Cara ou coroa? Moeda decide eleição para prefeito em cidade do Peru

A legislação peruana estabelece que, em caso de empate nas eleições, o vencedor seja definido por sorteio. Os participantes podem optar pelo lançamento de uma moeda ou pelo sorteio de bolinhas - (crédito: Magnific)

As autoridades eleitorais do Peru tiveram que recorrer a uma moeda para que a sorte decidisse, nesta quarta-feira (4/11), a eleição para prefeito de uma remota localidade andina, após um empate de votos nas eleições municipais.

A situação inusitada ocorreu em Conima, um distrito da região de Puno, na fronteira com a Bolívia, onde o acaso favoreceu o candidato Rubén Quispe, do partido Somos Perú, informou o Júri Eleitoral Especial de Huancané.

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O prefeito eleito disputou o cargo com Salomino Mamani, do partido País para Todos, com quem havia empatado após a apuração de 100% das atas eleitorais das eleições de 4 de outubro. Cada um recebeu 671 votos, segundo as autoridades.

"Meu objetivo sempre foi vencer. Já foi determinado pelo Senhor (Deus), agora vamos trabalhar pelo meu povo", disse Quispe à imprensa.

A legislação peruana estabelece que, em caso de empate nas eleições, o vencedor seja definido por sorteio. Os participantes podem optar pelo lançamento de uma moeda ou pelo sorteio de bolinhas.

Um funcionário da Justiça Eleitoral ficou encarregado de lançar uma moeda de um sol para o alto. O vencedor havia escolhido o verso da moeda.

Conima é um pequeno município de 3.500 habitantes, próximo ao lago Titicaca, a 3.860 metros de altitude.