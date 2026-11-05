Os momentos mais icônicos de Cristiano Ronaldo, que está se aposentando da seleção portuguesa

O craque português Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira (5/11) que está encerrando sua carreira pela seleção de Portugal. Com isso, o craque de 41 anos de idade seguirá jogando apenas pelo seu clube, o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Seu principal objetivo, agora, é tentar atingir mil gols na sua carreira. Ele já marcou 985 vezes em jogos oficiais.

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A BBC Sport mostra alguns dos momentos mais icônicos da carreira de Cristiano Ronaldo, que, além da seleção do seu país, também passou por clubes como o Sporting de Portugal, o inglês Manchester United, o Real Madrid da Espanha e a Juventus, da Itália.

O amistoso que mudou tudo (2003)

Após 31 partidas pelo time principal e cinco gols pelo Sporting, Cristiano Ronaldo chamou a atenção do Manchester United em um amistoso pré-temporada em 2003. Ele marcou dois gols na vitória do time português por 3x1, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Cristiano Ronaldo revelou que o então técnico do clube inglês, Alex Ferguson, o levou para o vestiário após o jogo, para conhecer os jogadores. E, cinco dias depois, o Manchester United o contratou por 12 milhões de libras (cerca de R$ 88 milhões, pelo câmbio atual).

"Depois que jogamos contra o Sporting, os jogadores no vestiário falavam sobre ele sem parar", contou Ferguson. "E, no avião de volta do jogo, eles me pediram para contratá-lo. Foi assim que o avaliamos."

"Ele foi uma das revelações mais fascinantes que já vi."

Cristiano Ronaldo conquista seu primeiro título da Premier League (2007)

Getty Images Cristiano Ronaldo foi campeão nacional na Inglaterra, Espanha, Itália e Arábia Saudita

Cristiano Ronaldo conquistou a Copa da Inglaterra na sua primeira temporada no Manchester United, marcando um gol na final contra o Milwall.

Mas foi na temporada 2006-2007 que sua carreira realmente explodiu. Ele marcou 17 gols na Premier League, a principal divisão inglesa. Foi sua primeira temporada com mais de 10 gols marcados.

Ele também foi considerado o melhor jogador e a revelação daquele ano, além de conquistar seu primeiro título de campeão nacional.

A temporada seguinte foi ainda melhor, com a conquista da sua primeira Champions League, também marcando na final, sua primeira Chuteira de Ouro europeia como artilheiro e mais um título nacional.

Golaço contra o Porto garante o prêmio Puskas (2009)

Cristiano Ronaldo marcou 118 gols em 292 partidas na sua primeira passagem pelo Manchester United. Mas um deles valeu mais do que todos os outros.

Ele mandou um verdadeiro foguete no canto superior, a uma distância de mais de 30 metros, contra o Porto na sua terra natal. O gol levou sua equipe para as semifinais da Champions League.

O chutaço também valeu a ele o primeiro prêmio Puskas da Fifa, pelo gol mais bonito do ano. E, meses depois, Cristiano Ronaldo foi contratado pelo Real Madrid, por 80 milhões de libras (cerca de R$ 585 milhões).

Cristiano Ronaldo decide 'El Clásico' na Copa do Rei da Espanha (2011)

Getty Images Cristiano Ronaldo ajudou o Real Madrid a conquistar sua primeira Copa do Rei em sete anos

A sua primeira temporada no Real Madrid não resultou em títulos. Mas, logo na segunda, veio o troféu da Copa do Rei espanhola.

Esta final foi particularmente incrível. Foi a primeira vez em que Ronaldo marcou o gol da vitória em uma final. E tudo aconteceu no El Clásico, uma de quatro partidas contra o Barcelona em 18 dias, em todas as competições.

Ele subiu na segunda trave para marcar de cabeça, no cruzamento do argentino Angel di María, já na prorrogação. O Real Madrid venceu o Barcelona por 1x0.

Cristiano Ronaldo passa a ser o maior artilheiro do Real Madrid (2015)

Getty Images Cristiano Ronaldo marcou 14 gols em 14 partidas contra o Levante, da Espanha

Já aos 30 anos de idade, Ronaldo passou a ser o maior artilheiro da história do Real Madrid em outubro de 2015, ao marcar seu 324° gol em 310 partidas pelo clube. O jogo foi contra o Levante, pelo campeonato espanhol (La Liga).

A temporada de 2015-2016 seria a sexta seguida em que Ronaldo marcou pelo menos 50 gols em todas as competições.

Ele acabou ampliando este recorde, marcando mais 126 vezes. Ao sair do Real, Cristiano Ronaldo havia marcado 450 gols em apenas 438 partidas.

Vitória na Euro 2016 completa a coleção de títulos (2016)

Getty Images Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da história da Eurocopa, com 14 gols marcados

Mas ainda faltava no currículo de Ronaldo o sucesso internacional — que veio em 2016, quando a seleção portuguesa conquistou a Eurocopa, vencendo na final o time da casa, a França, por 1x0, após prorrogação.

O craque português acabou assumindo informalmente o cargo de treinador naquela final, ao sair de campo machucado e em lágrimas, na metade do primeiro tempo.

Com três gols e três assistências, ele foi indicado para a seleção do torneio. Ronaldo se aposenta da seleção portuguesa como o maior artilheiro da história da Euro, com 14 gols.

Para Portugal, só falta, agora, vencer a Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo iguala recorde com a quinta Bola de Ouro (2017)

Getty Images Cristiano Ronaldo conquistou cinco Bolas de Ouro e está atrás apenas de Lionel Messi, com oito troféus

Cristiano Ronaldo conquistou sua quinta Bola de Ouro em 2017, igualando o recorde da época, do argentino Lionel Messi.

Ele havia conquistado o campeonato espanhol e a Champions League na temporada 2016-2017, marcando dois gols na final europeia contra a Juventus.

Àquela altura, ele já havia recebido o prêmio de melhor jogador do mundo em 2008, 2013, 2014 e 2016. Mas, infelizmente para Ronaldo, Messi conquistaria mais três Bolas de Ouro, levando o placar particular dos dois craques para 8x5.

Cristiano Ronaldo marca seu 100° gol pela Champions League (2017)

Getty Images Cristiano Ronaldo assinalou oito hat-tricks pela Champions League — um deles, na vitória do Real Madrid contra o Bayern de Munique, da Alemanha, em 2017

Ronaldo foi o primeiro jogador a marcar 100 gols na Champions League, com seus três tentos no jogo de volta das quartas de final da temporada 2016-2017, contra o time alemão do Bayern de Munique.

Após o hat-trick do jogador português, Messi e o polonês Robert Lewandowski foram os únicos, até agora, a atingir a marca de 100 gols assinalados pela Champions.

Cristiano Ronaldo chegaria a marcar 141 gols em 187 partidas (outro recorde) na principal competição europeia de clubes. Ele foi artilheiro do torneio, isoladamente ou não, por seis temporadas consecutivas.

Gol de bicicleta memorável contra a Juventus (2018)

Getty Images 'É um dos mais belos gols que veremos... eu ia dizer na Champions League, mas basicamente, em todo o futebol', disse o ex-jogador escocês Pat Nevin na BBC Rádio 5 Live

Um dos momentos mais icônicos da carreira de Cristiano Ronaldo veio em 2018: talvez o gol mais bonito já marcado na Champions League.

Nas quartas de final daquele ano, Ronaldo pulou no ar e disparou acrobaticamente a bola para o canto da rede, com um incrível chute de bicicleta contra a Juventus.

Os próprios torcedores da Juve levantaram para aplaudir o jogador, que seria contratado pelo clube italiano meses depois.

Ronaldo foi indicado para o Prêmio Puskas, mas ficou em segundo lugar, perdendo para o egípcio Mohamed Salah, pelo seu gol para o Liverpool contra o Everton, pela Premier League.

Primeiro jogador a conquistar cinco vezes a Champions League (2018)

Getty Images Cristiano Ronaldo foi o primeiro jogador a conquistar a Champions League cinco vezes

Ronaldo foi duas vezes campeão espanhol e conquistou também duas vezes a Copa do Rei da Espanha pelo Real Madrid. Mas foi na principal competição europeia de clubes que ele se tornou uma lenda viva.

O craque português já havia vencido a Champions League em 2008, pelo Manchester United, e conquistou mais quatro títulos europeus pelo Real Madrid.

O primeiro foi em 2014. Depois, veio o incrível tricampeonato de 2016, 2017 e 2018 — este último, após vencer o time inglês do Liverpool por 3x1, com dois gols do galês Gareth Bale.

Com isso, Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador a vencer a Champions League cinco vezes.

Mas o Real continuou conquistando títulos europeus após a saída do jogador português. E seus ex-colegas de clube Toni Kroos, Dani Carvajal, Luka Modric e Nacho já conquistaram seis títulos da Champions League.

Cristiano Ronaldo quebra o recorde masculino de gols marcados em seleções nacionais (2021)

Getty Images O goleiro Gavin Bazunu defendeu um pênalti cobrado por Cristiano Ronaldo — que marcaria dois gols, virando o jogo contra a Irlanda em Faro (Portugal)

Ali Daei marcou 109 gols pela seleção iraniana entre 1993 e 2006. Parecia que seu recorde mundial em seleções nacionais nunca seria batido.

Mas os dois gols de cabeça de Cristiano Ronaldo, no final do jogo contra a Irlanda em 2021 pelas eliminatórias para a Copa do Mundo, levaram o português a atingir 111 gols pela seleção do seu país.

Depois daquela partida, Ronaldo não parou de marcar com a camisa de Portugal. Ele atingiu 146 gols em 234 convocações, quebrando também o recorde de participações defendendo seleções nacionais.

Cristiano Ronaldo chega aos 900 gols, sua última grande marca — será? (2024)

Getty Images Cristiano Ronaldo se emociona ao atingir a marca de 900 gols em partidas oficiais

Cristiano Ronaldo continuou marcando pela Juventus, na sua segunda passagem pelo Manchester United e pelo Al-Nassr, ainda que sem realmente repetir seus momentos mágicos do passado.

Mas ele fez história em 2024 ao se tornar o primeiro jogador a marcar 900 gols em jogos oficiais, na vitória da seleção portuguesa contra a Croácia, pela Liga das Nações.

Até hoje, Ronaldo marcou 985 tentos em jogos oficiais. Foram cinco gols pelo Sporting, 450 pelo Real Madrid, 145 pelo Manchester United, 101 pela Juventus, 138 pelo Al-Nassr e 146 pela seleção portuguesa.

Pelé (1940-2022) marcou mais de 1,2 mil gols ao longo da carreira, incluindo jogos oficiais e amistosos.

Faltando apenas 15 tentos para seu milésimo gol, o craque português confirmou recentemente que pretende atingir a marca histórica.

Mas Messi, seu antigo rival, já marcou 931 vezes. Por isso, é melhor que Ronaldo se apresse...