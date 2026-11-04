Carolina do Sul elege democrata para o Senado pela primeira vez em quase três décadas

A senadora da Carolina do Sul, Darline Graham, perde a vaga que ocupava após a morte de seu irmão, o ex-senador Lindsay Graham, em julho - (crédito: Getty Images)

A democrata Annie Andrews conseguiu uma vitória surpreendente nas eleições de meio de mandato de terça-feira, de acordo com a CBS, parceira da BBC nos EUA.

A candidata republicana ao Senado pela Carolina do Sul, Darline Graham, perdeu a disputa, dando aos democratas sua primeira vitória no Estado em 28 anos.

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Graham foi nomeada para ocupar a vaga em julho, após a morte repentina de seu irmão, o senador Lindsey Graham, uma decisão que recebeu o apoio do presidente Donald Trump.

Sendo uma novata na política, ela admitiu durante as primárias que "não estava muito bem informada sobre segurança nacional".

Getty Images A senadora da Carolina do Sul, Darline Graham, perde a vaga que ocupava após a morte de seu irmão, o ex-senador Lindsay Graham, em julho

Trump venceu no Estado por 18 pontos percentuais em 2024.

Durante sua campanha nas primárias, Graham reconheceu sua falta de experiência política, particularmente após ter se atrapalhado com uma questão de política externa durante um debate recente.

Questionado sobre a posição dos EUA em relação a Taiwan, Graham disse: "Segurança nacional não é a minha área, não é a minha especialidade, mas eu apoio as Forças Armadas".

Seu irmão, Lindsey Graham, foi eleito para o Senado em 2002 e foi uma das vozes mais influentes de Washington em matéria de política externa, frequentemente defendendo a intervenção militar dos EUA no exterior.