James Talarico se torna o primeiro democrata a conquistar uma cadeira no Senado pelo Texas desde 1988

James Talarico derrotou o republicano Ken Paxton no Texas, tornando-se o primeiro candidato democrata a conquistar uma cadeira no Senado americano pelo Estado desde 1988.

Paxton, procurador-geral do Estado, recebeu o apoio do presidente Donald Trump, apesar de uma série de controvérsias envolvendo sua campanha. Em 2024, o Texas deu a Trump uma vitória com quase 14 pontos percentuais de vantagem.

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Talarico, ex-professor que era relativamente pouco conhecido na política estadual até o ano passado, fez do aumento do custo de vida sob governos republicanos um dos principais temas de sua campanha.

Paxton tentou retratar as posições de Talarico como progressistas demais para o Texas e participou de vários eventos de campanha ao lado de Trump.

Getty Images Ken Paxton foi derrotado por Talarico na disputa

Paxton foi alvo de uma série de escândalos políticos, incluindo um processo de impeachment aberto por seu próprio partido em 2023, sob acusações de corrupção. Posteriormente, ele foi absolvido pelo Senado estadual.

Talarico frequentemente criticou o maior doador de Paxton, o bilionário Elon Musk, que destinou US$ 158 milhões (R$ 867 milhões) a um super PAC (comitê de ação política) que apoiou a campanha do republicano.