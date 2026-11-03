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Quem é Jesus de Miguel, jogador de futebol espanhol que morreu após choque com goleiro em partida

Atacante do Tenerife, de 30 anos, teve parada cardíaca após sofrer colisão com goleiro durante partida da segunda divisão espanhola.

Quem é Jesus de Miguel, jogador de futebol espanhol que morreu após choque com goleiro em partida - (crédito: BBC Geral)
Quem é Jesus de Miguel, jogador de futebol espanhol que morreu após choque com goleiro em partida - (crédito: BBC Geral)

O atacante do Tenerife Jesús de Miguel morreu depois de sofrer uma lesão grave durante uma partida da segunda divisão espanhola. Ele tinha 30 anos.

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O jogador sofreu lesões na cabeça e no tórax durante uma partida contra o FC Andorra, na segunda-feira, após uma forte colisão com o goleiro Jesús Owono, que foi expulso pelo lance.

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O estado de De Miguel foi descrito na segunda-feira como "estável, mas grave", mas sua saúde piorou na manhã de terça-feira. O espanhol morreu às 8 horas no horário local.

"De coração partido, com um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, o Tenerife anuncia a trágica morte de Jesús de Miguel Alameda", informou o clube, que compete na segunda divisão do futebol espanhol, em comunicado.

"Não há palavras de consolo; absolutamente nada pode aliviar essa tristeza avassaladora. Estamos ao lado de sua família, de seus entes queridos e de todos em Tenerife que hoje lamentam essa perda cruel."

'Não há palavras'

Tenerife e Andorra empatavam em 2 a 2, aos sete minutos dos acréscimos, quando ocorreu o incidente.

Owono correu em direção ao círculo central para afastar uma bola longa, quando seu joelho aparentemente atingiu De Miguel.

O atacante permaneceu imóvel no gramado enquanto recebia atendimento médico. Em seguida, foi levado de ambulância do estádio Heliodoro Rodríguez López, do Tenerife, para o hospital.

Jogadores das duas equipes ficaram visivelmente abalados com o ocorrido, e vários companheiros de De Miguel choraram.

O árbitro mostrou cartão vermelho direto a Owono e, em seguida, encerrou a partida.

Veículos de imprensa espanhóis, incluindo o Marca, informaram que De Miguel sofreu uma parada cardíaca dentro da ambulância e foi reanimado por paramédicos durante o trajeto até o hospital.

O Andorra, adversário do Tenerife na segunda-feira, declarou: "De coração partido e devastados, queremos enviar nossas mais sinceras condolências à família de Jesús de Miguel, a todos os seus companheiros de equipe, amigos e ao CD Tenerife."

O ex-zagueiro do Barcelona Gerard Piqué, um dos donos do Andorra, escreveu: "Sinto muito, de todo o coração. Descanse em paz, Jesús."

O Castellón, ex-clube de De Miguel, afirmou: "É difícil encontrar palavras quando a realidade nos atinge de uma forma tão injusta.

"Nos unimos, com todo o nosso carinho, ao luto de sua família e de seus entes queridos, a quem abraçamos neste momento terrivelmente difícil e a quem enviamos nossas mais profundas condolências."

Javier Tebas, presidente de La Liga, disse: "Hoje, todos compartilhamos a terrível dor de uma perda irreparável.

"Minhas mais profundas condolências à família, aos entes queridos, aos companheiros de equipe e a todo o clube."

O atacante francês do Real Madrid Kylian Mbappé escreveu em suas redes sociais: "Muita tristeza, não há palavras."

A Federação Espanhola de Futebol anunciou, após a morte de De Miguel, que as partidas da Copa do Rei previstas para terça-feira foram adiadas.

Um jogador das divisões inferiores com faro de gol

De Miguel, que nasceu em Madri, começou a carreira no Leganés, em 2015, e passou por outros sete clubes espanhóis.

Depois de jogar pelo Lugo, pelo Fuenlabrada e pelo Internacional de Madrid, voltou ao Fuenlabrada. Em seguida, defendeu Union Adarve, Navalcarnero e Unionistas.

Ele chegou ao Castellón em 2023 e marcou 16 gols, ajudando o clube a conquistar o acesso à segunda divisão espanhola no ano seguinte.

O espanhol assinou um contrato de três anos com o Tenerife em 2025 e marcou 11 gols em 29 partidas pela equipe.

De Miguel deixa uma filha, Carla de Miguel Fernández, nascida em 2025.

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BBC
Sean Kearns - Jornalista sênior da BBC Sport
postado em 03/11/2026 08:45
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