Economia e democracia foram os temas mais importantes para americanos nas eleições, indica pesquisa - (crédito: BBC Geral)

A economia e o estado da democracia foram apontados como os principais temas para os eleitores americanos, de acordo com uma pesquisa realizada no dia da eleição.

A pesquisa — oficialmente chamada de Voter Poll — perguntou a dezenas de milhares de eleitores americanos suas opiniões e motivações, fornecendo uma análise por idade, sexo, escolaridade e outros dados demográficos.

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A empresa de pesquisas SSRS coleta dados em nome de um consórcio de empresas de notícias, e a pesquisa é uma amostra representativa dos eleitores americanos no período que antecede a eleição, incluindo pesquisas de boca de urna tanto de eleitores que votaram antecipadamente quanto daqueles que votaram no dia da eleição.

Aqui estão alguns dos resultados da pesquisa eleitoral de 2026. Como em todas as pesquisas, são estimativas; os números também provavelmente serão atualizados à medida que mais dados forem coletados.

A economia foi classificada como o principal problema

Aproximadamente 39% dos entrevistados em uma pesquisa com mais de 79 mil pessoas disseram que a economia era a questão mais importante, enquanto 32% colocaram a situação da democracia em primeiro lugar.

Na sequência, a imigração foi considerada o tema mais importante por 14% dos eleitores, enquanto saúde, política externa e crime foram classificados em primeiro lugar por uma percentagem menor.

Os dados sugerem que a maioria dos eleitores americanos tem uma visão negativa da situação da economia nacional.

Aproximadamente 75% dos entrevistados disseram que a economia estava em um estado "não muito bom ou ruim", enquanto 25% disseram que estava "excelente ou boa".

Ao analisarem suas próprias finanças familiares, 44% das pessoas disseram estar em uma situação pior do que há dois anos, 38% disseram que estava igual e 18% disseram que estava melhor.

A maioria afirma que as políticas de Trump 'pioraram a economia'

Quase dois terços (65%) dos eleitores entrevistados afirmam que as políticas do presidente dos EUA, Donald Trump, pioraram as condições econômicas nos Estados Unidos.

Em contrapartida, 27% afirmam que as políticas de Trump melhoraram as condições e apenas 8% dizem que o presidente não teve impacto algum.

Também foi perguntado às pessoas se expressar apoio ou oposição a Trump foi um dos motivos para seu voto nas eleições de meio de mandato.

Cerca de 43% disseram que expressar oposição foi um motivo, mas uma proporção semelhante (41%) disse que não foi um fator. Apenas 16% dos entrevistados disseram que expressar apoio foi um motivo para o seu voto.

Eleitores insatisfeitos com a situação dos EUA

Quase quatro em cada dez entrevistados (38%) disseram estar irritados com a situação atual nos EUA, e outros 37% afirmaram estar insatisfeitos.

Apenas 18% disseram estar satisfeitos e 7% dos entrevistados se sentiram entusiasmados.

Assim, em conjunto, há uma maioria que afirma à empresa de pesquisas SSRS não estar satisfeita com a situação atual do país.

Em outro estudo, uma grande maioria, 90%, também afirmou que a corrupção governamental foi um fator crucial ou importante em seu voto.

A inflação causou dificuldades para a maioria dos americanos

Além de questões mais amplas, os pesquisadores também perguntaram sobre a inflação e o impacto do aumento dos preços na vida das pessoas.

Quase oito em cada dez eleitores (79%) disseram que a inflação causou a eles e suas famílias dificuldades graves ou moderadas no último ano. Um quinto (21%) dos entrevistados disse que a inflação não lhes causou nenhuma dificuldade.

A maioria dos eleitores (59%) disse estar "muito preocupada" com o preço da gasolina e do diesel, e uma proporção semelhante (58%) deu essa resposta em relação ao preço dos alimentos e mantimentos.

Mais de seis em cada dez entrevistados (62%) disseram acreditar que os preços mais altos do que o normal se deviam às políticas de Trump.

E 38% disseram que foi mais devido a fatores fora de seu controle.

A maioria afirma que os EUA 'tomaram a decisão errada em relação ao Irã'

A pesquisa eleitoral também indicou que cerca de seis em cada dez (63%) dos entrevistados disseram que os EUA tomaram a decisão errada ao adotar medidas militares contra o Irã. Quase quatro em cada dez (37%) disseram que foi a decisão certa.

Em outro estudo, três quartos dos eleitores (74%) disseram que o conflito foi um fator crucial ou importante em seu voto para o Congresso, e um quarto (26%) disse que foi um fator menor ou não foi um fator.

Os padrões de votação variam de acordo com a idade e o gênero.

A pesquisa eleitoral oferece uma visão de como diferentes grupos de eleitores votaram.

Em âmbito nacional, os dados sugerem que as mulheres apoiaram os candidatos democratas à Câmara dos Representantes por uma margem de 58%, contra 40% para os republicanos. Os homens parecem estar divididos, com pouco menos da metade votando em cada partido.

Por faixa etária, quase dois terços das pessoas com menos de 45 anos disseram ter votado no Partido Democrata. Já a faixa etária de 45 a 64 anos apoiou os democratas por 51% a 48%.

Pouco mais da metade dos maiores de 65 anos disseram ter votado em candidatos republicanos e 48% em candidatos democratas.

Estima-se que os eleitores brancos votaram em candidatos republicanos por uma margem de 51% a 48% para candidatos democratas.

Todos os outros grupos votaram mais em candidatos democratas, com os eleitores hispânicos e latinos optando por eles em uma proporção estimada de 62%, em comparação com 35% para os republicanos.

Segundo a pesquisa, os eleitores sem formação universitária votaram mais nos republicanos nesta eleição, 51% contra 47% dos democratas.

Estima-se que 62% das pessoas com diploma universitário votaram no Partido Democrata, contra 36% do Partido Republicano.

Todos esses números representam o panorama nacional; os padrões de votação variam de Estado para Estado.