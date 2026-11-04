Análise: Partido Democrata toma territórios republicanos com vitórias históricas

Esta noite já se anuncia como histórica para os democratas, com o partido conquistando o controle da Câmara dos Representantes dos EUA e caminhando para também assumir o controle do Senado.

Os democratas conquistaram sua primeira vitória surpreendente no Senado, quando Annie Andrews derrotou Darline Graham, que havia sido nomeada para a vaga após a morte de seu irmão, o senador Lindsey Graham.

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Poucos analistas previam essa possibilidade até mesmo alguns meses atrás.

Duas disputas para o Senado que, há um ano, eram consideradas acirradas, acabaram se tornando vitórias fáceis para os democratas: a reeleição de Jon Ossoff na Geórgia e a vaga aberta, anteriormente ocupada por um republicano, na Carolina do Norte.

A disputa na Carolina do Norte, onde o ex-governador democrata Roy Cooper derrotou o veterano republicano Michael Whatley, foi a primeira das quatro vitórias necessárias para que os democratas assumam o controle do Senado. Com a Carolina do Sul garantida, eles já percorreram metade do caminho.

As atenções agora se voltam para a contagem de votos nas cadeiras do Senado ocupadas por republicanos no Texas, Kansas e Ohio.

A CBS News, parceira da BBC nos EUA, classifica as disputas para o Senado no Texas e no Kansas como favoráveis aos democratas. A corrida para governador no Texas, onde até o ano passado o então governador republicano Greg Abbott era o favorito absoluto, agora é considerada indefinida.

Entretanto, os democratas conquistaram a maioria na Câmara dos Representantes pela primeira vez desde 2022.

Uma análise das principais corridas oferece inúmeras razões para isso.

Na Flórida, os republicanos na legislatura estadual redesenharam os limites de três distritos eleitorais ocupados por democratas para facilitar muito a sua vitória.

Eles perderam os três.

Outras disputas para a Câmara dos Representantes no estado, onde os republicanos esperavam vencer com folga, acabaram se tornando acirradas.

Os democratas conquistaram cadeiras que estavam em aberto no oeste da Carolina do Norte e no Kentucky, por exemplo, e parecem estar em boa posição para obter ganhos na Virgínia e em Indiana.

Eles estão conseguindo isso graças à alta participação democrata, principalmente de eleitores negros no sul, e reconquistando os eleitores hispânicos na Flórida, que haviam apoiado os republicanos há apenas dois anos.

Nos condados da Carolina do Sul com maioria negra, o candidato democrata ao Senado, Andrews, teve um desempenho significativamente melhor do que Kamala Harris nas eleições presidenciais de 2024.

E no condado de Miami-Dade, que Trump venceu naquele ano, os candidatos democratas estão de volta à liderança.

Se há algo de positivo para os conservadores, é que a Flórida, como um todo, ainda parece tender para a direita.

A senadora republicana Ashley Moody venceu por uma pequena margem a reeleição, assim como o deputado Byron Donalds em sua candidatura ao governo. Mas o Estado da Flórida pode se revelar um dos poucos pontos positivos.

Embora o eleitorado pareça ter se voltado contra o presidente Donald Trump e os republicanos em geral, os EUA são uma nação vasta com características geográficas e demográficas únicas.

Uma boa noite para os democratas no leste não se traduz necessariamente em um desempenho semelhante em todo o país. Mas os primeiros resultados do interior dos Estados Unidos parecem estar seguindo a tendência da costa leste.

Uma onda democrata se formou no horizonte. Agora, a questão é saber exatamente até que ponto ela irá varrer o território republicano.