Quem eram as 9 vítimas fatais do queda de avião na Flórida

Adam Robinson e sua jovem família viajavam a bordo do avião que caiu na Flórida - (crédito: BBC)

Investigadores acreditam que partes do jato privado que caiu no domingo passado (1/11) no Estado americano da Flórida, matando as nove pessoas que estavam a bordo, possam ter se desprendido ainda no ar.

A aeronave Learjet 60 se dirigia de Austin, no Texas (EUA), em direção às Bahamas, quando caiu de bico em uma rodovia na região metropolitana de Palm Beach, no sul da Flórida.

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Com o impacto, o avião explodiu. Estavam a bordo sete passageiros e dois tripulantes.

O Escritório Nacional de Segurança do Transporte (NTSB, na sigla em inglês) investiga se as condições climáticas contribuíram para o acidente, mas vem enfrentando dificuldades para ter acesso aos destroços, devido à enorme cratera criada pelo jato na estrada em Palm Beach.

O avião caiu em uma rodovia de seis pistas onde ficam empresas e restaurantes, perto das 14h50 de domingo (1/11, hora de Brasília).

"O maior obstáculo que enfrentaremos será recuperar os principais destroços do avião da cratera gerada pelo impacto na estrada", destacou na segunda-feira (2/11) o investigador-chefe Tim Monville, em entrevista coletiva.

No momento do acidente, foram registradas intensas chuvas e tempestades elétricas na região. E o NTSB informou que a cratera, situada perto da entrada de um estacionamento de trailers, havia ficado parcialmente cheia de água, devido às fortes tempestades.

Os escombros se espalharam por quadras esportivas, empresas e moradias da região.

"Contamos com indícios de que a aeronave começou a se desintegrar antes do impacto", segundo Tom Chapman, do NTSB. "É possível que encontremos partes do avião a alguma distância do local exato do impacto."

As autoridades também tentam descobrir se havia, a bordo da aeronave, um gravador de vozes da cabine e se será possível recuperá-lo.

A análise do voo indica que o avião caiu de bico em alta velocidade, antes de atingir o solo.

Nas gravações de áudio do controle de tráfego aéreo, pode-se ouvir alguém na cabine informar sobre uma "turbulência moderada" e destacar que a tripulação "estava administrando a formação de gelo".

Eles podem ser ouvidos em seguida, afirmando que o avião estava "acumulando precipitação" e que "precisamos subir".

Momentos depois, a mesma voz disse que o avião estava caindo a uma velocidade de cerca de 3.050 metros por minuto.

Foi declarada emergência e eles podem ser ouvidos gritando: "Estamos em alta velocidade, descendo a 6,1 mil metros por minuto". Por fim, eles disseram: "Vamos bater no solo."

Sete passageiros, o piloto e a copilota morreram a bordo da aeronave e um homem que estava em um carro em terra sofreu uma lesão nas pernas.

A identidade das vítimas já é conhecida.

BBC

Nathalia Filgueiras

A imprensa americana identificou Nathalia Gadelha Filgueiras, filha de brasileiros de 20 anos, como copilota do avião. Ela conseguiu sua licença aos 17 anos de idade.

Sua mãe, Camila Corteleti, confirmou que sua filha morreu na explosão.

"Ela adorava a liberdade", declarou Corteleti ao jornal The New York Times. "Era totalmente diferente ver o mundo de lá de cima."

Em entrevista de 2023 a uma afiliada local da CBS News, emissora parceira da BBC nos Estados Unidos, Filgueiras contou com orgulho que havia recebido sua licença de pilota ainda no último ano do ensino médio.

"Gosto de ser diferente dos outros", declarou ela. "Algumas pessoas acham estranho que eu saiba pilotar aviões, mas não saiba dirigir um carro — quer dizer, até sei, mas muita gente acha isso engraçado."

Adam Robinson e Helen Sharp

Anthony Robinson/Facebook Adam Robinson e sua jovem família viajavam a bordo do avião que caiu na Flórida

Morreram no acidente o empresário de tecnologia do Estado americano do Texas Adam Robinson, sua esposa Helen Sharp e seus dois filhos — Emma, de quatro anos, e Charlie, de dois —, segundo um comunicado conjunto das famílias dos passageiros.

Sua família os descreveu como "pais dedicados" e declarou que os filhos do casal eram "a luz das suas vidas".

"Helen e Adam protagonizaram uma história de amor que durará para sempre", diz o comunicado. "Seu calor humano, sua generosidade e o dom de fazer com que as pessoas se sentissem bem-vindas comoveram muitas pessoas."

No seu perfil no LinkedIn, Robinson se descrevia como fundador e CEO (diretor-executivo) das empresas RB2B e Retention.com, além de CEO da Moltsets. Todas elas são empresas do setor de tecnologia.

Anteriormente, ele trabalhou na empresa global de serviços financeiros Lehman Brothers e no grupo bancário Barclays. A BBC procurou as empresas mencionadas para obter uma declaração a respeito.

O também empreendedor do setor de tecnologia Jesse Ouellette publicou no LinkedIn uma mensagem sobre a morte de Robinson, que o ajudou, segundo ele, quando estava criando sua empresa.

"Ele passou a ser um amigo e alguém com quem compartilhava a mesma visão sobre como criar empresas de software", escreveu Ouellete.

"Ele podia discordar de você em quase tudo e, de alguma forma, você acabava gostando ainda mais dele no final."

A última publicação de Robinson na rede social ocorreu no domingo (1/11), sobre um debate que ele e Ouellette haviam programado para a semana seguinte.

Já Helen Sharp era artista, segundo noticiado pela imprensa. Seu pai, Dudley Sharp, declarou ao jornal The Palm Beach Post que a notícia de que sua família estava no avião foi um "duro golpe".

Em um post no Instagram, a conta @helensharpceramics também confirmou a morte de Sharp com um tributo à artista:

"Se você tiver conhecido Helen, sabe como era plena a vida que ela levava. Ela simplesmente irradiava energia", diz a publicação.

"Helen era talentosa, criativa e muito divertida. Ela adorava viajar e era uma ceramista com talento excepcional."

"Ela passou anos morando no exterior, em Buenos Aires [Argentina], onde conheceu o amor da sua vida, Adam, e fundou sua própria agência de relações públicas, a Influential PR."

"Conhecer Helen era amá-la. A quantidade de pessoas que choram a perda de Helen e Adam é testemunho de quantos tiveram a sorte de contar com eles nas suas vidas", conclui a publicação.

Rachel Reed, Charmi Fehr e Anita Maria Cetina

Reed, Fehr e Cetina também viajavam a bordo do jato, ao lado de Robinson, Sharp e seus filhos.

No comunicado conjunto das famílias, Reed e Fehr foram descritos como pessoas "cheias de alegria e espírito aventureiro".

"Eles amavam as pessoas próximas a eles intensamente, plenamente e sem hesitação. Desde o momento em que se conheceram, dedicaram-se inteiramente um ao outro e à vida que estavam construindo", destaca o comunicado.

Não se sabe ao certo qual era sua relação com Robinson e Sharp.

Anthony Robinson/Facebook Anita María Cetina (esq.) cuidava dos filhos da família Robinson e o casal Rachel Reed e Charmi Fehr também viajava no avião

O comunicado também destaca que a babá Anita Maria Cetina "cuidou de Emma e Charlie [os filhos pequenos do casal Robinson e Sharp] com ternura e devoção. Ela realmente fazia parte da família."

"Ela nos deixou um legado de amor e devoção incondicionais", segundo o comunicado.

Jeff Gregory

Jeffrey Gregory, de 55 anos, foi identificado como o piloto do avião.

"Estamos profundamente entristecidos ao saber que o comandante Jeff Gregory estava entre as pessoas que perderam a vida no trágico acidente aéreo ocorrido ontem em Palm Beach", declarou na segunda-feira (2/11), em comunicado um porta-voz da empresa de voos charter East Coast Jets, onde Gregory costumava trabalhar.

Gregory trabalhou "brevemente" para a East Coast Jets em 2016 e 2017, segundo o porta-voz. A imprensa americana noticiou que ele era casado e tinha dois filhos.