola no ano seguinte.

O espanhol assinou um contrato de três anos com o Tenerife em 2025 e marcou 11 gols em 29 partidas pela equipe.

De Miguel deixa uma filha, Carla de Miguel Fernández, nascida em 2025.