Descoberta de segredo de cadeado encontrado em naufrágio desvenda mistério de 400 anos

Peter Hughes encontrou o cadeado, moedas e outros objetos antigos enquanto caminhava com seu detector de metais - (crédito: BBC)

Especialistas conseguiram decifrar um código de quatro letras e abrir um cadeado antigo encontrado em um navio naufragado na costa do País de Gales, no Reino Unido, usando uma tecnologia moderna de escaneamento.

O cadeado de latão, de 400 anos, foi encontrado em 1999 por Peter Hughes, que usava um detector de metais na areia perto de Margam, na cidade de Port Talbot.

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A peça faz parte de um conjunto de tesouros encontrados no navio Ann Francis, que foi atingido por uma tempestade em 28 de dezembro de 1583, quando voltava da Espanha. Sua carga permaneceu escondida sob a areia durante séculos.

Especialistas de um museu usaram tomografia computadorizada para examinar o mecanismo interno do cadeado, identificar a combinação correta de letras e desvendar o mistério.

BBC Peter Hughes encontrou o cadeado, moedas e outros objetos antigos enquanto caminhava com seu detector de metais

Hughes, morador de Maesteg, no País de Gales, disse que o cadeado foi uma das centenas de objetos históricos que encontrou ao longo de décadas de buscas na praia de Morfa.

Encontrado perto de uma coleção de moedas de prata espanholas e de dois pesos usados para pesar moedas, acredita-se que o cadeado tenha servido para proteger esses objetos ou trancar um baú com itens valiosos que não resistiram ao tempo, como documentos ou tecidos.

"Foi por acaso, em um dia de folga. Eu estava caminhando pela praia com meu detector de metais quando encontrei uma moeda", disse Hughes, de 69 anos.

"Foi o começo de uma jornada que durou 21 anos."

BBC O código é formado pelas letras ANCE, e o mecanismo interno se parece com uma chave

Hughes disse que ficou "encantado" ao saber que uma equipe de especialistas do museu Amgueddfa Cymru e da Universidade de Cardiff, também no Reino Unido, conseguiu decifrar o código do cadeado, depois de ele próprio passar anos tentando desvendar o mistério.

"Tentei abrir o cadeado durante uns 20 anos. Girei os discos, procurei as combinações corretas, mas não consegui", disse Hughes.

"Mas, com a ajuda da tecnologia moderna, conseguimos decifrar algo como se fosse de O Código Da Vinci."

"Para mim, é como abrir a Arca da Aliança [baú sagrado descrito na Bíblia que teria guardado as tábuas dos Dez Mandamentos]. Estou encantado, realmente emocionado."

'Decifrar o código foi como resolver um quebra-cabeça'

O pesquisador David Williams, da Escola de Engenharia da Universidade de Cardiff, disse que ficou "cético" quando lhe pediram para usar um equipamento de escaneamento na tentativa de desvendar o mistério.

"É um desafio, porque o equipamento que temos não foi projetado para essa finalidade", afirmou Williams.

"É um aparelho de microtomografia computadorizada, semelhante aos usados em hospitais, mas destinado a objetos menores."

Williams disse que está "sempre disposto a enfrentar um desafio" e a tentar "resolver um quebra-cabeça".

"Fizemos um primeiro exame para ver se conseguíamos enxergar alguma coisa e ficamos bastante surpresos ao perceber que era possível identificar letras", contou Williams.

"O segundo exame deu muito errado, mas, no terceiro, tentamos uma abordagem diferente e conseguimos descobrir o código."

"Fiquei impressionado por termos realmente conseguido decifrá-lo."

BBC O curador-chefe Alastair Willis disse que abrir o cadeado foi um processo complexo

Hughes entregou a coleção de objetos históricos ao museu Amgueddfa Cymru em 2017. As peças, com o cadeado em destaque, foram expostas no Swansea Waterfront Museum em julho de 2026.

O curador-chefe Alastair Willis descreveu como "incrível" a descoberta do código, formado pelas letras ANCE.

"É muito complexo porque existem muitas combinações possíveis", disse Willis.

"São quatro anéis diferentes, cada um com seis letras. Isso significa que existem 1.296 combinações possíveis, e é preciso garantir que as letras estejam alinhadas com a argola na parte superior do cadeado."

"Além disso, para complicar, há outras letras nas extremidades que não se movem e não têm relação com o código. É como se estivessem ali para confundir qualquer pessoa que tentasse arrombar o cadeado", acrescentou Willis.

BBC A curadora-chefe Siân Iles, do museu Amgueddfa Cymru, disse que a equipe ficou "intrigada" com o cadeado de latão

Siân Iles, colega de Willis e também curadora-chefe do museu Amgueddfa Cymru, disse que o cadeado está em "excelente estado de conservação" e ajuda a compreender como era a vida naquela época.

"É um exemplo extraordinário de um cadeado que ainda funciona como funcionava há centenas de anos", afirmou Iles.

"Como foi encontrado tão perto dos destroços do [navio] Ann Francis, junto com os outros objetos da coleção, temos informações importantes sobre sua origem, o que nos permite determinar sua idade com bastante precisão."

"Já vi outros cadeados semelhantes, mas geralmente estão corroídos ou quebrados em várias partes. Mas este estava em ótimo estado de conservação", disse Iles.

"É um objeto pequeno, então provavelmente era usado para trancar um baú ou uma caixa pequena. Não sabemos o que havia dentro, e isso faz parte da história. Há coisas que nunca saberemos, mas certamente era algo importante para a pessoa que conhecia o código", concluiu Iles.

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