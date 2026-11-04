Democrata se torna o primeiro homem abertamente gay eleito para o Senado

O democrata Chris Pappas se tornou o primeiro homem abertamente gay a ser eleito para o Senado dos Estados Unidos. O resultado foi confirmado nesta terça-feira (3/11), quando Pappas derrotou o republicano John Sununu.

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Aos 46 anos, Pappas foi eleito por New Hampshire, estado que já representa na Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados no Brasil.

Antes dele, outros parlamentares LGBTQIA+ já haviam ocupado cadeiras no Senado americano, mas eram mulheres: Tammy Baldwin, de Wisconsin; Laphonza Butler, da Califórnia; e Kyrsten Sinema, do Arizona.

Nas redes sociais, o político agradeceu os votos. "Obrigada New Hampshire", disse.

Thank you, New Hampshire. https://t.co/AIIfpYj2IS — Chris Pappas (@ChrisPappasNH) November 4, 2026

Quem é Chris Pappas

Aos 46 anos, Chris administrou o restaurante de sua família, que tem 109 anos de história, antes de ingressar na política. Ele cumpriu três mandatos no Conselho Executivo de New Hampshire, onde lutou pela ampliação do Medicaid, por investimentos em energia renovável e pela proteção de recursos destinados à Planned Parenthood.

Desde 2018, Chris ocupa uma das cadeiras mais disputadas do Congresso americano, com foco em apresentar resultados para a população de New Hampshire. No Congresso, enfrentou desafios importantes: defendeu a redução de impostos para famílias trabalhadoras e pequenas empresas, combateu empresas predatórias que exploram veteranos e poluem a água e enfrentou a indústria farmacêutica para reduzir os preços dos medicamentos.

Descendente de imigrantes gregos, Chris estudou em escolas públicas de Manchester antes de se formar pela Universidade Harvard.

Chris mora em Manchester com seu marido, Vann. Os dois gostam de correr, disputar jogos de tabuleiro e passar tempo com seus sobrinhos e demais familiares.