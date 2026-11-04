Casa Branca lembra que Trump "ainda é presidente" dos EUA após derrota eleitoral

Na terça-feira, o opositor Partido Democrata tomou o controle tanto da Câmara de Representantes quanto do Senado, acertando um duro golpe em Trump e no Partido Republicano - (crédito: Reprodução/X @WhiteHouse)

Donald Trump “segue sendo seu presidente”, destacou a Casa Branca em uma mensagem postada nas redes sociais nesta quarta-feira (4/11), um dia depois de o Partido Republicano sofrer derrotas importantes nas eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

A Presidência transmitiu esta mensagem no X, acompanhada de uma imagem na qual Trump aparece com olhar severo, inclinado sobre uma escrivaninha no Salão Oval.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Aviso: TRUMP SEGUE SENDO SEU PRESIDENTE", dizia o texto sobreposto na imagem. “Grato por sua atenção sobre este assunto”, acrescentou a publicação, usando uma frase utilizada com frequência por Trump em suas mensagens nas redes sociais.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Na terça-feira, o opositor Partido Democrata tomou o controle tanto da Câmara de Representantes quanto do Senado, acertando um duro golpe em Trump e no Partido Republicano.

A conquista do Congresso pelos democratas marca o fim do controle ferrenho que Trump exerce sobre a política americana. O partido opositor terá capacidade para aprovar leis, iniciar investigações sobre a administração de Trump e bloquear suas nomeações.

Os resultados de terça-feira refletem uma profunda frustração da população com o alto custo de vida, as taxas aduaneiras e a guerra de Trump contra o Irã, fatores que provocaram uma escalada nos preços e intensificaram o descontentamento com um presidente que já amargava uma popularidade baixa.

No entanto, Trump ameaçou exercer o seu poder de veto, o que gera dúvidas sobre o alcance real que os democratas poderão conseguir.