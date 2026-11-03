Primeiros locais de votação nas legislativas nos EUA são fechados

Os primeiros locais de votação fecharam nesta terça-feira (3) nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, decisivas para o presidente Donald Trump. Na disputa, os democratas pretendem tirar dos republicanos o controle do Congresso.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Partes dos estados de Indiana e Kentucky encerraram a votação às 18h locais (20h em Brasília). Nas eleições, serão renovadas as 435 cadeiras da Câmara dos Representantes e um terço das vagas do Senado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
*Matéria em atualização
Por AFP
postado em 03/11/2026 20:25