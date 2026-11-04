Democrata Roy Cooper conquista vaga no Senado da Carolina do Norte, antes ocupada por republicano

O democrata Roy Cooper venceu a disputa para o Senado na Carolina do Norte, conquistando uma cadeira crucial anteriormente ocupada pelo republicano Thom Tillis, segundo informações da CBS, parceira da BBC.
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Cooper derrotou o adversário republicano Michael Whatley, ex-presidente do Comitê Nacional Republicano.
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É a primeira vez que o Estado elege um senador democrata desde 2008, uma grande vitória para o partido que conseguiu impor uma 'onda azul' e tomar o controle do Congresso nesta eleição de meio de mandato.
Tillis anunciou sua aposentadoria do Senado no ano passado, após desentendimentos com o presidente Donald Trump.
"Vocês fizeram suas vozes serem ouvidas, e elas foram fortes", disse Cooper aos seus apoiadores na capital do Estado, Raleigh.
"Para muitas pessoas na Carolina do Norte, a classe média parecia um sonho distante", enquanto "os americanos mais ricos estavam acumulando riquezas inimagináveis às nossas custas", disse ele à multidão.
"Hoje você disse que isso precisa parar", acrescentou o democrata. "Como seu novo senador dos Estados Unidos, estou pronto para levar essa mensagem a Washington e trabalhar para fazer algo a respeito."
Antes de sua candidatura ao Senado, Cooper, de 69 anos, foi governador da Carolina do Norte de 2017 a 2025 e anteriormente foi procurador-geral do Estado.
Sua campanha focou na redução do custo de alimentos e mantimentos, saúde, energia e serviços públicos, cuidados infantis e moradia.
Whatley, que foi escolhido a dedo por Trump para disputar a vaga no Senado, prometeu implementar a agenda do presidente no Congresso, combater a imigração ilegal e reverter as políticas democratas.
Tillis, o senador anterior da Carolina do Norte, optou por não concorrer a um terceiro mandato de seis anos após votar contra o pacote de políticas internas do presidente, rompendo com seu Partido Republicano.
Após a votação no Legislativo, Trump criticou Tillis e ameaçou apoiar outros candidatos em sua tentativa de reeleição, chamando-o de "falador e reclamão".
O outro senador em exercício da Carolina do Norte, Ted Budd, que foi eleito para seu primeiro mandato de seis anos no Senado em 2023, também é republicano.
- Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).