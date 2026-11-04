Trump reconhece resultado da eleição, diz que democratas 'fizeram bom trabalho' e critica republicanos

Democratas em uma festa para acompanhar a apuração dos votos no Maine - (crédito: Reuters)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou integrantes do Partido Republicano e admitiu que os democratas fizeram "um bom trabalho" nas eleições de meio de mandato americanas, nas quais conquistaram o controle tanto do Senado quanto da Câmara dos Representantes, em uma vitória histórica.

Trump afirmou que, se seu nome estivesse na cédula eleitoral, os republicanos teriam vencido "com uma vitória esmagadora" e disse que aceitava os resultados da eleição.

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Em entrevista ao New York Times, afirmou que está "absolutamente disposto a aceitar" os novos rumos do Congresso e que espera "trabalhar com" os democratas. "Provavelmente vamos chegar a algum acordo", disse.

À Fox News, afirmou estar "um pouco surpreso" com o resultado. "Achei que eles (os republicanos) se sairiam melhor", disse, acrescentando que os republicanos haviam realizado "comícios incríveis".

Disse ainda que os democratas enviariam projetos de lei "insanos" para sua mesa, que ele vetaria. "Depois de alguns meses de vetos, eles vão ligar e dizer: 'Como podemos fazer essas coisas avançarem?'. E vamos trabalhar juntos."

"Eu tenho o poder de veto", disse à Fox.

Ele reconheceu que o conflito com o Irã contribuiu para a derrota, embora tenha defendido a campanha militar. Também sugeriu que os partidos rivais poderiam encontrar pontos em comum na questão da imigração, um dos temas mais divisivos de sua Presidência.

"Acho que parte disso foi o Irã. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas entenderam a importância do que fiz em relação ao Irã", afirmou à Fox News, reiterando sua posição de que o país persa não pode ter armas nucleares.

Perguntado sobre sua participação nos comícios, respondeu que "as pessoas não gostavam dos candidatos" e que alguns eram contra ele. "Os democratas fizeram um bom trabalho, de verdade", disse à Fox News o presidente, de 80 anos, em um raro elogio a seus adversários políticos. "Eles lutaram muito."

Mas Trump procurou se distanciar do desempenho ruim de seu próprio partido. "Não vejo isso como um golpe contra mim", disse.

Na Truth Social, o presidente publicou a foto de um boné vermelho, cor de seu partido, estampado com a palavra "VETO". A imagem parece fazer referência ao poder que ele tem de barrar projetos de lei aprovados pelo Congresso.

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Críticas a colegas republicanos

À medida que as derrotas republicanas se acumulavam, Trump reagiu afirmando, em uma publicação na sua rede social Truth Social, que iria "se tornar um comentarista político, tanto para o bem quanto para o mal, sobre as razões pelas quais esses candidatos venceram e perderam".

Seu primeiro alvo foi Greg Abbott, cuja derrota no Texas marca a primeira vez em mais de 30 anos que um democrata conquista o governo do Estado.

"Se Greg Abbott, governador do Texas, não tivesse se tornado um RINO nos últimos seis meses de sua carreira política, não teria perdido", escreveu. "Ele voltou à sua fórmula original, e o resultado não foi nada bonito!"

O termo "RINO" é uma sigla em inglês para "republicano só no nome", usado por integrantes do partido para atacar aqueles que consideram desleais ao Partido Republicano.

Ele também atacou a Fox News em várias publicações na Truth Social ao longo da noite. Criticou a emissora por "passar tempo demais" cobrindo os democratas e afirmou que seus índices de audiência estavam "despencando". "Não por minha causa, mas porque estão CONTRA mim!".

Trump também demonstrou insatisfação com uma entrevista concedida à Fox News pelo ex-prefeito de Nova York Bill de Blasio, a quem chamou de "o pior prefeito" da história da cidade. "Ele deixou a cidade em desgraça, e os danos que causou foram incalculáveis", escreveu Trump.