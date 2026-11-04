Amy Acton vence a eleição para governadora de Ohio após disputa acirrada com o bilionário Ramaswamy

Segundo projeções da CBS News, a democrata Amy Acton derrotou o republicano Vivek Ramaswamy e venceu a disputa pelo governo de Ohio em uma corrida acirrada.

Com essa vitória, Acton se torna a primeira democrata e a primeira mulher a vencer a eleição para governadora de Ohio em duas décadas.

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Ohio, um Estado crucial nas disputas eleitorais durante grande parte da década de 2000, votou no republicano Donald Trump nas últimas três eleições presidenciais, incluindo uma vantagem de 11 pontos percentuais em 2024.

Mas a corrida para governador, onde a frustração dos eleitores com a economia e o custo de vida era o tema central, tomou um rumo inesperado depois que a campanha de Ramaswamy lançou um anúncio de ataque profundamente pessoal apresentando a mãe de Acton, com quem ela não tinha contato.

No anúncio, a mãe de Acton, Donna Arthur, disse que sua filha "mentiu a vida inteira". O anúncio não mencionou que o marido de Arthur foi acusado de estuprar Acton quando ela era criança.

O polêmico anúncio pairou sobre as últimas semanas da campanha. Foi criticado pela ex-governadora republicana da Carolina do Sul, Nikki Haley, enquanto o atual governador republicano de Ohio, Mike DeWine, o considerou "profundamente preocupante".

No entanto, alguns a defenderam, incluindo o presidente Trump e o vice-presidente J. D. Vance.

Trump descreveu o anúncio como "impactante" e encorajou Ramaswamy a mantê-lo no ar, enquanto Vance, ex-senador do Estado, disse que gostaria que seus colegas republicanos parassem de "reclamar" do anúncio e que estava "um pouco enojado" com as críticas de integrantes de seu próprio partido.

Bloomberg via Getty Images Vivek Ramaswamy em um evento de campanha

Ramaswamy afirmou que sua campanha gastaria US$ 4 milhões (R$ 3 milhões) para veicular o anúncio em todo o Estado.

Após o anúncio começar a ser veiculado, o conselho editorial do jornal local de Ohio, Columbus Dispatch, apoiou Acton, descrevendo o anúncio como "repugnante e perturbador".

O bilionário empreendedor da área de biotecnologia concorreu contra Trump pela indicação republicana à Presidência em 2024. Ele mudou de rumo para a corrida ao governo de Ohio e se apresentou como um político "de fora do sistema" — assim como Trump — que queria desenvolver a agenda "América Primeiro" do presidente.

Em seu discurso após a derrota, Ramaswamy disse que está "torcendo" pelo Estado, assim como por Acton.

Acton é médica e autoridade de saúde pública, e falou sobre sua experiência de falta de moradia na infância enquanto fazia campanha por moradia acessível.

Em seu discurso de aceitação na terça-feira, ela disse: "A cura começa hoje".

"Minha promessa para Ohio, para aqueles que votaram em mim e para aqueles que não votaram, é que trabalharei com todos e que sempre buscarei melhorar a vida dos cidadãos de Ohio", disse ela.

Acton sucede ao governador republicano Mike DeWine.