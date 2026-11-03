Primeiros locais de votação nas legislativas nos EUA são fechados

Os americanos vão escolher quem deve controlar o Congresso nos dois últimos anos de mandato de Donald Trump - (crédito: Leonardo Munoz / AFP)

Os primeiros locais de votação fecharam nesta terça-feira (3) nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, decisivas para o presidente Donald Trump. Na disputa, os democratas pretendem tirar dos republicanos o controle do Congresso.

Partes dos estados de Indiana e Kentucky encerraram a votação às 18h locais (20h em Brasília). Nas eleições, serão renovadas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e um terço das vagas do Senado.

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*Matéria em atualização